Наслідки ракетного удару в центрі Києва. ВIДЕО
В мережі опубліковані кадри наслідків російського ракетного удару в центрі Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовані наслідки удару поблизу парку Шевченка.
Топ коментарі
+33 Chandler Bing
показати весь коментар10.10.2022 13:27
+29 Старый зольдат
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+21 Анатолий Воробей #522886
показати весь коментар10.10.2022 13:28
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а українцям - ракети на голову .
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
усі візлові енегетичні підстанції побудовані в малолюдних місцях, пво не мають, трансформатори та автотрансформатори не є броньованими... далі пояснювати?
У 21-у сторіччі на Землі є кровожерливі режими або радикальні терористичні угрупування, але те, що сама велика за площею ядерна держава одночасно є самім небезпечним та агресивним для цивілізованого світу терористичним створінням - це нонсенс у світовій історії.
а насправді по дитячому майданчику в парку ім, Шевченка - це навпроти Універа !
@Styx56939710
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https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 2 ч
Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
Це найменше, що США може зробити в даній ситуації, щоб підтримати Україну, український народ....