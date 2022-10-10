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Момент ракетного удару по Києву. ВIДЕО

Момент одного із сьогоднішніх ракетних ударів по Києву потрапив на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, як чорний стовп диму здіймається після удару. У цей час у небі летить інша ракета. За кілька секунд ми бачимо новий вибух.

Також читайте: "Загроза нових ударів триває", - Кличко закликав киян не нехтувати безпекою

Автор: 

Київ (19457) обстріл (28428) ракети (4022) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+35
Та ні, дивлячись по тому, що вибухи були з двох сторін від ТЕЦ - це не навмання, це цілеспрямований акт тероризму! Просто "високоточноє оружіє", як завжди, полетіло не туди, куди мало.
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10.10.2022 17:24
+33
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10.10.2022 17:17
+32
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1579373456441102336 6 ч

Украина бьет по мосту, который обеспечивает 70% переброски военной техники, в 6 утра, минимизируя возможные жертвы, ****** орки отвечают по жилым кварталам.
Всё что надо знать, для понимания, кто тут нацисты.
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10.10.2022 17:21
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Просто навмання лупили, куди попаде не важливо
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10.10.2022 17:15 Відповісти
та ні, не навмання. Труби поряд, ото туди і хотіли
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10.10.2022 17:22 Відповісти
Так чому ж не попали по трубам? Поставили мітку на гугл мапі,ввели дані,та й пульнули. А мітка-200 метрів в діаметрі. Дичина кацапська.
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10.10.2022 17:24 Відповісти
цілком можливо що ці ракети по ТЕЦ лише попередження, бо промазати по будівлі ТЕЦ складно, а пошкодження, схоже не критичні: один із трансформаторів та ще щось ?

отже, ППО на прикриття ТЕЦ !
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10.10.2022 17:35 Відповісти
У старих радянських ракет інерційна система наведення. Мітка на гугл мапі для такої системи нічого не значить.
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10.10.2022 19:47 Відповісти
На відео щось на "калібр" схоже.
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10.10.2022 19:59 Відповісти
Та ні, дивлячись по тому, що вибухи були з двох сторін від ТЕЦ - це не навмання, це цілеспрямований акт тероризму! Просто "високоточноє оружіє", як завжди, полетіло не туди, куди мало.
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10.10.2022 17:24 Відповісти
Да ні, цілью була ТЕЦ 5 біля Південного мосту в Києві.
Перша ракета влучила схоже в трансформатор, бо півдня валив чорний дим, який було видно з усього Харківського р-на.
А друга - ?

по такій цілі як ТЕЦ промазати, нажаль, складно

атакували крилатими ракетами, а отже, питання:
1. де ППО?
2. чому не прикрили підступи до ТЕЦ додатково ПЗРК ?
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10.10.2022 17:32 Відповісти
...по ракетах працює не ППО, а ПРО, а завдяки квартальному шмаркачу наша ПРО сам розумієш де
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10.10.2022 17:41 Відповісти
Підсилювати потрібно півтісячі обьектів як мінімум. Не враховуючи суто військові. ППО жодної країни не зможе повністтю захистити територію країни під час масованого ратетного обстрілу.
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10.10.2022 17:46 Відповісти
наразі найкритичнішими будуть ТЕЦ !!!
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10.10.2022 18:13 Відповісти
сперва самыми критичными сами обьекты ПВО, потом остальное
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10.10.2022 18:19 Відповісти
Можливо. Можливо мости, дамби, вузловi залізничні станції, міста у цілому, бази зберігання нафтопродуктів, росподільні станції газогонів, самі газогони, газові сховища.....
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10.10.2022 18:21 Відповісти
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10.10.2022 17:17 Відповісти
Откуда били по Киеву?
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10.10.2022 17:18 Відповісти
Из кацапии.
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10.10.2022 17:25 Відповісти
Ті що на відео, схоже, що з півдня - з акваторії Чорного моря.
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10.10.2022 17:41 Відповісти
Нет.
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10.10.2022 17:50 Відповісти
Рекеты летели с северо-запада, с правого берега в сторону Позняков и Осокорков. Вероятнее всего авиаудар из воздушного пространства Беларуси.
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10.10.2022 17:48 Відповісти
над нами ракети проходили - південь Чернігівщини... тобто вильоти з брянську, курська... по Житомиру точно їб*шили з **********, і по Києву також
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10.10.2022 18:08 Відповісти
Десь була новина , над Бучею наші хлопці трохи ксапських ракет таки збили.Отже зрозуміло - пуляють з бульбостана.
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10.10.2022 18:29 Відповісти
по видео Летели с юго-запада на северо-восток ч/з территорию Молдовы
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10.10.2022 18:37 Відповісти
Пролитіли майже всю країну з півдня на північ і не були збиті. Таки питання.

