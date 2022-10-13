Порятунок 12-річного хлопця з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО
Кадри порятунку дванадцятирічного Артема, який опинився під завалами в результаті влучання ворожої ракети в п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікували на сторінці ГУ ДСНС У Миколаївській області.
Зазначається, що хлопець пробув під завалами понад 6 годин.
"Весь час він мужньо тримався, слухав усі поради рятувальників, які усіляко намагалися підтримували його, одночасно із проведенням невідкладних робіт. О 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема", - йдеться у повідомленні.
Наразі хдопця госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу.
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пс. Наша цивілізація так розвинулася і ніхто не може просто фізично вбити путіна..