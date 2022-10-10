Киевляне в метро поют песни, ожидая окончания воздушной тревоги. ВИДЕО

Киевляне, ожидая завершения ракетных обстрелов в столичном метро, пели песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из метрополитена опубликована на странице Сухопутных войск ВС Украины.

"Несокрушимые люди!", - написали военные в комментарии к записи.

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