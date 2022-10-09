Російські окупанти скидають у яму тіла страчених українців у Куп’янську. ВIДЕО 21+

Азовець Максим Жорін опублікував шокуюче відео чергового російського злочину в Куп’янську. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду людям молодше 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео Жорін опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще окупований Куп‘янськ, Харківська область. Цивільне населення. Розплата буде! Відео взяте з телефона окупанта", - розповів Жорін.

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Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.

Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці.

А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.

Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому.

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.

Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.

На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур.

За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.

Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень.

Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.