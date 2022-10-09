РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6028 посетителей онлайн
Новости Видео Война
63 194 139

Российские оккупанты сбрасывают в яму тела казненных украинцев в Купянске. ВИДЕО 21+

Азовец Максим Жорин опубликовал шокирующее видео очередного российского преступления в Купянске. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру людям младше 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Еще оккупированный Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет! Видео взято с телефона оккупанта", - рассказал Жорин.

Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян в Харьковской области.

Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.

А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.

Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.

Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.

В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.

За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.

Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских камер пыток.

Вот рассказ об обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".

В Харьковской области правоохранители расследуют информацию об изнасиловании украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.

Автор: 

военные преступления (1435) Купянск (634)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+96
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
показать весь комментарий
09.10.2022 21:08
+82
Как тебе это ,Илон Маск?
показать весь комментарий
09.10.2022 21:14
+41
показать весь комментарий
09.10.2022 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
короче, відуха явно не з жовтня місяця, якщо покійник в червоному в зимовій куртці. Це десь березень місяць.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:54 Ответить
Це "активісти". ЇХ першими закатували.
показать весь комментарий
09.10.2022 22:04 Ответить
Тех, кто обстреливал и убивал мирных жителей нельзя сразу убивать! Эти твари должны жить в неволе и невыносимо мучаться как можно дольше. Пора создавать тайные лаборатории для опытов над рашистами.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:55 Ответить
Русские оказались прилежными учениками не только сталина, но и гитлера.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:57 Ответить
Да нет, тут можно и без гитлера. алойзыч по сравнению с кобой - любитель, к тому же сам этим никогда не руководил, давая возможность холуям выслужиться.

Я когда-то провёл пол-лета на Соловках, в годы, когда ещё можно было критиковать совок. Там находился СЛОН - соловецкий лагерь особого назначения - прототип, по которому создавался гулаг. Наслушался историй о том, что там было. Всё, что сейчас происходит - было уже там и тогда.
показать весь комментарий
09.10.2022 22:08 Ответить
Нацисти Гитлера из Ада апплодирует стоя. Это материал уже для Нюнберга-2.
показать весь комментарий
09.10.2022 22:03 Ответить
Наша русофобія все ще недостатня..
показать весь комментарий
09.10.2022 22:06 Ответить
Царство Небесне вбитим..

Кацапам смерть!!!!
показать весь комментарий
09.10.2022 22:11 Ответить
не тих(чи не всих) судили в Нюрнберзі... кремлівська орда страшніше й небезпечніше...
показать весь комментарий
09.10.2022 22:18 Ответить
нужно это показывать Западу и просить больше оружия!!!
показать весь комментарий
09.10.2022 22:20 Ответить
Не просто показать, а передать исходное видео, лучше вместе с телефоном или оригинальной флэшкой, чтобы у русских не было шанса перекинуть вину.
показать весь комментарий
10.10.2022 06:53 Ответить
Я не могу понять ,и не хочу , на моих глазах убивают Человека , не важно иностранец кто бы либо, я должен наблюдать казнилово , и пытаться протягивать ему раненому топор , нож , пистолет ,но при этом никуя не делать продолжать наблюдать , так как он вывернется в этой ситуации. Вот есть , доказательство, зверино- зверские , мирных ,не военных людей закапывают после пыток насилия. Как можно это всему миру наблюдать , не остановить, все это как ??? С этой мразью здороваются за руку , пьют чай .. Как....Даю гарантию на 100 % Если запад сказал бы ***** остановись, все те кто за Украину зашли на территорию защитой голубых касок, без совета ***** , было бы все по другому.. Куй, он полез бы, даже с ядером...Кишка тонка...
показать весь комментарий
09.10.2022 22:20 Ответить
До українського полону вперше за весь час широкомасштабного вторгнення російської армії потрапив солдат-єврей.

