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Ликвидация группы российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

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армия РФ (19188) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+62
Не успели обосраться
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10.10.2022 16:09
+51
и еще про погоду !!!
///

В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25, сообщает местное медиа ASTRA.
По информации журналистов, штурмовик вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет.
В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района самолет потерпел крушение.
Причины выясняются....... Пилот погиб.
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10.10.2022 16:13
+34
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10.10.2022 16:21
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Не успели обосраться
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10.10.2022 16:09 Ответить
Скоріш за все встигли , коли здихали
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10.10.2022 16:10 Ответить
отріцатєльно расслабілісь на пріродє
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10.10.2022 17:51 Ответить
Ой как хорошо, прямо здорово! ) И чем это они так, точно?
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10.10.2022 18:01 Ответить
Нажаль це дуже легка смерть для кацапів...
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10.10.2022 16:23 Ответить
І де ж вони поділися?
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10.10.2022 16:32 Ответить
Жопа по инерции срала уже в полете отдельно от туловища
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10.10.2022 16:44 Ответить
Вот это по нашему, и на пакетах сэкономили
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10.10.2022 19:17 Ответить
А як інакше .
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10.10.2022 16:09 Ответить
Нехай щастить)
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10.10.2022 16:10 Ответить
Поскорєє стать на ногі.
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10.10.2022 16:11 Ответить
З відео не видно чи то точно казламордиє.
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10.10.2022 16:10 Ответить
..наш дрон - отже наш "снайпер"..
в Україні чужим тільки з ОПи можуть підказувати
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10.10.2022 16:15 Ответить
..может съели чего?
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10.10.2022 16:11 Ответить
Судя по всему горох с фасолью,кукурузой и кислой капустой.
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10.10.2022 16:12 Ответить
ага, всі разом закурили і перднули
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10.10.2022 17:27 Ответить
Уже никто никуда не идет
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10.10.2022 16:11 Ответить
Вот тут уже от души...как доктор прописал. Без недолётов и прелётов)
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10.10.2022 16:11 Ответить
Метко , респект исполнителям!
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10.10.2022 16:11 Ответить
группа хороших руцких
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10.10.2022 16:12 Ответить
Simply beautiful. A Ukrainian renaissance piece of Art (pun intended).
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10.10.2022 16:12 Ответить
Так, шансів ніяких. Стали добрими, а головне безпечними для світу.
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10.10.2022 16:13 Ответить
и еще про погоду !!!
///

В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25, сообщает местное медиа ASTRA.
По информации журналистов, штурмовик вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет.
В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района самолет потерпел крушение.
Причины выясняются....... Пилот погиб.
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10.10.2022 16:13 Ответить
За рогалик зацепился.
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10.10.2022 16:21 Ответить
Рогаликом зацепився ...
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10.10.2022 16:39 Ответить
рогами зачепився адже кацапи то рогаті бридкі істоти
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10.10.2022 17:09 Ответить
"

І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани" (С)
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10.10.2022 16:14 Ответить
я там на бис залабал пардон)))
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10.10.2022 16:16 Ответить
https://twitter.com/i/status/1579457970106433536 https://twitter.com/i/status/1579457970106433536
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10.10.2022 16:15 Ответить
Ніфіга не зрозумів що там кричали.
Але оптимістично))
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10.10.2022 16:38 Ответить
І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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10.10.2022 16:15 Ответить
Красивое
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10.10.2022 16:15 Ответить
В боулінгу це називається "страйк".
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10.10.2022 16:15 Ответить
І прєвратілісь в бєлих жігулєй
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10.10.2022 16:17 Ответить
Видео с автоВАЗ - так создаются белые Жигули.
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10.10.2022 16:18 Ответить
Щось я не зрозумів.
А
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10.10.2022 16:19 Ответить
Панєслась кацапська душонка в пекло. На це можна дивитись вічно.
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10.10.2022 16:20 Ответить
А де вони зникли?
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10.10.2022 16:20 Ответить
Улетели. На концерт кабздона.
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10.10.2022 16:29 Ответить
У нас говорят: Bull's eye!!!
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10.10.2022 16:20 Ответить
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10.10.2022 16:21 Ответить
Отчаянно хлопая белыми крыльями (как передними, так и задними) на Парашу потянулся косяк белых "Жигулей".
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10.10.2022 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n-Fz-BPfq9s И москаля нема , Немае москаля...
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10.10.2022 17:18 Ответить
А вот ещё видео для души:
https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs
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11.10.2022 02:45 Ответить
Ходоки до путіна .
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10.10.2022 16:23 Ответить
Только пыль пошол
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10.10.2022 16:23 Ответить
Нехай щастить!
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10.10.2022 16:24 Ответить
кусок одного свинособаки відлетів метрів на 30. а остальні? тільки яйця на гілках висять...
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10.10.2022 16:24 Ответить
А говорят, шо свинособаки не летают.
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10.10.2022 16:27 Ответить
Нє, літають. Тільки низенько-низенько
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10.10.2022 17:12 Ответить
Подох максим , ну и куй с ним.
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10.10.2022 16:28 Ответить
просто праздник ,смотрел бы и смотрел.
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10.10.2022 16:46 Ответить
Оце так перднули...
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10.10.2022 16:53 Ответить
гы,если бы не это видео то уже бы не верил в телепортацию слава ВСУ!!красавцы,умеют даже вполне магические вещи осуществлять!!даже дым не упел улечься как орки в рай телепортировались (ніби й були??а нема!! )
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10.10.2022 17:02 Ответить
Страйк!
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10.10.2022 17:07 Ответить
Бінго!😂😂😂😂😂
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10.10.2022 17:10 Ответить
дуже дуже добра робота ,хлопці
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10.10.2022 17:08 Ответить
За сукупністю залишків тягне максимум на одну "Лада-Калина" на всіх…
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10.10.2022 17:09 Ответить
Сегодня в разговори со многими друзьями слышал, что "после сегодняшних ракетных атак ЗСУ перестанут брать пленных". +++
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10.10.2022 17:09 Ответить
Ну, якийсь час так і буде, але обмінний фонд теж потрібен.
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10.10.2022 17:15 Ответить
Самый четкий из всех ударов по биомусору!!
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10.10.2022 17:14 Ответить
Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду, и такие ролики про зашквар кацапов.
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10.10.2022 17:19 Ответить
Дуже точно попали, скоріш за все нових лад не буде через "бєзвєсті пропаданіє"
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10.10.2022 17:32 Ответить
Гарно, а головне люди не постраждали.
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10.10.2022 22:05 Ответить
1 каZZап отлетел метров на 20 в сторону. Пердак у него таки реактивный оказался- каZZап уже приземлился, а пердак ещё горел.
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10.10.2022 22:05 Ответить
душевно так отлетел, токо пыл пошёл! явно в валенках скороходах на босу ногу был))
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10.10.2022 23:44 Ответить
Ух ты, рука летит и приветливо машет в ответ
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10.10.2022 22:21 Ответить
Лапті в клоччя
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10.10.2022 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 Были демоны, но они самоликвидировались
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11.10.2022 08:18 Ответить
Ви побачили швидке переміщення в просторі, яке пропонують ЗСУ оркам.
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17.02.2023 23:34 Ответить
😀
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02.04.2023 23:34 Ответить
Гарно!!!
Погано шо без мук, без болі...
Шоб кричали від болю, а не було чим...
Шоб паскуда благала: Мама!!!
Лада!!!
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06.04.2023 18:18 Ответить
 
 