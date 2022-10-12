Мобільні пости встановили в окупованому Маріуполі, - міська рада. ВIДЕО
У Маріуполі на мобільних постах військова комендатура перевіряє документи та телефони водіїв.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"На відео можна побачити військовий піст на проспекті Металургів. Таким чином, у місті продовжується мобілізація. У прихованому вигляді вона вже тривала давно. Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що після проведення псевдореферендуму перевірка чоловіків стала більш відкритою.
"Адже ключове, що треба росіянам – нове гарматне м'ясо. Бо попри обстріли міст для залякування жителів, на фронті ворог продовжує відступати", - повідомили у міськраді..
Влада Маріуполя закликала мешканців виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів.
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