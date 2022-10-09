Російські окупанти почали пропускати через Керченський міст пасажирські поїзди. ВIДЕО
Російські окупанти відновили рух вантажних і пасажирських поїздів Кримським мостом, який було пошкоджено вибухом уранці в суботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на компанію-перевізника і Мінтранс РФ
У суботу ввечері перший пасажирський потяг, що прямує з окупованого Сімферополя до Москви, пройшов під арками Керченського мосту.
Двоповерховий поїзд 28 сполученням Сімферополь – Москва вирушив із Сімферополя о 17:10 за Москвою згідно з графіком.
У соцмережах з'явилися кадри цього процесу.
Крым, 08/10/22, пассажирский поезд "Симферополь-Москва" прошёл по мосту https://t.co/bjrRLTVZxA #Крым pic.twitter.com/ZfkfkmoByo— Necro Mancer (@666_mancer) October 8, 2022
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass
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+42 Valter Valter
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+35 Йцу Кенг #461207
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Там за сутки не починить точно
Отдельная конструкция
На арке лучше
А раз була висока температура то ізвість була восстановлена і як наслідок стала негашоною. Давайте зачекаємо - ось дощик пройде і подивимось, чи буде і надалі він такий же міцний.
https://twitter.com/i/status/1578641559070834689
При цьому згідно рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 градусів вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (більше 800 градусів) спричиняє до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції і врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.
PS А вот за что мой корневой пост заспамили - это пусть будет на совести того, кто нажал кнопку "спам" на безвинном сообщении. Что поделаешь, нет у нас пока культуры общения на таких форумах (на всякий случай - у меня тоже нет).
цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом
- Запад и Украина замёрзнут зимой!
- Будем греться у Керченского моста
🇺🇦😂😂😂
Направление правильное- за русским военным кораблем « Москва»..
Не біда. "Можем павтаріть!" (і повторимо точно).
Ещё не вечер - далі буде.
І чому лише одна колія - там повинно бути дві.