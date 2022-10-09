"Вы украинцы? Дайте я вас поцелую": гражданские в освобожденном Купянске и Ковшаровке встречают бойцов спецподразделения KRAKEN. ВИДЕО

Азовец Максим Жорин показал, как встречают бойцов спецподразделения KRAKEN гражданские в освобожденных Купянске и Ковшаровке.

Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Люди прекрасно знают, кто защищает их от русских ублюдков!" – отметил он.