Як повідомляє ізраїльське видання "Деталі", 31-річний Сергій В. із Санкт-Петербурга був мобілізований у ЗС РФ як рядовий і потрапив у полон 1 жовтня під Лиманом. -

Видання пише, що чоловіка було відправлено рядовим на фронт, не маючи жодної військової спеціальності. Більше того, він не проходив раніше термінової служби в армії. Під час контрнаступу ЗСУ під Лиманом його підрозділ був повністю знищений, а командир втік у бік Луганська. Під час бойових дій Сергію дивом вдалося залишитися живим і потрапити в полон до українських бійців.

Після розмови з Сергієм українська сторона зв'язалася з його сестрою Естер, яка наразі проживає у передмісті Єрусалиму. Їй надіслали відео допиту її брата Сергія для підтвердження його нормального стану здоров'я у полоні.

Пізніше жінка звернулася до головного рабина України Моше Реувена Асмана з проханням допомогти братові, який перебуває в українському полоні. 7 жовтня стало відомо, що Рав Асман провів екстрену зустріч із офіцерами українських спецслужб, які відповідають за утримання військовополонених у рамках проекту "Хочу жити". Він запропонував взяти опіку над солдатом-євреєм та іншими євреями з ЗС РФ, якщо такі потраплятимуть у полон надалі
показать весь комментарий
09.10.2022 22:29 Ответить
Якщо війна закінчиться скоро нашою перемогою, кацапів будуть різати ще й наші внуки...
показать весь комментарий
09.10.2022 22:40 Ответить
На жаль не факт, той хто безпосередньо не відчув та\або не усвідомив цю трагедію, тому важко буде уявляти її суть.....тому все будн залежити від нашого виховання і тільки так
показать весь комментарий
09.10.2022 23:02 Ответить
Кровавые буряты ! "... не втiчєте і не сховаєтесь, всюди знайде вас правда - мста...." (с). Палачаей мучителей - прилюдно вешать на площадях овсвобждённых украинских городов и сёл
показать весь комментарий
09.10.2022 22:42 Ответить
Разве тут про бурятов писали? Кого-то напоминаете. Это, как Путен все политические убийства на Березовского списывал... Русские орки всё норовят свои злодеяния на мифических "боевых бурятов" списать. Даже "хорошие русские" этим грешат. Удобно так, особенно тем. кто эмигрировал. Читала, что в ВС РФ 1,5% бурятов призваны. Что-то среди уже идентифицированных "злочинцев" (так, кажется, по-украински) пока буряты не попадались. Среди пленных у Золкина одного или двух видела. Зато среди погибших тна 2-м месте после дагестанцев. Пушечное мясо...
У нас в Литве в годы оккупации 1940 и 1944 гг. вплоть до смерти Сталина русские зверствовали, тоже залили кровью нашу землю, убили десятки тысяч наших патриотов, сотни тысяч выслали в Сибирь. Твари! Ненавижу! 🤬
показать весь комментарий
10.10.2022 01:45 Ответить
Samoje hrenovoje to, shto po bolshomu shjotu zapadu poh! Videl reaktsiju v Germanii (Ober Ammergau) 2014, pri vtorzhenii moskalei na Krym. Kto voobshe novostei ne smotrit a komu jedinstvennaja beda v tom shto : vdrug teper novorusskih-bogatyh v Germaniju ne puskajut, to business horoshii poterjajetsja. Pro ljudskije zertvy i okkupatsiju - ot nas daleko! Takoje otnoshenije v bolshih stranah Evropy, no te kotoryje poterjali vo vremja WWII do pjatoi tshasti iz naselenija - ne zabudut pro dikost moskovii i podterzhivajut Ukrainu kak mogut. I tem bolshim i puhlenkim spokoja ne dadut. Slava Ukraini!
показать весь комментарий
09.10.2022 23:12 Ответить
Відео взяте з телефона окупанта.
Якою ж карою їм відплатити, цім мерзенним тварям!
показать весь комментарий
09.10.2022 23:31 Ответить
Цель мира: уничтожить 140 млн русских- иначе они подожгут мир и уничтожат жизнь на планете. Выбора нет.
показать весь комментарий
10.10.2022 01:07 Ответить
Доки Заходу вигідно торгувати з кацапами вони паРашу руйнувати не будуть, це головний цинізм ситуації.
показать весь комментарий
10.10.2022 01:53 Ответить
Зелена мавпа разом з ліліпутіним несуть повну відповідальність за 100 тисяч вбитих Українців.

