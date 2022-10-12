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З-під завалів врятовано родину в передмісті Запоріжжя, - ДСНС. ВIДЕО

У передмісті Запоріжжя співробітники ДСНС врятували родину, яка опинилася під завалами будинку внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд. У результаті руйнувань конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.

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Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+8
Слава Богу
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12.10.2022 09:54
+7
Зато паржалі.
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12.10.2022 10:02
+7
Zебанутый?!
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12.10.2022 10:08
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От за що оце нам ?
Відповідь знаю , але краще промовчу .
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12.10.2022 09:54 Відповісти
Зато паржалі.
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12.10.2022 10:02 Відповісти
Робота у нього така .
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12.10.2022 10:08 Відповісти
Слава Богу
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12.10.2022 09:54 Відповісти
Zебанутый?!
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12.10.2022 10:08 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Це жінка.
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12.10.2022 10:09 Відповісти
Скільки ти хильнув зранку?
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12.10.2022 10:18 Відповісти
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12.10.2022 10:19 Відповісти
На відміну від вас, можу СТВЕРДЖУВАТИ, що ви примітивний ідіот, впевнений у своєму всезнанні.
До речі, вУмнік, я- жінка.
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12.10.2022 10:23 Відповісти
Чтобы запомнили, соглашайся лечиться!
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12.10.2022 10:31 Відповісти
" ... на сьогоднішній день вивчено всього лише 5% площі Світового океану, так що ніхто не знає, що таїть в собі цей загадковий Водний гігант."
Розумієте, про що я? Якщо ні, то й не мучайтесь, це не ваше
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12.10.2022 10:54 Відповісти
Кроме шуток, не лечись!
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12.10.2022 10:30 Відповісти
 
 