РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7842 посетителя онлайн
Новости Видео Война
24 409 30

Последствия ракетного удара в центре Киева. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры последствий российского ракетного удара в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы последствия удара вблизи парка Шевченко.

Читайте: Три российские крылатые ракеты пролетели над Молдовой во время атаки на Украину

Киев (25513) крылатые ракеты (881)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
показать весь комментарий
10.10.2022 13:27
+29
Смотри скот, ты и остальные скоты со скотного двора с вывеской "Белоруссия" соучастники ************ в этих преступлениях. На тебе лично, скот, кровь этих людей.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:25
+21
Така нація як кацапи, не повинна існувати на Землі. Боже, пробач мене за богохульство.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смотри скот, ты и остальные скоты со скотного двора с вывеской "Белоруссия" соучастники ************ в этих преступлениях. На тебе лично, скот, кровь этих людей.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:25 Ответить
Зате нафта і газ транспортується через наші трубопроводи європейцям ,
а українцям - ракети на голову .
показать весь комментарий
10.10.2022 13:27 Ответить
не тіотки..ще аміак
показать весь комментарий
10.10.2022 13:37 Ответить
не тільки*
показать весь комментарий
10.10.2022 13:38 Ответить
1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
показать весь комментарий
10.10.2022 13:27 Ответить
Тут з переліченого на мільярди збитків , а наші клоуни чухаються .
показать весь комментарий
10.10.2022 13:29 Ответить
Наши клоуни на гачку
показать весь комментарий
11.10.2022 08:36 Ответить
Если после этого Украина не начнёт бомбить эти объекты, то проиграет войну.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:50 Ответить
не треба наводити координати, це усе є у відкритому доступі, для знищення енергетичної інфрастуктури параші не потрібні ракети дальнього радіусу дії! достатньо малих ДРГ!
усі візлові енегетичні підстанції побудовані в малолюдних місцях, пво не мають, трансформатори та автотрансформатори не є броньованими... далі пояснювати?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:51 Ответить
це цілі на перший раз для того щоб дійшло козлам що війна вже повертається до них.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:55 Ответить
Нет,зеля за мир
показать весь комментарий
10.10.2022 16:11 Ответить
Така нація як кацапи, не повинна існувати на Землі. Боже, пробач мене за богохульство.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:28 Ответить
А территория кацапни должна быть разделена на отдельные государства из бывших автономий, а захваченные паРашей, взвращены своим владельцам. От паРаши должна остаться Московская область в составе Украины.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:49 Ответить
от ту волость закатати в асфальт, але не під керівництвом бубочки! ******** геть усі гроші!
показать весь комментарий
10.10.2022 13:53 Ответить
Та яке богохульство, ще на початку війни я теж казав що: росія- це лишня країна на планеті Земля.
У 21-у сторіччі на Землі є кровожерливі режими або радикальні терористичні угрупування, але те, що сама велика за площею ядерна держава одночасно є самім небезпечним та агресивним для цивілізованого світу терористичним створінням - це нонсенс у світовій історії.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:53 Ответить
.......ну что , крымский мост теперь имеем полное право утопить, все 19 км......и как можно скорее.....
показать весь комментарий
10.10.2022 13:29 Ответить
И так имели полное право. Теперь обязанность
показать весь комментарий
10.10.2022 18:43 Ответить
шкода,шо Україні не можна по Московії лупити,тільки ***** дозволяють таке робити з Україною.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:30 Ответить
......ещё не вечер........
показать весь комментарий
10.10.2022 13:31 Ответить
***** розпоясався тільки тому, що відчуває слабкість заходу. Байден відхилявся від визнання спонсором тероризма, Бельгія санкціі по алмазах скасувала, Меркель курва розповідає, що рашка - оплот безпеки в Європі і т.д.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:30 Ответить
"Шалійте, шалійте, скажені кати..."
показать весь комментарий
10.10.2022 13:31 Ответить
Ху@ло розповідає , що вдарили по військовим об'єктам , тварюка ,
а насправді по дитячому майданчику в парку ім, Шевченка - це навпроти Універа !
показать весь комментарий
10.10.2022 13:36 Ответить
та весь Київ військові об'єкти..оте одутле чмо зовсім з катух злетів..
показать весь комментарий
10.10.2022 13:43 Ответить
Styx

@Styx56939710

·

https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 2 ч

Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
показать весь комментарий
10.10.2022 13:36 Ответить
Вони бояться. Але їм не мішає лобіювати росію.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:40 Ответить
Це ж урядовий квартал 😳
показать весь комментарий
10.10.2022 14:01 Ответить
Лупить надо прямо по красной площади и по кремлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 14:15 Ответить
рОССІЯ СПОНСОР ТЕРОРИЗМУ❗❗❗❗❗

Це найменше, що США може зробити в даній ситуації, щоб підтримати Україну, український народ....
показать весь комментарий
10.10.2022 18:21 Ответить
Цікаво що на ОП ні одна кацапська ракета не падає і ні одна кацапська ракета ще не вбила дЄрмака. Своїх не чіпають.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:56 Ответить
ЧЁРТ СНИМАЕТ НА ТЕЛЕФОН И СПРАШИВАЕТ КОМУ НАДО ПОМОЩЬ !!! ТАКИХ ГНАТЬ НЕОБХОДИМО !!!
показать весь комментарий
11.10.2022 03:37 Ответить
 
 