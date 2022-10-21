РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
27 269 15

Украинский дрон мастерски уничтожает вражеский танк. ВИДЕО

В сеть попало видео того, как украинские воины из дрона метко попадают боеприпасом по российскому танку, после чего тот взрывается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Дрон сбрасывает прямо в моторный отсек кацапского Т-72 "подарочек". Южное направление", - отмечается в подписи к видео.

танк (2256) дроны (3917)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Вал Мишель



Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".

Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
показать весь комментарий
21.10.2022 22:05
+24
достали уже кацапской телегой
показать весь комментарий
21.10.2022 21:51
+22
показать весь комментарий
21.10.2022 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
достали уже кацапской телегой
показать весь комментарий
21.10.2022 21:51 Ответить
чому редактори цензора не можуть модифікувати відео з телеграма?
показать весь комментарий
21.10.2022 22:13 Ответить
Таке враження що "цензор" хоче примусити підписатися на феесбешну "тєлєгу".
показать весь комментарий
22.10.2022 03:55 Ответить
Где-то загрустили иранские инструкторы
показать весь комментарий
21.10.2022 21:51 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 22:01 Ответить
Был отправлен на Луну впавшими в истерику украинскими воинами
показать весь комментарий
21.10.2022 23:10 Ответить
Вал Мишель



Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".

Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
показать весь комментарий
21.10.2022 22:05 Ответить
це їх ще непогано екіпірували! бо за часів жукова давали одну мосінку на десятерих!
тож зараз екіпіювання відповідає потужностям "другої армії третього світу"
показать весь комментарий
21.10.2022 22:38 Ответить
Хм... ВОГом танк ...
Я лучше промолчу...
показать весь комментарий
21.10.2022 22:13 Ответить
не можу дивитися ці тєлєгі....
показать весь комментарий
21.10.2022 22:57 Ответить
"Российские войска за время спецоперации уничтожили почти 6000 украинских танков и другой бронетехники, уведомили в министерстве".
показать весь комментарий
21.10.2022 23:05 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 23:32 Ответить
Это при том, что даже в самом мордоре их было около 3000
показать весь комментарий
21.10.2022 23:38 Ответить
"Мы покупаем нефть за 1 доллар, а продаём за 8, вот на эти 7% мы и живём"
показать весь комментарий
21.10.2022 23:37 Ответить
 
 