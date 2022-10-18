Россияне используют заключенных для разведки украинских позиций на передовой, - СБУ. ВИДЕО

Российских заключенных, которых агитировали вступить в ЧВК "Вагнер", используют на передовой как "пушечное мясо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Набирая зэков в российских тюрьмах, глава ЧВК "Вагнер" обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Но, несмотря на обещания, их забрасывают на передовую как "пушечное мясо".

Как рассказал на допросе один из российских пленных, он успел "повоевать" в Украине всего два дня. Приехал 21 сентября, а уже на следующий день был взят в плен.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – признается захватчик.

По его словам, их вербовал лично главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин. Он рассказывал, что зэки будут воевать бок о бок с "опытными" военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой. Также заключенным обещали, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Так что из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию".

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