З-під завалів врятовано родину в передмісті Запоріжжя, - ДСНС. ВIДЕО
У передмісті Запоріжжя співробітники ДСНС врятували родину, яка опинилася під завалами будинку внаслідок російського ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд. У результаті руйнувань конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.
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Відповідь знаю , але краще промовчу .
До речі, вУмнік, я- жінка.
Розумієте, про що я? Якщо ні, то й не мучайтесь, це не ваше