Порятунок 12-річного хлопця з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

Кадри порятунку дванадцятирічного Артема, який опинився під завалами в результаті влучання ворожої ракети в п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікували на сторінці ГУ ДСНС У Миколаївській області.

Зазначається, що хлопець пробув під завалами понад 6 годин.

"Весь час він мужньо тримався, слухав усі поради рятувальників, які усіляко намагалися підтримували його, одночасно із проведенням невідкладних робіт. О 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема", - йдеться у повідомленні.

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Наразі хдопця госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу.