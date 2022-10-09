Российские оккупанты сбрасывают в яму тела казненных украинцев в Купянске. ВИДЕО 21+

Азовец Максим Жорин опубликовал шокирующее видео очередного российского преступления в Купянске. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру людям младше 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Еще оккупированный Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет! Видео взято с телефона оккупанта", - рассказал Жорин.

Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян в Харьковской области.

Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.

А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.

Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.

Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.

В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.

За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.

Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских камер пыток.

Вот рассказ об обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".

В Харьковской области правоохранители расследуют информацию об изнасиловании украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.