Ліквідація групи російських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни знищили групу російських окупантів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опубліковали в соцмережі.
Топ коментарі
+62 Vlad Hof
показати весь коментар10.10.2022 16:09
+51 Вася Шевченко #371210
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+34 Шимус
показати весь коментар10.10.2022 16:21
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в Україні чужим тільки з ОПи можуть підказувати
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В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25, сообщает местное медиа ASTRA.
По информации журналистов, штурмовик вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет.
В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района самолет потерпел крушение.
Причины выясняются....... Пилот погиб.
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани" (С)
Але оптимістично))
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
А
https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs
Погано шо без мук, без болі...
Шоб кричали від болю, а не було чим...
Шоб паскуда благала: Мама!!!
Лада!!!