Кончу-Заспу до речі пролетіли теж...
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10.10.2022 18:55 Відповісти
Дядко, трубы ТЭЦ 5 находятся справа от арок железнодорожного моста Кирпы, который виден на видео. Вид на многоэтажки Позняковии Осокорков, на левом берегу Днепра. Ракеты летяттиз- за спины оператора. Если бы летели с юга, с левого берега Днепра, трубы ТЭЦ5, находились бы СЛЕВА от ж.д моста Кирпы относительно оператора.
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10.10.2022 18:59 Відповісти
Причем тут мост Кирпы, если ТЭЦ-5 у Южного моста. Видео снималось с Багриновой горы на Выдубичах. Слева от двух труб ТЭЦ-5 на видео - ЖК Світло Парк
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10.10.2022 20:35 Відповісти
1. Ты сам признал, что оператор стоит на ПРАВОМ берегу Днепра и ракета летящая из за его спины, никак не может лететь из Молдовы.
2. Если есть стоп кадр, в первые секунды видео видны арки ЖЕЛЕЗЕОДОРОЖНОГО МОСТА, расположенные СЛЕВА от труб ТЭЦ 5.
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10.10.2022 20:45 Відповісти
Капец. При чем тут Арки ж/д моста, при чем тут Мост Кирпы. Это Южный мост https://www.youtube.com/shorts/Npr5tO-wrdw
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10.10.2022 22:20 Відповісти
Шо ты мне видео с Южного моста показываешь? Покажи где на твоем видео ЧЕТЫРЕ СПРЯЖЕННЫЕ АРКИ, которые отчетливо видны на видео автора, запечатлевшего удар? Ты или спецом прикидываешся или на самом деле ? На Южном мосту ОДНА вертикальная опора, удерживающая вантами полотно дороги. Еще раз:- первая секунда видео, в левом верхнем углу картинки МОСТ КИРПЫ.
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10.10.2022 22:43 Відповісти
Да при чем тут твой мост Кирпы??? Если б ракеты летели с севера-запада то они б летели со стороны Оболони. Или ты не догоняешь?
На этом видео https://t.me/truexakyiv/7285 уже прекрасно видно, что вторая ракета заходит с юга. Человек снимающий на Южном мосты прилеты стоит лицом к Выдубичам и спиной к Познякам.
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10.10.2022 22:56 Відповісти
Мы обсуждаем не твое видео, а видео размещенное Цензором. Ты влез в обсуждение именно этого сюжета. И именно в виде размещенно Цензором ракеты летят с северо-запада.
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10.10.2022 23:10 Відповісти
Оболонь по отношению к оператору ролика снимающему видео для Цензора-это СЕВЕРО -ВОСТОК!
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10.10.2022 23:11 Відповісти
Понятно. Идиот. Выучи Киев для начала, а потом бредни свои пиши
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10.10.2022 23:24 Відповісти
Придурок! Глобус купи и изучай на ночь стороны света.
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10.10.2022 23:29 Відповісти
Мозги лучше купи себе)
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11.10.2022 15:07 Відповісти
Вот кому мозги нужны, так это тебе, олигофрену, считающему, что Киев обстреливают из Севастополя через территорию Молдовы. Цырк ходячий.
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11.10.2022 15:56 Відповісти
А ну найди где я писал, что запускали с Севастополя?
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11.10.2022 16:09 Відповісти
Напиши имбецил, из какой географической точки, корабль рф, о твоему мог бы запуститить ракету, чтотбы через воздушное пространство Молдовы, ракета прилетела бы в Киев?! При условии, что все корабли рф находятся либо на траверзе Новоросийска либо Севастополя, либо перемещаются между указаными базами?
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11.10.2022 17:56 Відповісти
Ты походу не только идиот, но тугодумный идиот. То ты говорил что ракеты прилетели с северо-запада, а это применительно к ТЭЦ-5 должно было лететь со стороны Оболони. Когда понял, что протупил, начал сочинять поо Севастополь. Чудик. Ракеты типа Калибр имеют возможности маневрировать в полете. Откуда их запустили мне пофиг. Но то что они заходили на ТЭЦ-5 с юго-зарада отлично видно по высланному мною видео. Зная, что утром Молдова вызвала посла рашки и вручила ноту протеста по поводу пролета трех ракет над ихней территорией в сторону Киева, то логически можно предположить, что это те самые ракеты. Их вообще могли запустить с Каспия через Кавказ. А ты сидиш всякую херню сочиняешь. Эксперт хренов
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11.10.2022 21:50 Відповісти
Это только такой придурок как ты будет запускать крылатую ракету по практически двойному пути, да еще и с углом поворота на 90 градусов. До тебя, пенек, не доходит, что ракеты запущенные из Севастополя, пролетевшие Молдову летели не на Киев, осел, а на Львов и Бурштын. "Тебе все равно откуда запущены ракеты". Ну конечно все равно, любому мудаку "все равно" где север, где запад, где юг. Может ты ослина и карты никогда не открывал?
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11.10.2022 22:02 Відповісти
Знаешь. По хорошему, вычислить бы тебя и чтоб ты мне в глаза рассказал про имбецилов. Лично знаю, как вы ссыте и ноете, когда к вам в гости приезжаешь))) Сразу язык в жопу засовываете)))
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11.10.2022 22:18 Відповісти
Я без тебя знаю, что ТЕЦ расположена возле Южного моста. Речь шла не об этом.
В моем первом комментарии, я ориентировался на взаимное расположение ТЕЦ и моста КИРПЫ, который был отчетливо виден на видео. Из чего заключил-оператор на правом берегу, ракета летит с северо запада. Из, за спины снимаюшего. Все. Мост, как и ТЕЦ были взаимно в кадре. Больше ничего. Твое утверждение-ракета через Молдову летела. Возьми карту и проведи линию от Севастополя на территорию Молдовы и оттуда на Киев.
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10.10.2022 22:52 Відповісти
московія кацапія або error404
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10.10.2022 17:18 Відповісти
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1579373456441102336 6 ч

