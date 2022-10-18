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Россияне используют заключенных для разведки украинских позиций на передовой, - СБУ. ВИДЕО

Российских заключенных, которых агитировали вступить в ЧВК "Вагнер", используют на передовой как "пушечное мясо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Набирая зэков в российских тюрьмах, глава ЧВК "Вагнер" обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Но, несмотря на обещания, их забрасывают на передовую как "пушечное мясо".

Как рассказал на допросе один из российских пленных, он успел "повоевать" в Украине всего два дня. Приехал 21 сентября, а уже на следующий день был взят в плен.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – признается захватчик.

По его словам, их вербовал лично главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин. Он рассказывал, что зэки будут воевать бок о бок с "опытными" военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой. Также заключенным обещали, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Так что из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию".

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заключение (171) плен (2609) СБУ (19898)


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Кацапи "вбивають зразу два зайця" утилізують зайвий рот якого треба хоч якось утримувати, ну і в розвідувальних цілях використовують.
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18.10.2022 11:07 Ответить
Переконаний, що він не захоче йти на обмін. В українських таборах краще
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18.10.2022 11:09 Ответить
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18.10.2022 11:20 Ответить
Обычно грехи смывают своей кровью, а не кровью других...
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18.10.2022 11:24 Ответить
Для обменного фонда это тело бесполезно - никому оно там не надо. Раз оно некомбатант, то судить за терроризм, нехай на Желтых Водах свою вину смывает лет 15.
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18.10.2022 11:41 Ответить
**#нуті раби- кацапи досі вірять ***** та його "баярам"....
А ниють бо погвалтувати та познущатися не вийшло, цих що "вагнер" взагалі треба тихо закопувати щоб ніхто й не знав.
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18.10.2022 11:43 Ответить
 
 