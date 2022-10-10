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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. ФОТО

Від сьогоднішніх ракетних ударів по Києву постраждав пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у центрі Києва.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував у телеграм-каналі фото наслідків обстрілу об'єкта, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів, щоб залякати нас", - зазначив Тимошенко. 

Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва 01
Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва 02
Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва 03

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Автор: 

Київ (19457) крилаті ракети (1073) міст (1231) обстріл (28428) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+43
Київський кіт під час обстрілів сам прапор вивішує! Кого ви хочете перемогти кацапи?
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10.10.2022 16:08
+34
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10.10.2022 16:09
+33
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10.10.2022 16:10
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Вашингтон пост сообщает, что на этой неделе в Брюсселе срочно соберется возглавляемая США Контактная группы по обороне Украины (формат Рамштейн), а также назначена встреча министров обороны НАТО.
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10.10.2022 16:06 Відповісти
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10.10.2022 16:10 Відповісти
Ну звісно
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10.10.2022 16:14 Відповісти
Поднял руки за это. Очень-очень надеюсь, что будет что-то получше атакмс в единичных количествах, а именно сам-самики и вся необходимая подготовка для них. Притом именно сам-самики как лучшее средство ПРО, по сути вооружение сугубо оборонительное, летать по тревоге и сбивать ракеты.
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10.10.2022 16:11 Відповісти
Наведіть, будь ласка, посилання на цю новину на сайті https://www.washingtonpost.com .
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10.10.2022 16:13 Відповісти
Дійсно прилетіло у яр під мостом.
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10.10.2022 16:07 Відповісти
Позорний швабростан, розуміють що ЗСУ вони не налякають, то вирішили терором зайнятися,лякати простих людей.
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10.10.2022 16:08 Відповісти
Київський кіт під час обстрілів сам прапор вивішує! Кого ви хочете перемогти кацапи?
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10.10.2022 16:08 Відповісти
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10.10.2022 16:20 Відповісти
Краще би по кирилу тимошенку ракетою й@бнули.
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10.10.2022 16:08 Відповісти
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10.10.2022 16:09 Відповісти
Ірина Хер-ащенко - пішла до дупи. Ти п'ять років сиділа у Раді. Де патронний завод, потвора?
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10.10.2022 16:39 Відповісти
Ось бачите. А ще на Віталія наговарювали за цей міст. А він витримав ракетний обстріл. )
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10.10.2022 16:09 Відповісти
Віталію респект!
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10.10.2022 16:28 Відповісти
I hope during the Ramstein format meeting all involved parties find some new things to ram up the russia's ass. Something that make it squeal like a bitch.
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10.10.2022 16:10 Відповісти
Ця ***** за мільйон доларів тільки асфальт поковиряла... Кацапи, ***** випустив у повітря чергову вашу лікарню... Та нах вам вона взагалі...
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10.10.2022 16:10 Відповісти
"Высокоточное вооружение".
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10.10.2022 16:13 Відповісти
є думка що добрі власники gps (по координатам яким летять деякі кацапськи ракети) трошки міняють координати, а кацапська ракета явно не летіла просто у яр.
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10.10.2022 16:16 Відповісти
Та й ракета обісрана якась. Яма в асфальті і два обгорілих дерева - воно того варто було? Вона ж коштує як три бізнес-центра...
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10.10.2022 16:13 Відповісти
кацапо-дебилы хоть понимают, что бьют по Владимирской Горке, типа по "своим святыням".. антихристы..
в принципе, Украинцы давно определились, кто есть ху..
ждёмс гневной речи фсбшного поОпки кирилы-прапорщика об атаке на ИХНИЕ скрепы..
кацапы, вы расстреяли "свою мать", идиоты
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10.10.2022 16:23 Відповісти
Богу по фиг...или нет его...как на такое можно смотреть спокойно?!
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10.10.2022 17:25 Відповісти
Цікаву думку почув нещодавно: " я не взмозі доказати що бог є,а ти що його нема!". У кожного своє відношеня.
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10.10.2022 19:49 Відповісти
По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра - премьер-министр Шмыгаль
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10.10.2022 16:36 Відповісти
Ну от нафіга за такі гроші москсвини вирили таку яму на пішохдній алеї?!!
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10.10.2022 19:45 Відповісти
 
 