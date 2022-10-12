Мобильные посты установили в оккупированном Мариуполе, - городской совет. ВИДЕО
В Мариуполе на мобильных постах военная комендатура проверяет документы и телефоны водителей.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"На видео можно увидеть военный пост на проспекте Металлургов. Таким образом, в городе продолжается мобилизация. В скрытом виде она уже продолжалась давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что после проведения псевдореферендума проверка мужчин стала более открытой.
"Ведь ключевое, что нужно россиянам - новое пушечное мясо. Поскольку, несмотря на обстрелы городов для запугивания жителей, на фронте враг продолжает отступать", - сообщили в горсовете.
Власти Мариуполя призвали жителей выезжать из города и не рисковать собой ради оккупантов.
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