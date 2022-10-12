З-під завалів врятовано родину в передмісті Запоріжжя, - ДСНС. ВIДЕО

У передмісті Запоріжжя співробітники ДСНС врятували родину, яка опинилася під завалами будинку внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд. У результаті руйнувань конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.

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