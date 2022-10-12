Из-под завалов спасена семья в пригороде Запорожья, - ГСЧС. ВИДЕО

В пригороде Запорожья сотрудники ГСЧС спасли семью, оказавшуюся под завалами дома в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью. В одном из поселков пригорода в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая пряталась в погребе", - говорится в сообщении.

Спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

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