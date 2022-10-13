РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 662 20

Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских чмобиков. ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских мобилизованных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные уверяют, что после мобилизации они быстро попали на передовую вблизи Сватово, а после нескольких дней в окопах без командиров решили возвращаться домой, но вышли на блокпост ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасение 12-летнего мальчика из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

армия РФ (19210) пленные (2139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Понять і прастіть? Вас, курва, міліони. Ви голими руками передушили б і поліцію, і ФСБ, і гвардію, і кого завгодно. Але не хочете. Вас все влаштовує. Ви таки лізете нас вбивати. То ж не корчте нєвінних младєнцофф. Нє кармілє, не паілє. А якщо б кормили і поїли, то вбивали б нас, паскуди?
показать весь комментарий
13.10.2022 11:50
+21
небось добровольцы..., с размахом уходили на войну..., обещали женам и кредиты погасить и добра вагон привезти, и хохлов пострелять в перерывах между перекурами..., уроды, ненавижу... тупое бессловесное стадо...
показать весь комментарий
13.10.2022 11:57
+8
Безненвинні овечки
показать весь комментарий
13.10.2022 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блудили .
показать весь комментарий
13.10.2022 11:42 Ответить
ТАК то воно так, є проблема, Час грає на руки параші

перша 100 000 вже зараз з 300 000 будуть отакі мобіки чебурашки

друга 100 000 на зиму з 300 000 будуть мобіки які вміють користуватись зброєю

а от третя 100 000 на весну то вже будуть підготовлені мобіки І у цьому біда!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 12:24 Ответить
За такий блуд "ладаКаліна" відсовується на далекі рубежі .
Життя може не вистачити , щоб здійснилася мрія .
показать весь комментарий
13.10.2022 11:44 Ответить
Безненвинні овечки
показать весь комментарий
13.10.2022 11:47 Ответить
Той молодший по центру дуже на Волдимира Кличка подібний.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:09 Ответить
та десь казали вчора ...що ЗСУ надали меддопомогу..нагодували і дали одежу щоб не мерзли..і мали відправити, там де їх тримають в полоні
показать весь комментарий
13.10.2022 11:49 Ответить
🤮
показать весь комментарий
13.10.2022 11:49 Ответить
Нехай відправлять їх у футбол грати на мінному полі
показать весь комментарий
13.10.2022 11:50 Ответить
Не горы не овраги и не лес , а Поле поле поле чудес в стране дураков днр
показать весь комментарий
13.10.2022 11:50 Ответить
Русский. Хочешь жить - сдавайся.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:50 Ответить
Понять і прастіть? Вас, курва, міліони. Ви голими руками передушили б і поліцію, і ФСБ, і гвардію, і кого завгодно. Але не хочете. Вас все влаштовує. Ви таки лізете нас вбивати. То ж не корчте нєвінних младєнцофф. Нє кармілє, не паілє. А якщо б кормили і поїли, то вбивали б нас, паскуди?
показать весь комментарий
13.10.2022 11:50 Ответить
фтарая армія (третього) всесвіту.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:54 Ответить
небось добровольцы..., с размахом уходили на войну..., обещали женам и кредиты погасить и добра вагон привезти, и хохлов пострелять в перерывах между перекурами..., уроды, ненавижу... тупое бессловесное стадо...
показать весь комментарий
13.10.2022 11:57 Ответить
Боевые пердуны.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:59 Ответить
Бардак и потеря управляемости в кацапской армии - наш тайный союзник !
показать весь комментарий
13.10.2022 12:20 Ответить
А кацапи це м'ясо хоча б приймають на обмін, чи воно їм не треба?
показать весь комментарий
13.10.2022 12:28 Ответить
Господи, Матінко Богородиця, бережіть та допомагайте нашим захисникам

А чмобікам пощастило. Вижили.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:35 Ответить
тупня ****₴!
показать весь комментарий
13.10.2022 12:42 Ответить
Какие везучие кацапы.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:04 Ответить
Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом просит не убивать его. Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
13.10.2022 13:31 Ответить
 
 