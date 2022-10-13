Российские оккупанты сдаются в плен на Харьковщине. ВИДЕО
Украинские воины устроили засаду, в результате которой уничтожили вражескую МТЛБ и взяли в плен по меньшей мере четырех оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент сдачи в плен российских оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.
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можешь взять и сама взять в плен сотню орков с оружием. будешь молодец.
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/