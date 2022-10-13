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Російські окупанти здаються в полон на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни влаштували засідку, у результаті якої знищили ворожу МТЛБ і взяли в полон щонайменше чотирьох окупантів у Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент здавання в полон російських окупантів бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських чмобіків. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) полонені (2263)


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Топ коментарі
+35
так і пишу... вони відмовилмсь від лади
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13.10.2022 14:12
+23
Читала вчора, що десь на Харківщині, мобіки вбили свого командира що заважав ім відступити. ,та здалися у полон
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/
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13.10.2022 14:22
+17
і де ж здача у полон?? То захоплення обісцяних парасіян у полон..здача - то коли б бігли з криками - здаємося з технікою!
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13.10.2022 14:07
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і де ж здача у полон?? То захоплення обісцяних парасіян у полон..здача - то коли б бігли з криками - здаємося з технікою!
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13.10.2022 14:07 Відповісти
все-то тебе должны.
можешь взять и сама взять в плен сотню орков с оружием. будешь молодец.
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13.10.2022 14:16 Відповісти
ну ти повинна хоч би російську вивчити..а не давати дебільні поради.
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13.10.2022 18:01 Відповісти
це ж тобі не художній фільм з прописаним сценарієм
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13.10.2022 16:10 Відповісти
до чого фільм та сценарій?? купи логіку
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13.10.2022 18:03 Відповісти
так і пишу... вони відмовилмсь від лади
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13.10.2022 14:12 Відповісти
Читала вчора, що десь на Харківщині, мобіки вбили свого командира що заважав ім відступити. ,та здалися у полон
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/
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13.10.2022 14:22 Відповісти
Правильний вибір зробили кацапи - залишились живі, хоч і обісрані.
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13.10.2022 14:24 Відповісти
що значить деокупована то немає заблукалих кацяпів?
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13.10.2022 14:48 Відповісти
То не вся ж ... А за селом, то не Харківщина ?
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13.10.2022 15:01 Відповісти
Погодка, уже дает о себе знать,свежо.
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13.10.2022 15:04 Відповісти
А если нам в плен сдадится 1 милион сосиян, то кто их ***** будет кормить?
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13.10.2022 15:55 Відповісти
вони один одного будуть годувати, як оті двоє в окопі, поки не прилетіло
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13.10.2022 16:12 Відповісти
 
 