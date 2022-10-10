Киевляне в метро поют песни, ожидая окончания воздушной тревоги. ВИДЕО
Киевляне, ожидая завершения ракетных обстрелов в столичном метро, пели песни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из метрополитена опубликована на странице Сухопутных войск ВС Украины.
"Несокрушимые люди!", - написали военные в комментарии к записи.
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+35 Andre Bolon
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+31 Georg Lotar Georg Lotar
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+28 Ярослав Викторович
показать весь комментарий10.10.2022 12:22
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За роки незалежності навіть ніхто не думав збудувати бомбосховища .
А йти до метро не всі можуть встигнути бо людина може жити далеко від метро
Така неготовність до війни привела Україну до трагічних наслідків
Пригадую чорнобильську аварію, люди і тоді не падали у відчай, ходив такий жарт: "Українській нації до сраки радіація!"