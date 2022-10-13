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Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських чмобіків. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських мобілізованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонені запевняють, що після мобілізації вони швидко потрапили на передову поблизу Сватового, а після кількох днів в окопах без командирів, вирішили повертатися додому, але вийшли на блокпост ЗСУ. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) полонені (2263)


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Топ коментарі
+25
Понять і прастіть? Вас, курва, міліони. Ви голими руками передушили б і поліцію, і ФСБ, і гвардію, і кого завгодно. Але не хочете. Вас все влаштовує. Ви таки лізете нас вбивати. То ж не корчте нєвінних младєнцофф. Нє кармілє, не паілє. А якщо б кормили і поїли, то вбивали б нас, паскуди?
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13.10.2022 11:50
+21
небось добровольцы..., с размахом уходили на войну..., обещали женам и кредиты погасить и добра вагон привезти, и хохлов пострелять в перерывах между перекурами..., уроды, ненавижу... тупое бессловесное стадо...
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13.10.2022 11:57
+8
Безненвинні овечки
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13.10.2022 11:47
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Блудили .
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13.10.2022 11:42 Відповісти
ТАК то воно так, є проблема, Час грає на руки параші

перша 100 000 вже зараз з 300 000 будуть отакі мобіки чебурашки

друга 100 000 на зиму з 300 000 будуть мобіки які вміють користуватись зброєю

а от третя 100 000 на весну то вже будуть підготовлені мобіки І у цьому біда!!!
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13.10.2022 12:24 Відповісти
За такий блуд "ладаКаліна" відсовується на далекі рубежі .
Життя може не вистачити , щоб здійснилася мрія .
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13.10.2022 11:44 Відповісти
Безненвинні овечки
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13.10.2022 11:47 Відповісти
Той молодший по центру дуже на Волдимира Кличка подібний.
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13.10.2022 14:09 Відповісти
та десь казали вчора ...що ЗСУ надали меддопомогу..нагодували і дали одежу щоб не мерзли..і мали відправити, там де їх тримають в полоні
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13.10.2022 11:49 Відповісти
🤮
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13.10.2022 11:49 Відповісти
Нехай відправлять їх у футбол грати на мінному полі
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13.10.2022 11:50 Відповісти
Не горы не овраги и не лес , а Поле поле поле чудес в стране дураков днр
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13.10.2022 11:50 Відповісти
Русский. Хочешь жить - сдавайся.
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13.10.2022 11:50 Відповісти
Понять і прастіть? Вас, курва, міліони. Ви голими руками передушили б і поліцію, і ФСБ, і гвардію, і кого завгодно. Але не хочете. Вас все влаштовує. Ви таки лізете нас вбивати. То ж не корчте нєвінних младєнцофф. Нє кармілє, не паілє. А якщо б кормили і поїли, то вбивали б нас, паскуди?
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13.10.2022 11:50 Відповісти
фтарая армія (третього) всесвіту.
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13.10.2022 11:54 Відповісти
небось добровольцы..., с размахом уходили на войну..., обещали женам и кредиты погасить и добра вагон привезти, и хохлов пострелять в перерывах между перекурами..., уроды, ненавижу... тупое бессловесное стадо...
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13.10.2022 11:57 Відповісти
Боевые пердуны.
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13.10.2022 11:59 Відповісти
Бардак и потеря управляемости в кацапской армии - наш тайный союзник !
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13.10.2022 12:20 Відповісти
А кацапи це м'ясо хоча б приймають на обмін, чи воно їм не треба?
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13.10.2022 12:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородиця, бережіть та допомагайте нашим захисникам

А чмобікам пощастило. Вижили.
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13.10.2022 12:35 Відповісти
тупня ****₴!
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13.10.2022 12:42 Відповісти
Какие везучие кацапы.
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13.10.2022 13:04 Відповісти
Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом просит не убивать его. Уинстон Черчилль
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13.10.2022 13:31 Відповісти
 
 