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Російські окупанти скидають у яму тіла страчених українців у Куп’янську. ВIДЕО 21+

Азовець Максим Жорін опублікував шокуюче відео чергового російського злочину в Куп’янську. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду людям молодше 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео Жорін опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще окупований Куп‘янськ, Харківська область. Цивільне населення. Розплата буде! Відео взяте з телефона окупанта", - розповів Жорін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.

Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці

А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.

Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови. 

Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.

Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.

На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур

За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.

Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень

Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.

Автор: 

воєнні злочини (1859) Куп’янськ (753)


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Топ коментарі
+96
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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09.10.2022 21:08
+82
Как тебе это ,Илон Маск?
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09.10.2022 21:14
+41
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09.10.2022 21:11
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короче, відуха явно не з жовтня місяця, якщо покійник в червоному в зимовій куртці. Це десь березень місяць.
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09.10.2022 21:54 Відповісти
Це "активісти". ЇХ першими закатували.
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09.10.2022 22:04 Відповісти
Тех, кто обстреливал и убивал мирных жителей нельзя сразу убивать! Эти твари должны жить в неволе и невыносимо мучаться как можно дольше. Пора создавать тайные лаборатории для опытов над рашистами.
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09.10.2022 21:55 Відповісти
Русские оказались прилежными учениками не только сталина, но и гитлера.
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09.10.2022 21:57 Відповісти
Да нет, тут можно и без гитлера. алойзыч по сравнению с кобой - любитель, к тому же сам этим никогда не руководил, давая возможность холуям выслужиться.

Я когда-то провёл пол-лета на Соловках, в годы, когда ещё можно было критиковать совок. Там находился СЛОН - соловецкий лагерь особого назначения - прототип, по которому создавался гулаг. Наслушался историй о том, что там было. Всё, что сейчас происходит - было уже там и тогда.
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09.10.2022 22:08 Відповісти
Нацисти Гитлера из Ада апплодирует стоя. Это материал уже для Нюнберга-2.
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09.10.2022 22:03 Відповісти
Наша русофобія все ще недостатня..
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09.10.2022 22:06 Відповісти
Царство Небесне вбитим..

Кацапам смерть!!!!
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09.10.2022 22:11 Відповісти
не тих(чи не всих) судили в Нюрнберзі... кремлівська орда страшніше й небезпечніше...
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09.10.2022 22:18 Відповісти
нужно это показывать Западу и просить больше оружия!!!
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09.10.2022 22:20 Відповісти
Не просто показать, а передать исходное видео, лучше вместе с телефоном или оригинальной флэшкой, чтобы у русских не было шанса перекинуть вину.
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10.10.2022 06:53 Відповісти
Я не могу понять ,и не хочу , на моих глазах убивают Человека , не важно иностранец кто бы либо, я должен наблюдать казнилово , и пытаться протягивать ему раненому топор , нож , пистолет ,но при этом никуя не делать продолжать наблюдать , так как он вывернется в этой ситуации. Вот есть , доказательство, зверино- зверские , мирных ,не военных людей закапывают после пыток насилия. Как можно это всему миру наблюдать , не остановить, все это как ??? С этой мразью здороваются за руку , пьют чай .. Как....Даю гарантию на 100 % Если запад сказал бы ***** остановись, все те кто за Украину зашли на территорию защитой голубых касок, без совета ***** , было бы все по другому.. Куй, он полез бы, даже с ядером...Кишка тонка...
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09.10.2022 22:20 Відповісти
До українського полону вперше за весь час широкомасштабного вторгнення російської армії потрапив солдат-єврей.

Як повідомляє ізраїльське видання "Деталі", 31-річний Сергій В. із Санкт-Петербурга був мобілізований у ЗС РФ як рядовий і потрапив у полон 1 жовтня під Лиманом. -

Видання пише, що чоловіка було відправлено рядовим на фронт, не маючи жодної військової спеціальності. Більше того, він не проходив раніше термінової служби в армії. Під час контрнаступу ЗСУ під Лиманом його підрозділ був повністю знищений, а командир втік у бік Луганська. Під час бойових дій Сергію дивом вдалося залишитися живим і потрапити в полон до українських бійців.

Після розмови з Сергієм українська сторона зв'язалася з його сестрою Естер, яка наразі проживає у передмісті Єрусалиму. Їй надіслали відео допиту її брата Сергія для підтвердження його нормального стану здоров'я у полоні.

