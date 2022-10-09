Российские оккупанты сбрасывают в яму тела казненных украинцев в Купянске. ВИДЕО 21+
Азовец Максим Жорин опубликовал шокирующее видео очередного российского преступления в Купянске. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру людям младше 21 года, беременным и людям со слабой психикой!
Соответствующее видео Жорин опубликовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Еще оккупированный Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет! Видео взято с телефона оккупанта", - рассказал Жорин.
Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян в Харьковской области.
Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.
А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.
Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.
Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.
Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.
В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.
Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.
В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.
За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.
Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских камер пыток.
Вот рассказ об обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".
В Харьковской области правоохранители расследуют информацию об изнасиловании украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.
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Я когда-то провёл пол-лета на Соловках, в годы, когда ещё можно было критиковать совок. Там находился СЛОН - соловецкий лагерь особого назначения - прототип, по которому создавался гулаг. Наслушался историй о том, что там было. Всё, что сейчас происходит - было уже там и тогда.
Кацапам смерть!!!!
Як повідомляє ізраїльське видання "Деталі", 31-річний Сергій В. із Санкт-Петербурга був мобілізований у ЗС РФ як рядовий і потрапив у полон 1 жовтня під Лиманом. -
Видання пише, що чоловіка було відправлено рядовим на фронт, не маючи жодної військової спеціальності. Більше того, він не проходив раніше термінової служби в армії. Під час контрнаступу ЗСУ під Лиманом його підрозділ був повністю знищений, а командир втік у бік Луганська. Під час бойових дій Сергію дивом вдалося залишитися живим і потрапити в полон до українських бійців.
Після розмови з Сергієм українська сторона зв'язалася з його сестрою Естер, яка наразі проживає у передмісті Єрусалиму. Їй надіслали відео допиту її брата Сергія для підтвердження його нормального стану здоров'я у полоні.
Пізніше жінка звернулася до головного рабина України Моше Реувена Асмана з проханням допомогти братові, який перебуває в українському полоні. 7 жовтня стало відомо, що Рав Асман провів екстрену зустріч із офіцерами українських спецслужб, які відповідають за утримання військовополонених у рамках проекту "Хочу жити". Він запропонував взяти опіку над солдатом-євреєм та іншими євреями з ЗС РФ, якщо такі потраплятимуть у полон надалі
У нас в Литве в годы оккупации 1940 и 1944 гг. вплоть до смерти Сталина русские зверствовали, тоже залили кровью нашу землю, убили десятки тысяч наших патриотов, сотни тысяч выслали в Сибирь. Твари! Ненавижу! 🤬
Якою ж карою їм відплатити, цім мерзенним тварям!
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1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
КОЖУ З ВАС СВОЛОТА будемо ЖИВЦЕМ сдирати, тварюки эбучi!
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
Это то, как они расправляются с коллаборантами. Урод Жирин еще и фото выложил, с соответствующими подписями, потом подтер, но интернет помнит всё.