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Правоохоронці показали, де в Лимані російські окупанти зберігали награбоване. ВIДЕО

мародерство

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував відео, на якому показав штаб російських армійців у Лимані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Андрія Нєбитова.

"Орки тягнули ванни, унітази і холодильники. Забирали у жінок білизну. Справляли потреби в ліжко, боялись телевізорів" -  ідеться в дописі.

На відео видно сім ванн, кілька холодильників. Приміщення так званого штабу у смітті.

Також дивіться: Ексгумовано перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані. Серед жертв є діти, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) мародерство (339) Нацполіція (15163) Лиман (229) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+9
Z -- Зомби
V - Вандалы
О-Орки
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09.10.2022 20:46
+3
або зразу собі у штани)різниці то нема)
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09.10.2022 20:32
+3
неандертальцi були розумнiшими. до якого виду належать цi zombie?
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09.10.2022 20:33
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і чого в ліжко, могли б зразу в стіралку.
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09.10.2022 20:31 Відповісти
або зразу собі у штани)різниці то нема)
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09.10.2022 20:32 Відповісти
неандертальцi були розумнiшими. до якого виду належать цi zombie?
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09.10.2022 20:33 Відповісти
Оу! Ви розкрили таємницю змісту цього "символу"!!! Z -- Zомбі
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09.10.2022 20:38 Відповісти
а V -- Vандали
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09.10.2022 20:39 Відповісти
О - орки.
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09.10.2022 20:43 Відповісти
Z -- Зомби
V - Вандалы
О-Орки
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09.10.2022 20:46 Відповісти
В нас поряд ZVO (Zweckverband Ostholstein) - сміттє переробний завод.
https://www.zvo.com/
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09.10.2022 21:42 Відповісти
А чого телевізорів боялись ?
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09.10.2022 21:15 Відповісти
Варвары.
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09.10.2022 21:49 Відповісти
Як можна все це б/у тягнути без упаковки,покоцане,поцарапане...де його можна примінить?
мокшанське болото ніколи цього не мало,колоніалісти з минулого сторіччя..
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09.10.2022 22:00 Відповісти
 
 