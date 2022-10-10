Момент ракетного удара по Киеву. ВИДЕО

Момент одного из сегодняшних ракетных ударов по Киеву попал на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как черный столб дыма поднимается после удара. В это время в небе летит другая ракета. Через несколько секунд мы видим новый взрыв.

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