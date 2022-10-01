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На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (18+)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та визволеним Куп’янськом на Харківщині. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

 Як повідомляє в.о. Голови СБУ Василь Малюк, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів, інформує  Цензор.НЕТ.

На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 01

"Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі: наразі відомо про 25 загиблих та 50 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 02

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

"Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян", - йдеться у повідомленні.

У СБУ підкреслюють, що строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне.

На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 03

Згодом речник УСБУ Харківщини Владислав Абдула уточнив Суспільному, що внаслідок російського обстрілу евакуаційної колони поблизу села Курилівка Куп'янського району загинули 24 людини. Серед загиблих - 13 дітей та вагітна жінка. 

"Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками - вони згоріли живцем", - повідомили у прокуратурі Харківщини. Евакуаційну колону у Куп'янському районі розстріляли 25 вересня, уточнили у прокуратурі.

Пізніше СБУ оприлюднила дані від медиків щодо кількості жертв розстріляної рашистами колони на Харківщині.

На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 04
На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 05
На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 06
На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 07

На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 08
На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка 09
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Топ коментарі
+73
"Око за око, зуб за зуб..."
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ВСУ получили HIMARS массового поражения

Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270. Речь идет об управляемых ракетах M30A1.

M30A1 отличается от известных M31A1/A2 альтернативной боеголовкой с 182000 с сфероидными осколками из стали/вольфрама и предназначена для использования против скоплений живой силы. Ракеты гарантируют поражение больших площадей.
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01.10.2022 14:15
+64
Геноцид.
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01.10.2022 14:11
+62
а тепер хай розкажуть про людяність до оточених рашан під Ліманом.

ПОПІЛ МАРІУПОЛЯ/ІЛОВАЙСЬКУ/БУЧІ/ІЗЮМУ СТУКАЄ В МОЄ СЕРЦЕ
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01.10.2022 14:17
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****** рашистские! Смерть вам
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01.10.2022 16:30 Відповісти
Е Ліман,там окупантів нема і вся ціна вопроса.
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01.10.2022 16:31 Відповісти
Когда уже наконец то справедливо ****** по гражданским в рашке. Им ***** на своих солдат, нужно что бы рыдали, как украинцы за своими родственниками.

Нужный жмуры!
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01.10.2022 16:35 Відповісти
...Меня часто упрекают в том, что я желаю русским смерти, что хочу, мол шоб они все умерли. Но это не совсем так

Смерть - это, ****, слишком просто для них. Это подарок, который они не заслужили.

У меня просто есть мечта. Мечта о том, чтобы в каждом русском городе была пыточная. И концлагерь. Как в Донецке и Каховке. И в Бердянске. И в Мелитополе. И в других городах, которые оккупировали свинопсы

Никакой смерти, боже упаси. Просто пусть боятся выйти из дому и находиться дома. Чтобы каждый раз, когда выходишь на улицу, не знал даже приблизительно свои шансы вернуться обратно.

Чтобы на улице было страшно. Очень. Чтобы при виде людей в камуфляже каждый русский молился о том, чтоб не ********* к нему, ибо это может ой как плохо закончиться.

Никаких смертей и массовых убийств, это слишком гуманно. Но вот ощущение ужаса, страха из-за того, что ты ни на что не влияешь, осознания и понимания, что все дорогое тебе может разрушить непонятно кто бомжеватого вида - это оно. Всё, ты любишь, все, что тебе приносит радость - каждый русский должен понимать, что если у бомжатины нет настроения, этого не будет. Семью убьют. Дом разрушат. Отберут все, ради чего ты ******** на трех работах и пошлют *****.

Смерть - это слишком по-людски. Россияне этого не заслуживают.

Блокпосты... ммм... вкусняшка какая... как же это будет **********, когда каждая мразь будет проходить обыски и проверки, по пути на работу и с работы, по дороге к родственникам или просто на дачу. Чтобы когда раздевали и искали татуировки, рылись в телефоне, ты, ****, стоял молча и чётко понимал: если меня сейчас расстреляют, то всем будет *****. И чтоб от этого потели ладошки + сушило в горле.

