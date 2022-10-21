УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13889 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
27 269 15

Український дрон майстерно знищує ворожий танк. ВIДЕО

У мережу потрапило відео того, як українські воїни з дрона влучно потрапляють боєприпасом по російському танку, після чого той вибухає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

"Дрон скидає прямо у моторний відсік кацапського Т-72 "подаруночок". Південний напрямок", - зазначається у підписі до відео.

Автор: 

танк (2067) дрони (4699)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Вал Мишель



Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".

Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
показати весь коментар
21.10.2022 22:05
+24
достали уже кацапской телегой
показати весь коментар
21.10.2022 21:51
+22
показати весь коментар
21.10.2022 22:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
достали уже кацапской телегой
показати весь коментар
21.10.2022 21:51 Відповісти
чому редактори цензора не можуть модифікувати відео з телеграма?
показати весь коментар
21.10.2022 22:13 Відповісти
Таке враження що "цензор" хоче примусити підписатися на феесбешну "тєлєгу".
показати весь коментар
22.10.2022 03:55 Відповісти
Где-то загрустили иранские инструкторы
показати весь коментар
21.10.2022 21:51 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 22:01 Відповісти
Был отправлен на Луну впавшими в истерику украинскими воинами
показати весь коментар
21.10.2022 23:10 Відповісти
Вал Мишель



Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".

Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
показати весь коментар
21.10.2022 22:05 Відповісти
це їх ще непогано екіпірували! бо за часів жукова давали одну мосінку на десятерих!
тож зараз екіпіювання відповідає потужностям "другої армії третього світу"
показати весь коментар
21.10.2022 22:38 Відповісти
Хм... ВОГом танк ...
Я лучше промолчу...
показати весь коментар
21.10.2022 22:13 Відповісти
не можу дивитися ці тєлєгі....
показати весь коментар
21.10.2022 22:57 Відповісти
"Российские войска за время спецоперации уничтожили почти 6000 украинских танков и другой бронетехники, уведомили в министерстве".
показати весь коментар
21.10.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 23:32 Відповісти
Это при том, что даже в самом мордоре их было около 3000
показати весь коментар
21.10.2022 23:38 Відповісти
"Мы покупаем нефть за 1 доллар, а продаём за 8, вот на эти 7% мы и живём"
показати весь коментар
21.10.2022 23:37 Відповісти
 
 