Кияни в метро співають пісні, очікуючи закінчення повітряної тривоги. ВIДЕО
Кияни, очікуючи завершення ракетного обстрілу у столичному метро, співали пісні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з метрополітену опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"Незламні люди!", - написали військові у коментарі до запису.
Топ коментарі
+35 Andre Bolon
показати весь коментар10.10.2022 12:21
+31 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар10.10.2022 12:27
+28 Ярослав Викторович
показати весь коментар10.10.2022 12:22
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За роки незалежності навіть ніхто не думав збудувати бомбосховища .
А йти до метро не всі можуть встигнути бо людина може жити далеко від метро
Така неготовність до війни привела Україну до трагічних наслідків
Пригадую чорнобильську аварію, люди і тоді не падали у відчай, ходив такий жарт: "Українській нації до сраки радіація!"