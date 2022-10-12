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Мобільні пости встановили в окупованому Маріуполі, - міська рада. ВIДЕО

У Маріуполі на мобільних постах військова комендатура перевіряє документи та телефони водіїв.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ

"На відео можна побачити військовий піст на проспекті Металургів. Таким чином, у місті продовжується мобілізація. У прихованому вигляді вона вже тривала давно. Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі", - йдеться в повідомленні. 

У міськраді зазначили, що після проведення псевдореферендуму перевірка чоловіків стала більш відкритою.

"Адже ключове, що треба росіянам – нове гарматне м'ясо. Бо попри обстріли міст для залякування жителів, на фронті ворог продовжує відступати", - повідомили у міськраді..

Влада Маріуполя закликала мешканців  виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів. 

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Маріуполь (3228) окупація (6685) мобілізація (3053)


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Може хтось пояснити, що це за "влада Маріуполя"?
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12.10.2022 13:14 Відповісти
 
 