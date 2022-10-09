Правоохранители показали, где в Лимане российские оккупанты хранили награбленное. ВИДЕО
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал видео, где показал штаб российских армейцев в Лимане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Андрея Небытова.
"Орки тянули ванны, унитазы и холодильники. Забирали у женщин белье. Справляли нужду в кровать, боялись телевизоров" - говорится в сообщении.
На видео видны семь ванн, несколько холодильников. Помещение так называемого штаба в мусоре.
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+9 Nick Gagua
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V - Вандалы
О-Орки
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мокшанське болото ніколи цього не мало,колоніалісти з минулого сторіччя..