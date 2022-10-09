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"Вы украинцы? Дайте я вас поцелую": гражданские в освобожденном Купянске и Ковшаровке встречают бойцов спецподразделения KRAKEN. ВИДЕО

Азовец Максим Жорин показал, как встречают бойцов спецподразделения KRAKEN гражданские в освобожденных Купянске и Ковшаровке.

Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Люди прекрасно знают, кто защищает их от русских ублюдков!" – отметил он.

Автор: 

Харьковщина (5577) деоккупация (847) Купянск (634)


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Топ комментарии
+55
Пробирає до сліз
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09.10.2022 21:36
+27
слезы не возможно сдержать .. и хочется разорвать всех зеленых гнид которые слили подготовку к войне и разминировали проходы
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09.10.2022 21:57
+20
До слёз
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09.10.2022 21:48
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Пробирає до сліз
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09.10.2022 21:36 Ответить
випередили...
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09.10.2022 21:38 Ответить
До слёз
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09.10.2022 21:48 Ответить
слезы не возможно сдержать .. и хочется разорвать всех зеленых гнид которые слили подготовку к войне и разминировали проходы
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09.10.2022 21:57 Ответить
подивіться, як одягнуті цивільні в Куп'янську на початку жовтня. І порівняйте з іншою інфою від Жоріна (з відухою), і стане зрозуміло, що ті страти відбувались під час окупації касапами міста Куп'янськ.
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09.10.2022 21:58 Ответить
Янголи тепер носять броніки,каски і купу всякої снаряги,
Янголи ведуть б/к обліки,і підіймають над територіями жовто-блакитні стяги.
Часом переходять в інші виміри і втрачають крила.
Але не приймають жалості , просто просять, плач за мною без відчаю, ми зустрінемось іще ,мила.
Вони перебувають в місцевостях .де зло крові упилося,
Дихають пороховим гаром,яким життя доброго люду до кості прокоптилося,
Я не питаю в них про перебіги , що там носится по краю,
Прошу лиш ,бережіть себе ,янголи, ви всім потрібні ,молюсь за вас і Всевишнього благаю..
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09.10.2022 22:00 Ответить
Скільки вас, українців, залишилось там ?... Можливо стане легше дихати на деокупованих територіях без тої прокацапської наволочі !.. І не важливо якою мовою ви і ваші діти розмовляють. Це поправимо. З часом...
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09.10.2022 22:00 Ответить
Ця "не важливо яка мова" називається російська.
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09.10.2022 22:09 Ответить
Я того ж хочу, що і більшість українців. Якщо ти хочеш уже і зараз, то йди і повбивай їх, тих які зі сльозами, з пиріжками, з обіймами зустрічають наших хлопців - визволителів, але поки що розмовляють (зауваж --в побуті !) російською !!! Тобі, Віктар Хвйодаравіч видніше, бо ти "прафффффесар" такий же, як той що на ростові !
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09.10.2022 22:29 Ответить
KRAKEN THE BEST! НЕ ВИСТАЧАЄ НЄМІЧЄВА У АЗОВСЬКІЙ ГАЛЕРЕЇ ЖУРНАЛУ TV-ПАРК! https://tv-park.ua/category/azov/ АЗОВ | TV-ПАРК (tv-park.ua) ВСЕ ПОПЕРЕДУ!
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09.10.2022 22:11 Ответить
Українці люди!
Рашисти - наволоч.
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09.10.2022 22:12 Ответить
Рідне селище...Дякую вам, хлопці! Слава Україні! Слава ЗСУ та НГУ!
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09.10.2022 22:15 Ответить
Репарації мають включати не тільки виплати за вбитих, поранених, вкрадені і зруйновані заводи, інфраструктуру, за вкрадені зернинку і знищене деревцятко, репарації мають враховувати ще виплати за моральне страждання кожного українця, особливо тих людей чий населений пункт був в окупації
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09.10.2022 22:19 Ответить
До слёз! Мы в Риге чем могли помогли пару недель назад беженцам из Купянска, маме с ребёнком. Ужасное ощущение, что не можешь им вернуть мир таким как он был до рашистских ублюдков!
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09.10.2022 22:31 Ответить
Дякуємо за допомогу та підтримку!💛💙
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10.10.2022 13:47 Ответить
А що таке? Це ж були ваші братушки одноплемінники, ви ж їхньою дзявкаєте, вони прийшли в Україну вбивати українців щоб ви могли своєю собачою подзявкати, і що головне так нічого й не зрозуміли за весь цей час, всеодно дзявкають на кацапській.
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09.10.2022 23:08 Ответить
Ти живеш в уявному чорно-білому світі, де мова або та, або та і є на 100% визначальним чинником ідентичності і відповіддю на всі питання війни і миру. Спустись трохи на землю
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09.10.2022 23:32 Ответить
Назви народ, якому не важливо, якою мовою розмовляти.
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09.10.2022 23:50 Ответить
американці
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10.10.2022 07:41 Ответить
Канадцы
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10.10.2022 10:52 Ответить
Кацапопітек, в Канаді є різниця якою говорити. Це кацапам немає різниці якою дзявкати.
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10.10.2022 13:50 Ответить
Американці про це знають? В Америці існує штраф за незнання й відмову спілкування дкржавною мовою.
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10.10.2022 13:48 Ответить
*державною
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10.10.2022 13:51 Ответить
Мова якраз і є індифікатор нації, без мови немає нації, це навіть кацапи розуміють, тому й нищать українську мову та культуру, і тут вилазить істота без роду та племені й заявлає про яку різницю, йди таку прутню німцям розказуй.
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10.10.2022 13:43 Ответить
не приписуй мені те, чого я не казав.
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10.10.2022 15:02 Ответить
Діти, як лакксмусовий папір, показали сподівання людей. Нашим воїнам респект, особливр тому, який повернувся, щоб пожати руку хлопчині. Всім миру і добра. І ПЕРЕМОГИ.
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09.10.2022 23:40 Ответить
0:30 - А кажется этого хлопчика уже видел в другом видео - он спрашивал нашивки.
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10.10.2022 01:09 Ответить
Даже скотыняка радовалась, что наши вернулись! 🐶
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10.10.2022 15:10 Ответить
 
 