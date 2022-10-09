Російські окупанти почали пропускати через Керченський міст пасажирські поїзди. ВIДЕО

Російські окупанти відновили рух вантажних і пасажирських поїздів Кримським мостом, який було пошкоджено вибухом уранці в суботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на компанію-перевізника і Мінтранс РФ

У суботу ввечері перший пасажирський потяг, що прямує з окупованого Сімферополя до Москви, пройшов під арками Керченського мосту.

Двоповерховий поїзд 28 сполученням Сімферополь – Москва вирушив із Сімферополя о 17:10 за Москвою згідно з графіком.

У соцмережах з'явилися кадри цього процесу.