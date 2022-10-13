Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських чмобіків. ВIДЕО
Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських мобілізованих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонені запевняють, що після мобілізації вони швидко потрапили на передову поблизу Сватового, а після кількох днів в окопах без командирів, вирішили повертатися додому, але вийшли на блокпост ЗСУ.
Топ коментарі
+25 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар13.10.2022 11:50
+21 Hanka Panyanka
показати весь коментар13.10.2022 11:57
+8 Скул Бас
показати весь коментар13.10.2022 11:47
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перша 100 000 вже зараз з 300 000 будуть отакі мобіки чебурашки
друга 100 000 на зиму з 300 000 будуть мобіки які вміють користуватись зброєю
а от третя 100 000 на весну то вже будуть підготовлені мобіки І у цьому біда!!!
Життя може не вистачити , щоб здійснилася мрія .
дураковднр
А чмобікам пощастило. Вижили.