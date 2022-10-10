Последствия ракетных обстрелов пешеходного моста в центре Киева. ФОТО
От сегодняшних ракетных ударов по Киеву пострадал пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в центре Киева.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал в телеграм-канале фото последствий обстрела объекта, передает Цензор.НЕТ.
"Последствия ракетных обстрелов пешеходного моста в центре Киева. Атака исключительно гражданских объектов, чтобы запугать нас", - отметил Тимошенко.
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