Російські окупанти здаються в полон на Харківщині. ВIДЕО
Українські воїни влаштували засідку, у результаті якої знищили ворожу МТЛБ і взяли в полон щонайменше чотирьох окупантів у Харківській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент здавання в полон російських окупантів бійці опублікували в соцмережах.
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Топ коментарі
+35 Дмитрий Величко #530873
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+23 Лилия Стацкая
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+17 Марина Кравець
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можешь взять и сама взять в плен сотню орков с оружием. будешь молодец.
Окупанти вбили свого командира, аби здатися у полон ЗСУ на Херсонщині
https://goloskarpat.info/criminal/6347bea52dba8/