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"Вы украинцы? Дайте я вас поцелую": цивільні у визволеному Куп’янську та Ківшарівці зустрічають бійців спецпідрозділу KRAKEN. ВIДЕО

Азовець Максим Жорін показав, як зустрічають бійців спецпідрозділу KRAKEN цивільні у звільнених Куп’янську та Ківшарівці.

Відповідне відео Жорін опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Люди прекрасно знають, хто захищає їх від російської наволочі!" - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти скидають у яму тіла страчених українців у Куп’янську. ВIДЕО 21+

Автор: 

Харківщина (6054) деокупація (950) Куп’янськ (753)


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Топ коментарі
+55
Пробирає до сліз
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09.10.2022 21:36
+27
слезы не возможно сдержать .. и хочется разорвать всех зеленых гнид которые слили подготовку к войне и разминировали проходы
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09.10.2022 21:57
+20
До слёз
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09.10.2022 21:48
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09.10.2022 21:36 Відповісти
випередили...
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09.10.2022 21:38 Відповісти
До слёз
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09.10.2022 21:48 Відповісти
слезы не возможно сдержать .. и хочется разорвать всех зеленых гнид которые слили подготовку к войне и разминировали проходы
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09.10.2022 21:57 Відповісти
подивіться, як одягнуті цивільні в Куп'янську на початку жовтня. І порівняйте з іншою інфою від Жоріна (з відухою), і стане зрозуміло, що ті страти відбувались під час окупації касапами міста Куп'янськ.
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09.10.2022 21:58 Відповісти
Янголи тепер носять броніки,каски і купу всякої снаряги,
Янголи ведуть б/к обліки,і підіймають над територіями жовто-блакитні стяги.
Часом переходять в інші виміри і втрачають крила.
Але не приймають жалості , просто просять, плач за мною без відчаю, ми зустрінемось іще ,мила.
Вони перебувають в місцевостях .де зло крові упилося,
Дихають пороховим гаром,яким життя доброго люду до кості прокоптилося,
Я не питаю в них про перебіги , що там носится по краю,
Прошу лиш ,бережіть себе ,янголи, ви всім потрібні ,молюсь за вас і Всевишнього благаю..
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09.10.2022 22:00 Відповісти
Скільки вас, українців, залишилось там ?... Можливо стане легше дихати на деокупованих територіях без тої прокацапської наволочі !.. І не важливо якою мовою ви і ваші діти розмовляють. Це поправимо. З часом...
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09.10.2022 22:00 Відповісти
Ця "не важливо яка мова" називається російська.
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09.10.2022 22:09 Відповісти
Я того ж хочу, що і більшість українців. Якщо ти хочеш уже і зараз, то йди і повбивай їх, тих які зі сльозами, з пиріжками, з обіймами зустрічають наших хлопців - визволителів, але поки що розмовляють (зауваж --в побуті !) російською !!! Тобі, Віктар Хвйодаравіч видніше, бо ти "прафффффесар" такий же, як той що на ростові !
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09.10.2022 22:29 Відповісти
KRAKEN THE BEST! НЕ ВИСТАЧАЄ НЄМІЧЄВА У АЗОВСЬКІЙ ГАЛЕРЕЇ ЖУРНАЛУ TV-ПАРК! https://tv-park.ua/category/azov/ АЗОВ | TV-ПАРК (tv-park.ua) ВСЕ ПОПЕРЕДУ!
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09.10.2022 22:11 Відповісти
Українці люди!
Рашисти - наволоч.
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09.10.2022 22:12 Відповісти
Рідне селище...Дякую вам, хлопці! Слава Україні! Слава ЗСУ та НГУ!
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09.10.2022 22:15 Відповісти
Репарації мають включати не тільки виплати за вбитих, поранених, вкрадені і зруйновані заводи, інфраструктуру, за вкрадені зернинку і знищене деревцятко, репарації мають враховувати ще виплати за моральне страждання кожного українця, особливо тих людей чий населений пункт був в окупації
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09.10.2022 22:19 Відповісти
До слёз! Мы в Риге чем могли помогли пару недель назад беженцам из Купянска, маме с ребёнком. Ужасное ощущение, что не можешь им вернуть мир таким как он был до рашистских ублюдков!
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09.10.2022 22:31 Відповісти
Дякуємо за допомогу та підтримку!💛💙
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10.10.2022 13:47 Відповісти
А що таке? Це ж були ваші братушки одноплемінники, ви ж їхньою дзявкаєте, вони прийшли в Україну вбивати українців щоб ви могли своєю собачою подзявкати, і що головне так нічого й не зрозуміли за весь цей час, всеодно дзявкають на кацапській.
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09.10.2022 23:08 Відповісти
Ти живеш в уявному чорно-білому світі, де мова або та, або та і є на 100% визначальним чинником ідентичності і відповіддю на всі питання війни і миру. Спустись трохи на землю
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09.10.2022 23:32 Відповісти
Назви народ, якому не важливо, якою мовою розмовляти.
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09.10.2022 23:50 Відповісти
американці
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10.10.2022 07:41 Відповісти
Канадцы
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10.10.2022 10:52 Відповісти
Кацапопітек, в Канаді є різниця якою говорити. Це кацапам немає різниці якою дзявкати.
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10.10.2022 13:50 Відповісти
Американці про це знають? В Америці існує штраф за незнання й відмову спілкування дкржавною мовою.
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10.10.2022 13:48 Відповісти
*державною
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10.10.2022 13:51 Відповісти
Мова якраз і є індифікатор нації, без мови немає нації, це навіть кацапи розуміють, тому й нищать українську мову та культуру, і тут вилазить істота без роду та племені й заявлає про яку різницю, йди таку прутню німцям розказуй.
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10.10.2022 13:43 Відповісти
не приписуй мені те, чого я не казав.
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10.10.2022 15:02 Відповісти
Діти, як лакксмусовий папір, показали сподівання людей. Нашим воїнам респект, особливр тому, який повернувся, щоб пожати руку хлопчині. Всім миру і добра. І ПЕРЕМОГИ.
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09.10.2022 23:40 Відповісти
0:30 - А кажется этого хлопчика уже видел в другом видео - он спрашивал нашивки.
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10.10.2022 01:09 Відповісти
Даже скотыняка радовалась, что наши вернулись! 🐶
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10.10.2022 15:10 Відповісти
 
 