Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских чмобиков. ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр ВСУ взяли в плен 5 российских мобилизованных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные уверяют, что после мобилизации они быстро попали на передовую вблизи Сватово, а после нескольких дней в окопах без командиров решили возвращаться домой, но вышли на блокпост ВСУ.

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