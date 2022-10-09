Правоохоронці показали, де в Лимані російські окупанти зберігали награбоване. ВIДЕО
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував відео, на якому показав штаб російських армійців у Лимані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Андрія Нєбитова.
"Орки тягнули ванни, унітази і холодильники. Забирали у жінок білизну. Справляли потреби в ліжко, боялись телевізорів" - ідеться в дописі.
На відео видно сім ванн, кілька холодильників. Приміщення так званого штабу у смітті.
Топ коментарі
+9 Nick Gagua
показати весь коментар09.10.2022 20:46
+3 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар09.10.2022 20:32
+3 Alexander Savely
показати весь коментар09.10.2022 20:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
V - Вандалы
О-Орки
https://www.zvo.com/
мокшанське болото ніколи цього не мало,колоніалісти з минулого сторіччя..