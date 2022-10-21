Украинский дрон мастерски уничтожает вражеский танк. ВИДЕО

В сеть попало видео того, как украинские воины из дрона метко попадают боеприпасом по российскому танку, после чего тот взрывается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Дрон сбрасывает прямо в моторный отсек кацапского Т-72 "подарочек". Южное направление", - отмечается в подписи к видео.