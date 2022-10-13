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Порятунок 12-річного хлопця з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

Кадри порятунку дванадцятирічного Артема, який опинився під завалами в результаті влучання ворожої ракети в п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікували на сторінці ГУ ДСНС У Миколаївській області.

Зазначається, що хлопець пробув під завалами понад 6 годин.

"Весь час він мужньо тримався, слухав усі поради рятувальників, які усіляко намагалися підтримували його, одночасно із проведенням невідкладних робіт. О 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу Миколаєва одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію, з-під завалів дістали тіло чоловіка

Наразі хдопця госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу.

Миколаїв (1805) обстріл (28449) ДСНС (5105)


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13.10.2022 10:52 Відповісти
Мій такий зайчик! Слава Богу! Я навіть не можу уявити що батьки пережили, дякувати рятівникам живе дитя.
пс. Наша цивілізація так розвинулася і ніхто не може просто фізично вбити путіна..
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13.10.2022 10:53 Відповісти
Швидкого тобі одужання, хлопче!
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13.10.2022 10:53 Відповісти
Рашисты - нелюди ‼️Садисты , убийцы🇷🇺💩🤬,БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ‼️
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13.10.2022 11:17 Відповісти
пощастило малому...та й батькам його....виросте хлоп і піде кацапів мочити!
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13.10.2022 11:28 Відповісти
Какой вопиющий контраст добра и зла!
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13.10.2022 11:33 Відповісти
Пацан второй раз родился.Дай Бог ему здоровья и счастья!!!
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13.10.2022 13:46 Відповісти
 
 