Никакого геноцида русских, россиян и т д. Только боль, унижения и ощущение безысходности. Каждый день, 24/7/365

Чтобы каждая ******* знала чётко время, за которое оно может добежать до бомбоубежища. Чтобы у каждого был в бомбоубежище свой личный угол и чтоб там, на бетоне, русские проводили больше времени, чем в своих халупах или квартирах.

Чтобы жили в доме, вокруг которого ********** все дома вокруг и не знали, когда или почему в их дом не прилетело до сих пор. Чтобы дети провели детство в подвалах и бомбоубежищах, а не на детской площадке. Чтобы у родителей ******* давление под 200, когда ребёнок идёт в парк или в посадку, ибо там может быть мина либо неразорвавшийся снаряд.

Смерть - это для избранных. Смерть - это для тех, кто заслужили. Быстрая смерть - это не для россиян, они этого не достойны.

Каждый день должен напоминать предыдущий. Чтобы тошнило от такой "жизни" и после очередной молитвы каждый русский уверовал в то, что бога нет. Что их никто не слышит. Миру просто плевать на то, что происходит. А если бог или кто там наверху сидит, действительно есть, то чтобы хотелось набить ему *****.

Ибо каждый день хочется выть. Ибо каждый день похож на предыдущий: воздушные тривоги, кровь, трупы, ощущение безысходности. И чтоб это происходило постоянно. А тот, кто отдаёт приказ продолжаться этому всему *******, пусть скажет, мол мы ещё ничего не начинали.
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01.10.2022 18:29 Відповісти
Чтоб от звуков воздушной тревоги тошнило. Чтобы дети плакали от этих звуков и ссались под себя от страха. Чтобы выучили, что такое плюс и минус. Чтобы звонили близким в те районы, куда прилетало и чтобы не брали трубку. А если возьмут трубку, то пусть слышат чужой голос

Никаких планов на будущее, на завтра, на послезавтра. Ни для себя, ни для детей, ни для близких. Только развалины вокруг, неразорвавшиеся снаряды, заминированные посадки, парки, кладбища, вой сирен, сырость бомбоубежищ и одно желание - если убьёт, то главное овощем не остаться, пусть это произойдёт быстро

Никакого геноцида, этноцида, русореза и прочего фуфла по отношении к русским. Только боль, страдания и унижения.

Эпилог. Пока это писал, заметил, что в душе ничего абсолютно не дернулось. Вообще. Вот просто *****, что будет с этим всем биомусором. Главное, чтобы просили о смерти, а просьба оставалась без ответа.

(с) Фашик Донецький, тг 16.08.2022
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01.10.2022 18:30 Відповісти
Як-то так !
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02.10.2022 12:29 Відповісти
раᛋᛋея, как срана-террорист и срана-генетических УРОДОВ-АНДРОФАГОВб не имеет права на существование. поганое сатанистское образование должно быть расформировано на отдельные "народные республики".
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01.10.2022 16:37 Відповісти
путинХуйло ты здохниш и все твои вылупки и выродки ********
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01.10.2022 16:40 Відповісти
//
«Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних - голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год. Загинули 24 людини, серед них - вагітна жінка і 13 дітей

Слідчі дії та огляд місця тривають.
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01.10.2022 16:46 Відповісти
Є люди, є тварини і є коцапи
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01.10.2022 16:57 Відповісти
Треба ці фото в западну пресу , а також Індії і Китаю
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01.10.2022 17:00 Відповісти
Последствия "линии разграничения" и тому подобного с ОРДЛО
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01.10.2022 17:14 Відповісти
Castor Boris

