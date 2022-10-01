На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (18+)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та визволеним Куп’янськом на Харківщині. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Як повідомляє в.о. Голови СБУ Василь Малюк, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства", - заявив він.
Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
"Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян", - йдеться у повідомленні.
У СБУ підкреслюють, що строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне.
Згодом речник УСБУ Харківщини Владислав Абдула уточнив Суспільному, що внаслідок російського обстрілу евакуаційної колони поблизу села Курилівка Куп'янського району загинули 24 людини. Серед загиблих - 13 дітей та вагітна жінка.
"Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками - вони згоріли живцем", - повідомили у прокуратурі Харківщини. Евакуаційну колону у Куп'янському районі розстріляли 25 вересня, уточнили у прокуратурі.
Пізніше СБУ оприлюднила дані від медиків щодо кількості жертв розстріляної рашистами колони на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Нужный жмуры!
Смерть - это, ****, слишком просто для них. Это подарок, который они не заслужили.
У меня просто есть мечта. Мечта о том, чтобы в каждом русском городе была пыточная. И концлагерь. Как в Донецке и Каховке. И в Бердянске. И в Мелитополе. И в других городах, которые оккупировали свинопсы
Никакой смерти, боже упаси. Просто пусть боятся выйти из дому и находиться дома. Чтобы каждый раз, когда выходишь на улицу, не знал даже приблизительно свои шансы вернуться обратно.
Чтобы на улице было страшно. Очень. Чтобы при виде людей в камуфляже каждый русский молился о том, чтоб не ********* к нему, ибо это может ой как плохо закончиться.
Никаких смертей и массовых убийств, это слишком гуманно. Но вот ощущение ужаса, страха из-за того, что ты ни на что не влияешь, осознания и понимания, что все дорогое тебе может разрушить непонятно кто бомжеватого вида - это оно. Всё, ты любишь, все, что тебе приносит радость - каждый русский должен понимать, что если у бомжатины нет настроения, этого не будет. Семью убьют. Дом разрушат. Отберут все, ради чего ты ******** на трех работах и пошлют *****.
Смерть - это слишком по-людски. Россияне этого не заслуживают.
Блокпосты... ммм... вкусняшка какая... как же это будет **********, когда каждая мразь будет проходить обыски и проверки, по пути на работу и с работы, по дороге к родственникам или просто на дачу. Чтобы когда раздевали и искали татуировки, рылись в телефоне, ты, ****, стоял молча и чётко понимал: если меня сейчас расстреляют, то всем будет *****. И чтоб от этого потели ладошки + сушило в горле.
Никакого геноцида русских, россиян и т д. Только боль, унижения и ощущение безысходности. Каждый день, 24/7/365
Чтобы каждая ******* знала чётко время, за которое оно может добежать до бомбоубежища. Чтобы у каждого был в бомбоубежище свой личный угол и чтоб там, на бетоне, русские проводили больше времени, чем в своих халупах или квартирах.
Чтобы жили в доме, вокруг которого ********** все дома вокруг и не знали, когда или почему в их дом не прилетело до сих пор. Чтобы дети провели детство в подвалах и бомбоубежищах, а не на детской площадке. Чтобы у родителей ******* давление под 200, когда ребёнок идёт в парк или в посадку, ибо там может быть мина либо неразорвавшийся снаряд.
Смерть - это для избранных. Смерть - это для тех, кто заслужили. Быстрая смерть - это не для россиян, они этого не достойны.
Каждый день должен напоминать предыдущий. Чтобы тошнило от такой "жизни" и после очередной молитвы каждый русский уверовал в то, что бога нет. Что их никто не слышит. Миру просто плевать на то, что происходит. А если бог или кто там наверху сидит, действительно есть, то чтобы хотелось набить ему *****.
Ибо каждый день хочется выть. Ибо каждый день похож на предыдущий: воздушные тривоги, кровь, трупы, ощущение безысходности. И чтоб это происходило постоянно. А тот, кто отдаёт приказ продолжаться этому всему *******, пусть скажет, мол мы ещё ничего не начинали.
Никаких планов на будущее, на завтра, на послезавтра. Ни для себя, ни для детей, ни для близких. Только развалины вокруг, неразорвавшиеся снаряды, заминированные посадки, парки, кладбища, вой сирен, сырость бомбоубежищ и одно желание - если убьёт, то главное овощем не остаться, пусть это произойдёт быстро
Никакого геноцида, этноцида, русореза и прочего фуфла по отношении к русским. Только боль, страдания и унижения.
Эпилог. Пока это писал, заметил, что в душе ничего абсолютно не дернулось. Вообще. Вот просто *****, что будет с этим всем биомусором. Главное, чтобы просили о смерти, а просьба оставалась без ответа.
(с) Фашик Донецький, тг 16.08.2022
«Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних - голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год. Загинули 24 людини, серед них - вагітна жінка і 13 дітей
Слідчі дії та огляд місця тривають.
Регистрация:30.03.2022
Суду все ясно.
Люди что могли с собой везли
Ограбили и просто убили
Горіть у пеклі вічно, москалі з своїми нащадками!
Допомагаймо ЗСУ!
Підарасы, ***...
Присяжные оправдали спецназ, расстрелявший мирных чеченцев
вердикт
Оправданием всех четырех подсудимых завершился вчера один из самых громких процессов по делам об убийстве мирных жителей Чечни. Присяжные решили, что спецназовцы Главного разведуправления Генштаба, расстреляв шесть человек и уничтожив их машину, просто выполнили приказ своего командования. "После такого вердикта в Чечне можно кого угодно убивать, и за это ничего не будет",- заявила адвокат чеченцев Людмила Тихомирова.
Около 19.00 судья военного суда Северо-Кавказского округа полковник Александр Каргин вытер платком лицо и, откашлявшись, четко произнес:
- Исходя из оправдательного вердикта присяжных, суд постановил подсудимого Ульмана из-под стражи освободить немедленно.
Капитан-спецназовец Эдуард Ульман медленно поднялся со скамьи подсудимых, лихо забросил за спину спортивную сумку с вещами и со словами "Ну вот и я" шагнул из клетки. Его тут же принялись обнимать также оправданные сослуживцы Александр Калаганский, Владимир Воеводин и Алексей Перелевский (во время процесса они находились под подпиской о невыезде). Крики родственников погибших чеченцев "Убийцы, убийцы!" потонули в аплодисментах, которыми зал, заполненный в основном людьми в камуфляже, встретил оправдательный вердикт.
(Из статьи в газете Коммерсант от 30 апреля 2004 года)""
А теперь эти ульманы хлынули в Украину!