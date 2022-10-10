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Киевляне в метро поют песни, ожидая окончания воздушной тревоги. ВИДЕО

Киевляне, ожидая завершения ракетных обстрелов в столичном метро, пели песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из метрополитена опубликована на странице Сухопутных войск ВС Украины.

"Несокрушимые люди!", - написали военные в комментарии к записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве, - Шмыгаль

крылатые ракеты (881) обстрел (27107)


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Топ комментарии
+35
Слава Україні!
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10.10.2022 12:21
+31
Український народ нікому не перемогти! А тим паче,якомусь х#йлу! Тримаємося,перемога за цивілізацією!
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10.10.2022 12:27
+28
Не з'їдайте себе живцем і не цькуйте близьких. Не справляєтеся - пийте пігулки. Я теж думав раніше, що залізний, але іноді доводиться заспокійливе прийняти, щоб працювати далі. Нам потрібно виграти час, що додавити остаточно рашистів. Хто в тилу - намагайтеся допомагати, а не навантажувати медичну та комунальну системи. ЗСУ в набагато жорсткіших умовах - подумайте про це.
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10.10.2022 12:22
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Слава Україні!
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10.10.2022 12:21 Ответить
Не з'їдайте себе живцем і не цькуйте близьких. Не справляєтеся - пийте пігулки. Я теж думав раніше, що залізний, але іноді доводиться заспокійливе прийняти, щоб працювати далі. Нам потрібно виграти час, що додавити остаточно рашистів. Хто в тилу - намагайтеся допомагати, а не навантажувати медичну та комунальну системи. ЗСУ в набагато жорсткіших умовах - подумайте про це.
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10.10.2022 12:22 Ответить
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10.10.2022 12:26 Ответить
Український народ нікому не перемогти! А тим паче,якомусь х#йлу! Тримаємося,перемога за цивілізацією!
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10.10.2022 12:27 Ответить
Таке враження що Україна ніколи не готувалася до війни.
За роки незалежності навіть ніхто не думав збудувати бомбосховища .
А йти до метро не всі можуть встигнути бо людина може жити далеко від метро
Така неготовність до війни привела Україну до трагічних наслідків
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10.10.2022 12:28 Ответить
Українці непереможні!
Пригадую чорнобильську аварію, люди і тоді не падали у відчай, ходив такий жарт: "Українській нації до сраки радіація!"
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10.10.2022 12:34 Ответить
По радіо крутили пластинку "радіофобія, радіофобія. Не все так погано". Моя мати: "ясно, нічого страшного, вперед картоплю сапати". В мене тоді єдиний раз в житті кров носом пішла.
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10.10.2022 17:31 Ответить
Слава Україні! Слава Найсильнішій Нації у світі!
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10.10.2022 13:05 Ответить
Найбільший скарб України-її люди.Ми витримаємо все і обов'язково переможемо.
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10.10.2022 14:13 Ответить
Коли нація співає пісні, які співали ще прадіди, то її ніколи не перемогти. Слава Україні!
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10.10.2022 16:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9yNqjvYFaJQ Ой у Вишневому Саду там Соловейко щебетав - YouTube кинохроника второй мировой войны
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10.10.2022 20:25 Ответить
 
 