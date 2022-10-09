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Правоохранители показали, где в Лимане российские оккупанты хранили награбленное. ВИДЕО

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал видео, где показал штаб российских армейцев в Лимане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Андрея Небытова.

"Орки тянули ванны, унитазы и холодильники. Забирали у женщин белье. Справляли нужду в кровать, боялись телевизоров" - говорится в сообщении.

На видео видны семь ванн, несколько холодильников. Помещение так называемого штаба в мусоре.

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Автор: 

армия РФ (19224) мародерство (461) Нацполиция (16463) Лиман (318) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+9
Z -- Зомби
V - Вандалы
О-Орки
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09.10.2022 20:46
+3
або зразу собі у штани)різниці то нема)
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09.10.2022 20:32
+3
неандертальцi були розумнiшими. до якого виду належать цi zombie?
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09.10.2022 20:33
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і чого в ліжко, могли б зразу в стіралку.
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09.10.2022 20:31 Ответить
або зразу собі у штани)різниці то нема)
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09.10.2022 20:32 Ответить
неандертальцi були розумнiшими. до якого виду належать цi zombie?
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09.10.2022 20:33 Ответить
Оу! Ви розкрили таємницю змісту цього "символу"!!! Z -- Zомбі
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09.10.2022 20:38 Ответить
а V -- Vандали
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09.10.2022 20:39 Ответить
О - орки.
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09.10.2022 20:43 Ответить
Z -- Зомби
V - Вандалы
О-Орки
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09.10.2022 20:46 Ответить
В нас поряд ZVO (Zweckverband Ostholstein) - сміттє переробний завод.
https://www.zvo.com/
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09.10.2022 21:42 Ответить
А чого телевізорів боялись ?
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09.10.2022 21:15 Ответить
Варвары.
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09.10.2022 21:49 Ответить
Як можна все це б/у тягнути без упаковки,покоцане,поцарапане...де його можна примінить?
мокшанське болото ніколи цього не мало,колоніалісти з минулого сторіччя..
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09.10.2022 22:00 Ответить
 
 