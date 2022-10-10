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Ліквідація групи російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили групу російських окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опубліковали в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+62
Не успели обосраться
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10.10.2022 16:09
+51
и еще про погоду !!!
///

В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25, сообщает местное медиа ASTRA.
По информации журналистов, штурмовик вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет.
В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района самолет потерпел крушение.
Причины выясняются....... Пилот погиб.
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10.10.2022 16:13
+34
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10.10.2022 16:21
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Не успели обосраться
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10.10.2022 16:09 Відповісти
Скоріш за все встигли , коли здихали
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10.10.2022 16:10 Відповісти
отріцатєльно расслабілісь на пріродє
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10.10.2022 17:51 Відповісти
Ой как хорошо, прямо здорово! ) И чем это они так, точно?
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10.10.2022 18:01 Відповісти
Нажаль це дуже легка смерть для кацапів...
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10.10.2022 16:23 Відповісти
І де ж вони поділися?
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10.10.2022 16:32 Відповісти
Жопа по инерции срала уже в полете отдельно от туловища
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10.10.2022 16:44 Відповісти
Вот это по нашему, и на пакетах сэкономили
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10.10.2022 19:17 Відповісти
А як інакше .
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10.10.2022 16:09 Відповісти
Нехай щастить)
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10.10.2022 16:10 Відповісти
Поскорєє стать на ногі.
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10.10.2022 16:11 Відповісти
З відео не видно чи то точно казламордиє.
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10.10.2022 16:10 Відповісти
..наш дрон - отже наш "снайпер"..
в Україні чужим тільки з ОПи можуть підказувати
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10.10.2022 16:15 Відповісти
..может съели чего?
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10.10.2022 16:11 Відповісти
Судя по всему горох с фасолью,кукурузой и кислой капустой.
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10.10.2022 16:12 Відповісти
ага, всі разом закурили і перднули
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10.10.2022 17:27 Відповісти
Уже никто никуда не идет
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10.10.2022 16:11 Відповісти
Вот тут уже от души...как доктор прописал. Без недолётов и прелётов)
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10.10.2022 16:11 Відповісти
Метко , респект исполнителям!
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10.10.2022 16:11 Відповісти
группа хороших руцких
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10.10.2022 16:12 Відповісти
Simply beautiful. A Ukrainian renaissance piece of Art (pun intended).
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10.10.2022 16:12 Відповісти
Так, шансів ніяких. Стали добрими, а головне безпечними для світу.
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10.10.2022 16:13 Відповісти
и еще про погоду !!!
///

В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25, сообщает местное медиа ASTRA.
По информации журналистов, штурмовик вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет.
В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района самолет потерпел крушение.
Причины выясняются....... Пилот погиб.
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10.10.2022 16:13 Відповісти
За рогалик зацепился.
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10.10.2022 16:21 Відповісти
Рогаликом зацепився ...
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10.10.2022 16:39 Відповісти
рогами зачепився адже кацапи то рогаті бридкі істоти
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10.10.2022 17:09 Відповісти
"

І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани" (С)
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10.10.2022 16:14 Відповісти
я там на бис залабал пардон)))
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10.10.2022 16:16 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1579457970106433536 https://twitter.com/i/status/1579457970106433536
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10.10.2022 16:15 Відповісти
Ніфіга не зрозумів що там кричали.
Але оптимістично))
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10.10.2022 16:38 Відповісти
І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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10.10.2022 16:15 Відповісти
Красивое
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10.10.2022 16:15 Відповісти
В боулінгу це називається "страйк".
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10.10.2022 16:15 Відповісти
І прєвратілісь в бєлих жігулєй
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10.10.2022 16:17 Відповісти
Видео с автоВАЗ - так создаются белые Жигули.
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Щось я не зрозумів.
А
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10.10.2022 16:19 Відповісти
Панєслась кацапська душонка в пекло. На це можна дивитись вічно.
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10.10.2022 16:20 Відповісти
А де вони зникли?
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10.10.2022 16:20 Відповісти
Улетели. На концерт кабздона.
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10.10.2022 16:29 Відповісти
У нас говорят: Bull's eye!!!
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10.10.2022 16:20 Відповісти
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10.10.2022 16:21 Відповісти
Отчаянно хлопая белыми крыльями (как передними, так и задними) на Парашу потянулся косяк белых "Жигулей".
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10.10.2022 16:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n-Fz-BPfq9s И москаля нема , Немае москаля...
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10.10.2022 17:18 Відповісти
А вот ещё видео для души:
https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs
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11.10.2022 02:45 Відповісти
Ходоки до путіна .
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10.10.2022 16:23 Відповісти
Только пыль пошол
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10.10.2022 16:23 Відповісти
Нехай щастить!
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10.10.2022 16:24 Відповісти
кусок одного свинособаки відлетів метрів на 30. а остальні? тільки яйця на гілках висять...
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10.10.2022 16:24 Відповісти
А говорят, шо свинособаки не летают.
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10.10.2022 16:27 Відповісти
Нє, літають. Тільки низенько-низенько
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Подох максим , ну и куй с ним.
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10.10.2022 16:28 Відповісти
просто праздник ,смотрел бы и смотрел.
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10.10.2022 16:46 Відповісти
Оце так перднули...
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10.10.2022 16:53 Відповісти
гы,если бы не это видео то уже бы не верил в телепортацию слава ВСУ!!красавцы,умеют даже вполне магические вещи осуществлять!!даже дым не упел улечься как орки в рай телепортировались (ніби й були??а нема!! )
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Страйк!
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10.10.2022 17:07 Відповісти
Бінго!😂😂😂😂😂
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10.10.2022 17:10 Відповісти
дуже дуже добра робота ,хлопці
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10.10.2022 17:08 Відповісти
За сукупністю залишків тягне максимум на одну "Лада-Калина" на всіх…
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10.10.2022 17:09 Відповісти
Сегодня в разговори со многими друзьями слышал, что "после сегодняшних ракетных атак ЗСУ перестанут брать пленных". +++
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10.10.2022 17:09 Відповісти
Ну, якийсь час так і буде, але обмінний фонд теж потрібен.
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10.10.2022 17:15 Відповісти
Самый четкий из всех ударов по биомусору!!
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10.10.2022 17:14 Відповісти
Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду, и такие ролики про зашквар кацапов.
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10.10.2022 17:19 Відповісти
Дуже точно попали, скоріш за все нових лад не буде через "бєзвєсті пропаданіє"
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10.10.2022 17:32 Відповісти
Гарно, а головне люди не постраждали.
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10.10.2022 22:05 Відповісти
1 каZZап отлетел метров на 20 в сторону. Пердак у него таки реактивный оказался- каZZап уже приземлился, а пердак ещё горел.
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10.10.2022 22:05 Відповісти
душевно так отлетел, токо пыл пошёл! явно в валенках скороходах на босу ногу был))
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10.10.2022 23:44 Відповісти
Ух ты, рука летит и приветливо машет в ответ
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10.10.2022 22:21 Відповісти
Лапті в клоччя
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10.10.2022 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 Были демоны, но они самоликвидировались
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11.10.2022 08:18 Відповісти
Ви побачили швидке переміщення в просторі, яке пропонують ЗСУ оркам.
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17.02.2023 23:34 Відповісти
😀
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02.04.2023 23:34 Відповісти
Гарно!!!
Погано шо без мук, без болі...
Шоб кричали від болю, а не було чим...
Шоб паскуда благала: Мама!!!
Лада!!!
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06.04.2023 18:18 Відповісти
 
 