Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских чмобиков. ВИДЕО
Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских мобилизованных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные уверяют, что после мобилизации они быстро попали на передовую вблизи Сватово, а после нескольких дней в окопах без командиров решили возвращаться домой, но вышли на блокпост ВСУ.
Топ комментарии
+25 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий13.10.2022 11:50
+21 Hanka Panyanka
показать весь комментарий13.10.2022 11:57
+8 Скул Бас
показать весь комментарий13.10.2022 11:47
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перша 100 000 вже зараз з 300 000 будуть отакі мобіки чебурашки
друга 100 000 на зиму з 300 000 будуть мобіки які вміють користуватись зброєю
а от третя 100 000 на весну то вже будуть підготовлені мобіки І у цьому біда!!!
Життя може не вистачити , щоб здійснилася мрія .
дураковднр
А чмобікам пощастило. Вижили.