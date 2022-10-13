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Спасение 12-летнего мальчика из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

Кадры спасения двенадцатилетнего Артема, оказавшегося под завалами в результате попадания вражеской ракеты в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на странице ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что мальчик пробыл под завалами более 6 часов.

"Все время он мужественно держался, слушал все советы спасателей, всячески пытавшихся поддерживать его, одновременно с проведением неотложных работ. В 07:50 подразделения ГСЧС деблокировали Артема", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи проводят обследование и оказывают помощь.

Смотрите также: Из-под завалов спасена семья в пригороде Запорожья, - ГСЧС. ВИДЕО

Автор: 

Николаев (2151) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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13.10.2022 10:52 Ответить
Мій такий зайчик! Слава Богу! Я навіть не можу уявити що батьки пережили, дякувати рятівникам живе дитя.
пс. Наша цивілізація так розвинулася і ніхто не може просто фізично вбити путіна..
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13.10.2022 10:53 Ответить
Швидкого тобі одужання, хлопче!
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13.10.2022 10:53 Ответить
Рашисты - нелюди ‼️Садисты , убийцы🇷🇺💩🤬,БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ‼️
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13.10.2022 11:17 Ответить
пощастило малому...та й батькам його....виросте хлоп і піде кацапів мочити!
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13.10.2022 11:28 Ответить
Какой вопиющий контраст добра и зла!
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13.10.2022 11:33 Ответить
Пацан второй раз родился.Дай Бог ему здоровья и счастья!!!
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13.10.2022 13:46 Ответить
 
 