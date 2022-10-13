РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости Видео Война
31 084 14

Российские оккупанты сдаются в плен на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские воины устроили засаду, в результате которой уничтожили вражескую МТЛБ и взяли в плен по меньшей мере четырех оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент сдачи в плен российских оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских чмобиков. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) пленные (2139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
так і пишу... вони відмовилмсь від лади
показать весь комментарий
13.10.2022 14:12
+23
Читала вчора, що десь на Харківщині, мобіки вбили свого командира що заважав ім відступити. ,та здалися у полон
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/
показать весь комментарий
13.10.2022 14:22
+17
і де ж здача у полон?? То захоплення обісцяних парасіян у полон..здача - то коли б бігли з криками - здаємося з технікою!
показать весь комментарий
13.10.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і де ж здача у полон?? То захоплення обісцяних парасіян у полон..здача - то коли б бігли з криками - здаємося з технікою!
показать весь комментарий
13.10.2022 14:07 Ответить
все-то тебе должны.
можешь взять и сама взять в плен сотню орков с оружием. будешь молодец.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:16 Ответить
ну ти повинна хоч би російську вивчити..а не давати дебільні поради.
показать весь комментарий
13.10.2022 18:01 Ответить
це ж тобі не художній фільм з прописаним сценарієм
показать весь комментарий
13.10.2022 16:10 Ответить
до чого фільм та сценарій?? купи логіку
показать весь комментарий
13.10.2022 18:03 Ответить
так і пишу... вони відмовилмсь від лади
показать весь комментарий
13.10.2022 14:12 Ответить
Читала вчора, що десь на Харківщині, мобіки вбили свого командира що заважав ім відступити. ,та здалися у полон
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/
показать весь комментарий
13.10.2022 14:22 Ответить
Правильний вибір зробили кацапи - залишились живі, хоч і обісрані.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:24 Ответить
що значить деокупована то немає заблукалих кацяпів?
показать весь комментарий
13.10.2022 14:48 Ответить
То не вся ж ... А за селом, то не Харківщина ?
показать весь комментарий
13.10.2022 15:01 Ответить
Погодка, уже дает о себе знать,свежо.
показать весь комментарий
13.10.2022 15:04 Ответить
А если нам в плен сдадится 1 милион сосиян, то кто их ***** будет кормить?
показать весь комментарий
13.10.2022 15:55 Ответить
вони один одного будуть годувати, як оті двоє в окопі, поки не прилетіло
показать весь комментарий
13.10.2022 16:12 Ответить
 
 