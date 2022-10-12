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Из-под завалов спасена семья в пригороде Запорожья, - ГСЧС. ВИДЕО

В пригороде Запорожья сотрудники ГСЧС спасли семью, оказавшуюся под завалами дома в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью. В одном из поселков пригорода в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая пряталась в погребе", - говорится в сообщении.

Спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Читайте: Войска РФ атаковали ракетами Запорожье, - ОВА

Запорожье (2651) обстрел (27114) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+8
Слава Богу
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12.10.2022 09:54
+7
Зато паржалі.
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12.10.2022 10:02
+7
Zебанутый?!
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12.10.2022 10:08
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От за що оце нам ?
Відповідь знаю , але краще промовчу .
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12.10.2022 09:54 Ответить
Зато паржалі.
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12.10.2022 10:02 Ответить
Робота у нього така .
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12.10.2022 10:08 Ответить
Слава Богу
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12.10.2022 09:54 Ответить
Zебанутый?!
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12.10.2022 10:08 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Це жінка.
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12.10.2022 10:09 Ответить
Скільки ти хильнув зранку?
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12.10.2022 10:18 Ответить
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12.10.2022 10:19 Ответить
На відміну від вас, можу СТВЕРДЖУВАТИ, що ви примітивний ідіот, впевнений у своєму всезнанні.
До речі, вУмнік, я- жінка.
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12.10.2022 10:23 Ответить
Чтобы запомнили, соглашайся лечиться!
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12.10.2022 10:31 Ответить
" ... на сьогоднішній день вивчено всього лише 5% площі Світового океану, так що ніхто не знає, що таїть в собі цей загадковий Водний гігант."
Розумієте, про що я? Якщо ні, то й не мучайтесь, це не ваше
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12.10.2022 10:54 Ответить
Кроме шуток, не лечись!
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12.10.2022 10:30 Ответить
 
 