Український дрон майстерно знищує ворожий танк. ВIДЕО

У мережу потрапило відео того, як українські воїни з дрона влучно потрапляють боєприпасом по російському танку, після чого той вибухає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Дрон скидає прямо у моторний відсік кацапського Т-72 "подаруночок". Південний напрямок", - зазначається у підписі до відео.