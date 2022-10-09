Правоохоронці показали, де в Лимані російські окупанти зберігали награбоване. ВIДЕО

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував відео, на якому показав штаб російських армійців у Лимані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Андрія Нєбитова.

"Орки тягнули ванни, унітази і холодильники. Забирали у жінок білизну. Справляли потреби в ліжко, боялись телевізорів" - ідеться в дописі.

На відео видно сім ванн, кілька холодильників. Приміщення так званого штабу у смітті.

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