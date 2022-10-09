"Вы украинцы? Дайте я вас поцелую": цивільні у визволеному Куп’янську та Ківшарівці зустрічають бійців спецпідрозділу KRAKEN. ВIДЕО

Азовець Максим Жорін показав, як зустрічають бійців спецпідрозділу KRAKEN цивільні у звільнених Куп’янську та Ківшарівці.

Відповідне відео Жорін опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Люди прекрасно знають, хто захищає їх від російської наволочі!" - зазначив він.

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