Удар росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі: наразі відомо про 25 загиблих та 50 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
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Сьогодні, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість жертв зросла:
"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
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Но выезд гражданских с семьями в зону боевых действий это абсурд
Уже читал зачем это (тогда вообще преступление)
Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. "Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию".
"Налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. <...> Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России", - написал Рог заов."
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