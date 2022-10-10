Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. ФОТО
Від сьогоднішніх ракетних ударів по Києву постраждав пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у центрі Києва.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував у телеграм-каналі фото наслідків обстрілу об'єкта, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів, щоб залякати нас", - зазначив Тимошенко.
Топ коментарі
+43 Максім ХОЙ #398010
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+34 Volodymyr Volodymyr #490180
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+33 Mykola Trofimenko #538463
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в принципе, Украинцы давно определились, кто есть ху..
ждёмс гневной речи фсбшного поОпки кирилы-прапорщика об атаке на ИХНИЕ скрепы..
кацапы, вы расстреяли "свою мать", идиоты