Пізніше жінка звернулася до головного рабина України Моше Реувена Асмана з проханням допомогти братові, який перебуває в українському полоні. 7 жовтня стало відомо, що Рав Асман провів екстрену зустріч із офіцерами українських спецслужб, які відповідають за утримання військовополонених у рамках проекту "Хочу жити". Він запропонував взяти опіку над солдатом-євреєм та іншими євреями з ЗС РФ, якщо такі потраплятимуть у полон надалі
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09.10.2022 22:29 Відповісти
Якщо війна закінчиться скоро нашою перемогою, кацапів будуть різати ще й наші внуки...
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09.10.2022 22:40 Відповісти
На жаль не факт, той хто безпосередньо не відчув та\або не усвідомив цю трагедію, тому важко буде уявляти її суть.....тому все будн залежити від нашого виховання і тільки так
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09.10.2022 23:02 Відповісти
Кровавые буряты ! "... не втiчєте і не сховаєтесь, всюди знайде вас правда - мста...." (с). Палачаей мучителей - прилюдно вешать на площадях овсвобждённых украинских городов и сёл
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09.10.2022 22:42 Відповісти
Разве тут про бурятов писали? Кого-то напоминаете. Это, как Путен все политические убийства на Березовского списывал... Русские орки всё норовят свои злодеяния на мифических "боевых бурятов" списать. Даже "хорошие русские" этим грешат. Удобно так, особенно тем. кто эмигрировал. Читала, что в ВС РФ 1,5% бурятов призваны. Что-то среди уже идентифицированных "злочинцев" (так, кажется, по-украински) пока буряты не попадались. Среди пленных у Золкина одного или двух видела. Зато среди погибших тна 2-м месте после дагестанцев. Пушечное мясо...
У нас в Литве в годы оккупации 1940 и 1944 гг. вплоть до смерти Сталина русские зверствовали, тоже залили кровью нашу землю, убили десятки тысяч наших патриотов, сотни тысяч выслали в Сибирь. Твари! Ненавижу! 🤬
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10.10.2022 01:45 Відповісти
Samoje hrenovoje to, shto po bolshomu shjotu zapadu poh! Videl reaktsiju v Germanii (Ober Ammergau) 2014, pri vtorzhenii moskalei na Krym. Kto voobshe novostei ne smotrit a komu jedinstvennaja beda v tom shto : vdrug teper novorusskih-bogatyh v Germaniju ne puskajut, to business horoshii poterjajetsja. Pro ljudskije zertvy i okkupatsiju - ot nas daleko! Takoje otnoshenije v bolshih stranah Evropy, no te kotoryje poterjali vo vremja WWII do pjatoi tshasti iz naselenija - ne zabudut pro dikost moskovii i podterzhivajut Ukrainu kak mogut. I tem bolshim i puhlenkim spokoja ne dadut. Slava Ukraini!
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09.10.2022 23:12 Відповісти
Відео взяте з телефона окупанта.
Якою ж карою їм відплатити, цім мерзенним тварям!
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09.10.2022 23:31 Відповісти
Цель мира: уничтожить 140 млн русских- иначе они подожгут мир и уничтожат жизнь на планете. Выбора нет.
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10.10.2022 01:07 Відповісти
Доки Заходу вигідно торгувати з кацапами вони паРашу руйнувати не будуть, це головний цинізм ситуації.
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10.10.2022 01:53 Відповісти
Зелена мавпа разом з ліліпутіним несуть повну відповідальність за 100 тисяч вбитих Українців.

<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
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10.10.2022 01:52 Відповісти
Кацапи *****, так ви разважаэтесь, мразота кончена?

КОЖУ З ВАС СВОЛОТА будемо ЖИВЦЕМ сдирати, тварюки эбучi!
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10.10.2022 04:22 Відповісти
Маску надо показать
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10.10.2022 05:11 Відповісти
Тут с вами не поспоришь , на счет ******* . Но я прихожу к выводу , что война все равно бы была При Зеленском все гораздо хуже пошло , но Орки все равно бы напали . Мне это стало ясно в 2008 после газовых, молочных и мясных воин , на ровном месте . Они всю дорогу хотели повторить , их тренировали на злобу Прикол в том , что если бы не было Майдана , то сейчас бы был референдум по отделению Восточной Германии А немцы в это не хотят верить .
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10.10.2022 05:22 Відповісти
Війна з орками йде з часів руйнування Києва коаліцією князів на чолі з Андрієм Боголюбським 8-12 березня 1169 року
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10.10.2022 07:45 Відповісти
Це геноцид українського народу!
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10.10.2022 07:28 Відповісти
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,

Большой заблеванный сортир,

Рабы с душонками босыми,

Возненавидившие мир.

.

Прощай, орда убогих смердов,

Вам видно больше не прозреть,

Абортов вынужденных жертвы,

Повсюду сеющие смерть.

.

Мы не хотим, как вы, плебеи,

Дрожать под властью короля...

Уж лучше из Европы геи,

Чем ********* из Кремля.

.

Вы сеете вокруг несчастья,

Но только... Круглая Земля.

Когда нибудь все в одночасье

Вернется на круги своя.

.

И как бы ты не голосила,

Тебе воздастся все сполна...

Гореть тебе в аду, Россия,

Слепая дикая страна.

(с)
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10.10.2022 07:35 Відповісти
Эту новость отправте Илону Маску на почту
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10.10.2022 07:39 Відповісти
Русня,вы говно. И как люди,и как воины.Привыкайте к этой мысли. Это надолго.Вернее, навсегда.
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10.10.2022 07:46 Відповісти
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10.10.2022 08:08 Відповісти
При скиданні тіла в яму людина в світлій куртці та з мішком на голові - піднімає голову. На останніх секундах відео при уповільненому перегляді чітко видно рух головою!
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10.10.2022 08:24 Відповісти
Так і є. І чомусь трупи частково притрушені піском. У випадку використання ями для постійного закопування там вбитих, попередній шар був би прикопаний повністю. А ми бачимо притрушених злегка. Ніякого сенсу. Дивне відео.
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Эти гниды, постят это жуткое видео на своих пабликах как свидетельство того, что "украинские нацисты" делают с так называемыми колаборантами,после "захвата" Купянска. Оруэл нервно курит в стороне.. Горите твари в аду вместе со своим ******...Я не понимаю как это можно забыть ,простить тем более забыть или хотябы понять....
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10.10.2022 09:21 Відповісти
Kakie, это и есть видео от ваших нацистов.
Это то, как они расправляются с коллаборантами. Урод Жирин еще и фото выложил, с соответствующими подписями, потом подтер, но интернет помнит всё.
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11.10.2022 03:56 Відповісти
Нет леночка, это видео с телефона убитого рашиста в купянске, вам тварям дали время ***********, а теперь видео есть в непорезанной версии, и все твари на нем уже идентифицированы, и будут уничтожены либо захвачены для того чтобы предстать перед судом
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12.10.2022 10:39 Відповісти
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