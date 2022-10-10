Ліквідація групи російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили групу російських окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опубліковали в соцмережі.

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