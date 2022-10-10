Момент ракетного удару по Києву. ВIДЕО
Момент одного із сьогоднішніх ракетних ударів по Києву потрапив на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, як чорний стовп диму здіймається після удару. У цей час у небі летить інша ракета. За кілька секунд ми бачимо новий вибух.
Топ коментарі
+35 Al-Goritm Ain-Moment
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отже, ППО на прикриття ТЕЦ !
Перша ракета влучила схоже в трансформатор, бо півдня валив чорний дим, який було видно з усього Харківського р-на.
А друга - ?
по такій цілі як ТЕЦ промазати, нажаль, складно
атакували крилатими ракетами, а отже, питання:
1. де ППО?
2. чому не прикрили підступи до ТЕЦ додатково ПЗРК ?
Кончу-Заспу до речі пролетіли теж...
2. Если есть стоп кадр, в первые секунды видео видны арки ЖЕЛЕЗЕОДОРОЖНОГО МОСТА, расположенные СЛЕВА от труб ТЭЦ 5.
На этом видео https://t.me/truexakyiv/7285 уже прекрасно видно, что вторая ракета заходит с юга. Человек снимающий на Южном мосты прилеты стоит лицом к Выдубичам и спиной к Познякам.
В моем первом комментарии, я ориентировался на взаимное расположение ТЕЦ и моста КИРПЫ, который был отчетливо виден на видео. Из чего заключил-оператор на правом берегу, ракета летит с северо запада. Из, за спины снимаюшего. Все. Мост, как и ТЕЦ были взаимно в кадре. Больше ничего. Твое утверждение-ракета через Молдову летела. Возьми карту и проведи линию от Севастополя на территорию Молдовы и оттуда на Киев.
@ostenbaken1004
·
https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1579373456441102336 6 ч
Украина бьет по мосту, который обеспечивает 70% переброски военной техники, в 6 утра, минимизируя возможные жертвы, ****** орки отвечают по жилым кварталам.
Всё что надо знать, для понимания, кто тут нацисты.
By supplying the weapons that allowed you to turn the tide?
You can always politely refuse, can't you? Just say - "No, thank you! We don't need any of your HIMARS systems, or 777 Howitzers, or Excalibur rounds. We will fight this war with the stuff we got or the russian tin cans we get as a trophy".
And we all hope that US support as well as NATO allies will be unwavering until this shithole of the country is flushed down the drain.
на Кучму і всіх помощніків в справі Будапешта давно пора завести кримінальну справу за зраду
Ну ось... Краще мати 1000 ракет з яких 200 не взлетить, аніж мати багато дорогущого асфальту.
то что война будет тяжелая и ежу понятно - только не надо об этом кричать на всех углах
Страшно подумати в скільки бюджетногл бабла тепер обійдетбся відновлення його стратегічного покриття зі скла
ты посмотри какая там скорость
https://www.youtube.com/shorts/WP-fLrpSETo Вже є випадки коли і Іглою збивали , хоча це могла бути і х-55, але кажуть що саме калібр
До речі в Харкові цілий день йде дощ, може тому ракетами кацапи і не пуляли.