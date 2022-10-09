"Вы украинцы? Дайте я вас поцелую": гражданские в освобожденном Купянске и Ковшаровке встречают бойцов спецподразделения KRAKEN. ВИДЕО
Азовец Максим Жорин показал, как встречают бойцов спецподразделения KRAKEN гражданские в освобожденных Купянске и Ковшаровке.
Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Люди прекрасно знают, кто защищает их от русских ублюдков!" – отметил он.
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Янголи ведуть б/к обліки,і підіймають над територіями жовто-блакитні стяги.
Часом переходять в інші виміри і втрачають крила.
Але не приймають жалості , просто просять, плач за мною без відчаю, ми зустрінемось іще ,мила.
Вони перебувають в місцевостях .де зло крові упилося,
Дихають пороховим гаром,яким життя доброго люду до кості прокоптилося,
Я не питаю в них про перебіги , що там носится по краю,
Прошу лиш ,бережіть себе ,янголи, ви всім потрібні ,молюсь за вас і Всевишнього благаю..
Рашисти - наволоч.