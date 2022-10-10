Кияни в метро співають пісні, очікуючи закінчення повітряної тривоги. ВIДЕО

Кияни, очікуючи завершення ракетного обстрілу у столичному метро, співали пісні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з метрополітену опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

"Незламні люди!", - написали військові у коментарі до запису.

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