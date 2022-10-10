Момент ракетного удару по Києву. ВIДЕО

Момент одного із сьогоднішніх ракетних ударів по Києву потрапив на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, як чорний стовп диму здіймається після удару. У цей час у небі летить інша ракета. За кілька секунд ми бачимо новий вибух.

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