<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
показать весь комментарий
10.10.2022 01:52 Ответить
Кацапи *****, так ви разважаэтесь, мразота кончена?

КОЖУ З ВАС СВОЛОТА будемо ЖИВЦЕМ сдирати, тварюки эбучi!
показать весь комментарий
10.10.2022 04:22 Ответить
Маску надо показать
показать весь комментарий
10.10.2022 05:11 Ответить
Тут с вами не поспоришь , на счет ******* . Но я прихожу к выводу , что война все равно бы была При Зеленском все гораздо хуже пошло , но Орки все равно бы напали . Мне это стало ясно в 2008 после газовых, молочных и мясных воин , на ровном месте . Они всю дорогу хотели повторить , их тренировали на злобу Прикол в том , что если бы не было Майдана , то сейчас бы был референдум по отделению Восточной Германии А немцы в это не хотят верить .
показать весь комментарий
10.10.2022 05:22 Ответить
Війна з орками йде з часів руйнування Києва коаліцією князів на чолі з Андрієм Боголюбським 8-12 березня 1169 року
показать весь комментарий
10.10.2022 07:45 Ответить
Це геноцид українського народу!
показать весь комментарий
10.10.2022 07:28 Ответить
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,

Большой заблеванный сортир,

Рабы с душонками босыми,

Возненавидившие мир.

.

Прощай, орда убогих смердов,

Вам видно больше не прозреть,

Абортов вынужденных жертвы,

Повсюду сеющие смерть.

.

Мы не хотим, как вы, плебеи,

Дрожать под властью короля...

Уж лучше из Европы геи,

Чем ********* из Кремля.

.

Вы сеете вокруг несчастья,

Но только... Круглая Земля.

Когда нибудь все в одночасье

Вернется на круги своя.

.

И как бы ты не голосила,

Тебе воздастся все сполна...

Гореть тебе в аду, Россия,

Слепая дикая страна.

(с)
показать весь комментарий
10.10.2022 07:35 Ответить
Эту новость отправте Илону Маску на почту
показать весь комментарий
10.10.2022 07:39 Ответить
Русня,вы говно. И как люди,и как воины.Привыкайте к этой мысли. Это надолго.Вернее, навсегда.
показать весь комментарий
10.10.2022 07:46 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 08:08 Ответить
При скиданні тіла в яму людина в світлій куртці та з мішком на голові - піднімає голову. На останніх секундах відео при уповільненому перегляді чітко видно рух головою!
показать весь комментарий
10.10.2022 08:24 Ответить
Так і є. І чомусь трупи частково притрушені піском. У випадку використання ями для постійного закопування там вбитих, попередній шар був би прикопаний повністю. А ми бачимо притрушених злегка. Ніякого сенсу. Дивне відео.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:27 Ответить
Эти гниды, постят это жуткое видео на своих пабликах как свидетельство того, что "украинские нацисты" делают с так называемыми колаборантами,после "захвата" Купянска. Оруэл нервно курит в стороне.. Горите твари в аду вместе со своим ******...Я не понимаю как это можно забыть ,простить тем более забыть или хотябы понять....
показать весь комментарий
10.10.2022 09:21 Ответить
Kakie, это и есть видео от ваших нацистов.
Это то, как они расправляются с коллаборантами. Урод Жирин еще и фото выложил, с соответствующими подписями, потом подтер, но интернет помнит всё.
показать весь комментарий
11.10.2022 03:56 Ответить
Нет леночка, это видео с телефона убитого рашиста в купянске, вам тварям дали время ***********, а теперь видео есть в непорезанной версии, и все твари на нем уже идентифицированы, и будут уничтожены либо захвачены для того чтобы предстать перед судом
показать весь комментарий
12.10.2022 10:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 