Украина бьет по мосту, который обеспечивает 70% переброски военной техники, в 6 утра, минимизируя возможные жертвы, ****** орки отвечают по жилым кварталам.
Всё что надо знать, для понимания, кто тут нацисты.
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10.10.2022 17:21 Відповісти
"США просто подставляют Украину"?
By supplying the weapons that allowed you to turn the tide?
You can always politely refuse, can't you? Just say - "No, thank you! We don't need any of your HIMARS systems, or 777 Howitzers, or Excalibur rounds. We will fight this war with the stuff we got or the russian tin cans we get as a trophy".
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10.10.2022 17:37 Відповісти
Take it easy. It's a russian troll. All Ukrainians are very greatful to the USA for support.
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10.10.2022 18:08 Відповісти
Thank you! Apparently I was fooled by the Ukrainian flag of this punk's avatar. We all support you guys and are tracking all your advances daily. Also, we do some fundraising to help with whatever is possible.
And we all hope that US support as well as NATO allies will be unwavering until this shithole of the country is flushed down the drain.
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10.10.2022 18:18 Відповісти
Thank YOU and all americans for help! I assure you that we never forget it. God bless America!
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10.10.2022 22:26 Відповісти
Ukrainians will always be grateful to Uncle Sam for real support
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10.10.2022 23:10 Відповісти
**** бл*ть... сказал мужик... лучше и не скажешь!!!
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10.10.2022 17:25 Відповісти
Кацапи били просто по містах, по мирних, щою нам було більше болі,крові, страху, ніякої прицільності. Жовч брискала далі очей і нічого більше. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми погонимо цю мразоту в їхні болота і будемо добивати їх там. Вони тільки і спроможні бити з того, що залишили їм в основному ми, коли вони хитрістю заволоділи цими ракетами, а ми мріяли про мир і запроста їх віддавали за газ. Ну як, дешевий москальський газ? Надовго зіграв? Де ті риги і комуняки, що гарлапанили про дружбу з кацапами? Деякі і по цей день сидять в ОП і керують і керують!
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10.10.2022 17:30 Відповісти
Де Кучма ? Мабудь в Лондоні
на Кучму і всіх помощніків в справі Будапешта давно пора завести кримінальну справу за зраду
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10.10.2022 17:36 Відповісти
знал бы прикуп купил бы биткоинт когда он был по 100 баксов
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10.10.2022 23:12 Відповісти
Ну що, коли я до війни писав що війна буде тяжкою тому що Раша переважає нас авіацією та ракетами, на мене накинулись тут одноклітинні "патріоти", з повним спектром звинувачень від "ти агент" до "руські рукодупи, у них нічого не літає а як взлетить то їм же на голову й гепнеться", і врешті решт забанили.
Ну ось... Краще мати 1000 ракет з яких 200 не взлетить, аніж мати багато дорогущого асфальту.
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10.10.2022 17:37 Відповісти
...зараз тобі зебіли розкажуть, що й не настільки той асхвальт дорогий
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10.10.2022 17:44 Відповісти
ТТи подивись на мапи тих "дорог", трасу з польського кордону і за часів навіть Януковича ремонтували постійно, а ось при Зеленському нові дороги поробили там де ніяка "фура з Польші" ніколи не їздила.
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10.10.2022 18:02 Відповісти
...так, так, саме про це й був мій пост
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10.10.2022 18:18 Відповісти
кто на тебя накидывался? такие же боты как и ты?
то что война будет тяжелая и ежу понятно - только не надо об этом кричать на всех углах
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10.10.2022 23:13 Відповісти
Кричать не надо, а готовиться надо. А не голосовать за того кто обещает "остановить войну" и "если убрать Порошенко, война закончится".
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10.10.2022 23:19 Відповісти
так почему ты не готовился?
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10.10.2022 23:27 Відповісти
я готувався - підтримував Порошенка. Але все втратило сенс коли ви, зебіли, обрали блазня. З того моменту десятки тисяч українців стали приречені.
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10.10.2022 23:47 Відповісти
не пести что ты голосовал за порошенко - бот польский
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10.10.2022 23:48 Відповісти
Який довбодятел виклав це в мережу?Це ж відверте коригування.
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10.10.2022 17:42 Відповісти