Регистрация:30.03.2022

Суду все ясно.
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01.10.2022 20:17 Відповісти
Я конечно понимаю, что это конспирология и фантастика, но может Путин действительно не маньяк и идиот, а работает на какие-то разведки и его реальная задача развалить Россию и уничтожить российскую армию? Кстати, если он реально иностранный шпион, то со своей задачей он успешно справляется.
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01.10.2022 17:03 Відповісти
ніт, он маньяк и идиот, как и всё его окружение
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01.10.2022 19:28 Відповісти
То просто негативний відбір по-кацапськи
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02.10.2022 12:31 Відповісти
Нав'ї грьобані,не забули нелюди в речах поритися....
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01.10.2022 17:26 Відповісти
Так они поэтому и расстреляли

Люди что могли с собой везли

Ограбили и просто убили
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01.10.2022 17:30 Відповісти
Треба знищувати москалів без жалю
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01.10.2022 17:26 Відповісти
У більшості нашого населення пам'яті - як у тіх декоративних риб - 3 сек.. вони до досі обговорюють, чи брати кацапів у полон, що з ними робити взагалі і знов і знов кацапи вбивають і вбивають просто так.... особисто мені досить початку кацапського вторгнення у 2014 - тільки за це УСІ ***** УСІ вони повинні сдохнути самою злою і болісную смертю, за те, що припустили у своїх мізках вбивство посягнули на саме цінне те, що вони робили далі і роблять зараз вже не має значення - вони не мають ніякого права на існування та мають бути знищенні будь якими засобами разом з **********. А тут постійно якісь пацифісти щось базікають про що завгодно, вам що, мало??????? проходить день - другий і знов вся ***** повторюється - кацапи навбивали купу людей - кацапи не люди, потім через день-другий - потрібно усіх брати у полон та погодитись чемно - іх різати на шматки потрібно, палити та знищувати... імхо
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01.10.2022 17:43 Відповісти
ІМХО - на мою скромну думку
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02.10.2022 12:36 Відповісти
imho - in my humble opinion можливо і так
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02.10.2022 12:48 Відповісти
Імхо - хороші кацапи дохлі кацапи, всі без винятку. Вони прийшли нас убивати і все вони розуміють. Тому або ми, або вони. Я за Україну !
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02.10.2022 13:02 Відповісти
так, друже, і це не є гріх - знищення усіх демонів
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02.10.2022 13:09 Відповісти
Вбивайте, вбивайте й вбивайте русню без жалю
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01.10.2022 17:57 Відповісти
Поспішили люди виїхати. Царство небесне.
Горіть у пеклі вічно, москалі з своїми нащадками!
Допомагаймо ЗСУ!
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01.10.2022 18:03 Відповісти
"Орли" проти жінок і дітей. Склизькі,смердячі потвори, немає і не буде вам прощення. Все утворення, яке себе назвало росією має бути знищене. Впевгений, що ми їх будемо мочити по всьому світу.
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01.10.2022 18:15 Відповісти
Сподіваюсь, що на рахунку кожного українця незабаром буде хоча б один знищений русофашист, і кожен буде цим пишатись. Прямо знищений рашист, в ході виконання бойових завдань під час служби, чи то опосередковано (напр., шляхом донату на ударний безпілотник).
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01.10.2022 18:48 Відповісти
Хто ще хоче пошукати "хароших рускіх" на московії?..
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01.10.2022 18:22 Відповісти
Варвары срусские тоже самое делали в Чечне, расстреливали колонны с беженцами. Они нелюди.
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01.10.2022 19:15 Відповісти
А в якому напрямку рухалась колона?На Купянськ?Чи на Сватово?
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01.10.2022 19:49 Відповісти
Это сделали харошие россияне и плахой путен,по словам арестовича,смотрите не перепутайте.
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01.10.2022 19:55 Відповісти
занюхай брынзу **********)) і чекай, до вас ше дійде черга, кацапйо іпане!! вичистять вас з усього бувшого совка, "невідомі" хайдуки, будуть вирізати як баранів))
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01.10.2022 20:45 Відповісти
