Украинский дрон мастерски уничтожает вражеский танк. ВИДЕО
В сеть попало видео того, как украинские воины из дрона метко попадают боеприпасом по российскому танку, после чего тот взрывается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
"Дрон сбрасывает прямо в моторный отсек кацапского Т-72 "подарочек". Южное направление", - отмечается в подписи к видео.
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+24 Bel Amor
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+22 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий21.10.2022 22:01
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Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".
Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
тож зараз екіпіювання відповідає потужностям "другої армії третього світу"
Я лучше промолчу...