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10.10.2022 18:10 Відповісти
зачОт!
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10.10.2022 18:20 Відповісти
По ньому певно і ленд-ліз проходив.
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10.10.2022 18:55 Відповісти
Завдяки цьому ракетному удару міст Кличка набув стратегічногл значення.
Страшно подумати в скільки бюджетногл бабла тепер обійдетбся відновлення його стратегічного покриття зі скла
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10.10.2022 19:00 Відповісти
взагалі не видно і не чутно роботи ППО...при цьому кажуть, що розвід -інформація про три хвилі масованих ракетних ударів в т.ч. саме по енергетичним об*єктам була відома від партнерів ще вчора. Де ЗРК чи хоч якийсь кулемет крупного калібру? Як показує реальність треба виставляти спостережні пости , під час повітреної тревоги на дахах , бо ракети летять на малій висоті і їх добре видно, навіть на телефони знімають ...невже не можна було збити?
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10.10.2022 19:30 Відповісти
как это не чутно все было чутно особенно когда сбивали ракету у меня дома диван подскочил на пару самнтиметров
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10.10.2022 23:16 Відповісти
ты со своим пзрк можешь только в туалет сходить если летит калибр
ты посмотри какая там скорость
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10.10.2022 23:17 Відповісти
ПЗРК Стінгер розганяється до 725 м/с у земля це М -2,13, пишуть, що навіть і до М 2.5 розганяється..судячи по відео "калібр" літить на дозвуке ...десь М-0,8-0,9.. звукового удару не чутно..важко, але можна збивати, особливо якщо з даху великого будинку, а вони в місті летять не нижче 150 м ..і їх здалеку можна побачити... https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pzrk_stinger_proti_krilatoji_raketi_z_rashi_tehnichni_mozhlivosti-6482.html фахівці теж так вважають...
https://www.youtube.com/shorts/WP-fLrpSETo Вже є випадки коли і Іглою збивали , хоча це могла бути і х-55, але кажуть що саме калібр
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11.10.2022 12:50 Відповісти
ТЭЦ есть и в Росии, и там зимы холоднее.
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10.10.2022 19:33 Відповісти
Їбані кацапідори... Щоб ви всі, уйобки, виздихали в страшних корчах разом зі своїми личинками.
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10.10.2022 20:04 Відповісти
Це все результат саботажу ракетної програми. Куйлостан може до безкінечності обстрілювати, допоки український уряд, а не обрізані саботажники, почне екстериторіальне виробництво дальнобійних ракет і наносити удари по куйлостану.

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10.10.2022 20:43 Відповісти
Кацапські під*расти - хочуть залякати.
До речі в Харкові цілий день йде дощ, може тому ракетами кацапи і не пуляли.
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10.10.2022 22:19 Відповісти
Кстати, они обстреляли также маленкую ТЕЦ возле центрального вокзала.
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11.10.2022 10:34 Відповісти
 
 