Может кто в курсе дела, папа римский уже выразил чувство "глубокой озабоченности", как за подорванной ФСБшниками маскавитки, пропаГандонки Дугиной?
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01.10.2022 20:25 Відповісти
кацап - генетичний виродок
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01.10.2022 20:42 Відповісти
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01.10.2022 21:24 Відповісти
2, 4, 6, 8.
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02.10.2022 00:41 Відповісти
Зачьот 😁
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02.10.2022 05:24 Відповісти
Нєвзоров навіть сам себе харошим не вважає... він стверджує, шо він рідкісна сволота...
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02.10.2022 17:39 Відповісти
паРаша гарна країна для такої сволоти.
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02.10.2022 18:00 Відповісти
Рашистьська ДРГ відрапортувала: унічтожєно 10 танков і бронємашін, ліквідіровано 24 Правосєка, із ніх 13 Азовцєв.
Підарасы, ***...
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01.10.2022 21:49 Відповісти
Таких уродів, як це "ДРГ" треба бати в полон, на обмін, але простілювати колінний суглоб при "попыткє бєгства", щоб воно ніколи не змогло вийти дальше своєґо двора.
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01.10.2022 22:08 Відповісти
Ваша пропозиція дуже гуманна.
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02.10.2022 11:21 Відповісти
ні кого під Ліманом в палон не брати усіх унічтожить,відкіля у нас ця талірантность?як бешених тварей всіх до одного.
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01.10.2022 22:09 Відповісти
+++
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02.10.2022 11:19 Відповісти
"звільнили святу російску землю від фашистів" тринадцять дітей України, чотирнадцята дитина ще не народжена, но звісно теж "фашист" а також мати дитини-фашиста. справжні візволителі. щоб ти здохло ***** - сатана, з своїми чортами - визволителями.
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01.10.2022 22:39 Відповісти
надайте це відео світовим ЗМІ нехай дивляться, що виробляють російські терористи свинособаки.
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01.10.2022 23:07 Відповісти
Кацапи ...нелюди , ...інфернальне зло...
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02.10.2022 04:45 Відповісти
В полон не брати. А якщо брати,то каструвати, щоб не плодилися та не загажували Землю.
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02.10.2022 10:45 Відповісти
Кошмар.....
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02.10.2022 11:35 Відповісти
у орков мотивация типо это предатели, убегают, значит надо гасить.
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02.10.2022 14:04 Відповісти
ГОРИ россия ВСЯ ОГНЁМ !
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Звєрі повинні винищуватися без жалю, це виправдано простою логікою як і знищення скажених собак або гієн які небезпечні для людського суспільства
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02.10.2022 17:16 Відповісти
""Массовый расстрел признан воинским долгом
Присяжные оправдали спецназ, расстрелявший мирных чеченцев
вердикт
Оправданием всех четырех подсудимых завершился вчера один из самых громких процессов по делам об убийстве мирных жителей Чечни. Присяжные решили, что спецназовцы Главного разведуправления Генштаба, расстреляв шесть человек и уничтожив их машину, просто выполнили приказ своего командования. "После такого вердикта в Чечне можно кого угодно убивать, и за это ничего не будет",- заявила адвокат чеченцев Людмила Тихомирова.
Около 19.00 судья военного суда Северо-Кавказского округа полковник Александр Каргин вытер платком лицо и, откашлявшись, четко произнес:
- Исходя из оправдательного вердикта присяжных, суд постановил подсудимого Ульмана из-под стражи освободить немедленно.
Капитан-спецназовец Эдуард Ульман медленно поднялся со скамьи подсудимых, лихо забросил за спину спортивную сумку с вещами и со словами "Ну вот и я" шагнул из клетки. Его тут же принялись обнимать также оправданные сослуживцы Александр Калаганский, Владимир Воеводин и Алексей Перелевский (во время процесса они находились под подпиской о невыезде). Крики родственников погибших чеченцев "Убийцы, убийцы!" потонули в аплодисментах, которыми зал, заполненный в основном людьми в камуфляже, встретил оправдательный вердикт.
(Из статьи в газете Коммерсант от 30 апреля 2004 года)""
А теперь эти ульманы хлынули в Украину!
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03.10.2022 09:08 Відповісти
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