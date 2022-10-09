Російські окупанти скидають у яму тіла страчених українців у Куп’янську. ВIДЕО 21+
Азовець Максим Жорін опублікував шокуюче відео чергового російського злочину в Куп’янську. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду людям молодше 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідне відео Жорін опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ще окупований Куп‘янськ, Харківська область. Цивільне населення. Розплата буде! Відео взяте з телефона окупанта", - розповів Жорін.
Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.
Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці.
А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.
Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.
Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.
Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому.
У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.
Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.
На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур.
За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.
Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень.
Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".
У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.
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Я когда-то провёл пол-лета на Соловках, в годы, когда ещё можно было критиковать совок. Там находился СЛОН - соловецкий лагерь особого назначения - прототип, по которому создавался гулаг. Наслушался историй о том, что там было. Всё, что сейчас происходит - было уже там и тогда.
Кацапам смерть!!!!
Як повідомляє ізраїльське видання "Деталі", 31-річний Сергій В. із Санкт-Петербурга був мобілізований у ЗС РФ як рядовий і потрапив у полон 1 жовтня під Лиманом. -
Видання пише, що чоловіка було відправлено рядовим на фронт, не маючи жодної військової спеціальності. Більше того, він не проходив раніше термінової служби в армії. Під час контрнаступу ЗСУ під Лиманом його підрозділ був повністю знищений, а командир втік у бік Луганська. Під час бойових дій Сергію дивом вдалося залишитися живим і потрапити в полон до українських бійців.
Після розмови з Сергієм українська сторона зв'язалася з його сестрою Естер, яка наразі проживає у передмісті Єрусалиму. Їй надіслали відео допиту її брата Сергія для підтвердження його нормального стану здоров'я у полоні.
Пізніше жінка звернулася до головного рабина України Моше Реувена Асмана з проханням допомогти братові, який перебуває в українському полоні. 7 жовтня стало відомо, що Рав Асман провів екстрену зустріч із офіцерами українських спецслужб, які відповідають за утримання військовополонених у рамках проекту "Хочу жити". Він запропонував взяти опіку над солдатом-євреєм та іншими євреями з ЗС РФ, якщо такі потраплятимуть у полон надалі
У нас в Литве в годы оккупации 1940 и 1944 гг. вплоть до смерти Сталина русские зверствовали, тоже залили кровью нашу землю, убили десятки тысяч наших патриотов, сотни тысяч выслали в Сибирь. Твари! Ненавижу! 🤬
Якою ж карою їм відплатити, цім мерзенним тварям!
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1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
КОЖУ З ВАС СВОЛОТА будемо ЖИВЦЕМ сдирати, тварюки эбучi!
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
Это то, как они расправляются с коллаборантами. Урод Жирин еще и фото выложил, с соответствующими подписями, потом подтер, но интернет помнит всё.