Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських чмобіків. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських мобілізованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонені запевняють, що після мобілізації вони швидко потрапили на передову поблизу Сватового, а після кількох днів в окопах без командирів, вирішили повертатися додому, але вийшли на блокпост ЗСУ.

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