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Удар росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі: наразі відомо про 25 загиблих та 50 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість жертв зросла:

"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Удар росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі: наразі відомо про 25 загиблих та 50 поранених (оновлено) 01
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Топ коментарі
+72
Суки.
Террористи відпочивають. Це бляха державний терроризм.
Немає в українській мові слів для визначення кацапської гидоти....
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30.09.2022 09:36
+59
Сволота російська щоб ви здохли все в страшних муках і виродки ваші теж.
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30.09.2022 09:36
+48
Нелюди.
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30.09.2022 09:35
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По любому наводила сепарська або свою гніда ....
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30.09.2022 15:11 Відповісти
А что там наводить?Дорога ж никуда не движется.Там колонна собиралась последние 4 месяца.
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30.09.2022 17:14 Відповісти
Здохніть кацапи, це справедливо.
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30.09.2022 15:37 Відповісти
Рашисты мрази это несомненно

Но выезд гражданских с семьями в зону боевых действий это абсурд

Уже читал зачем это (тогда вообще преступление)
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30.09.2022 15:42 Відповісти
Как в воду смотрел. Кацапье ужеисвалило все на ВСУ на сайте где сидят ватные деточки блатных военных Севастополя понавезенных при совке. Сайт форпост Севастополь"

Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. "Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию".

"Налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. <...> Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России", - написал Рог заов."
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30.09.2022 15:44 Відповісти
О каких нормах международного гуманитарного права речь ? На сегодняшний день , забудьте . На нашу землю пришла мразь , свет не видал.. Мы для них все нацисто-Бандера, от мало до велико, кто бы ты не был, гражданские или дети..
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30.09.2022 17:01 Відповісти
Придется резать кацапов по всему миру.
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30.09.2022 17:44 Відповісти
ГОРИ россия В ОГНЕ !!!
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30.09.2022 20:15 Відповісти
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01.10.2022 04:57 Відповісти
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