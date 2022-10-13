Спасение 12-летнего мальчика из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

Кадры спасения двенадцатилетнего Артема, оказавшегося под завалами в результате попадания вражеской ракеты в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на странице ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что мальчик пробыл под завалами более 6 часов.

"Все время он мужественно держался, слушал все советы спасателей, всячески пытавшихся поддерживать его, одновременно с проведением неотложных работ. В 07:50 подразделения ГСЧС деблокировали Артема", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи проводят обследование и оказывают помощь.

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