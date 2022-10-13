Російські окупанти здаються в полон на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни влаштували засідку, у результаті якої знищили ворожу МТЛБ і взяли в полон щонайменше чотирьох окупантів у Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент здавання в полон російських окупантів бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї ОМБр ЗСУ взяли в полон 5 російських чмобіків. ВIДЕО