Российские оккупанты сдаются в плен на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские воины устроили засаду, в результате которой уничтожили вражескую МТЛБ и взяли в плен по меньшей мере четырех оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент сдачи в плен российских оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.

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