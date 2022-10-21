Український дрон майстерно знищує ворожий танк. ВIДЕО
У мережу потрапило відео того, як українські воїни з дрона влучно потрапляють боєприпасом по російському танку, після чого той вибухає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
"Дрон скидає прямо у моторний відсік кацапського Т-72 "подаруночок". Південний напрямок", - зазначається у підписі до відео.
Топ коментарі
+32 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.10.2022 22:05
+24 Bel Amor
показати весь коментар21.10.2022 21:51
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.10.2022 22:01
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Я не понимаю воплей россиян, мол, нас отправляют на фронт необученными, без бронежилетов, в стальных касках с мосинками! Ну, вы же орали "можем повторить".
Повторяйте! Дедов именно так ваш любимый Жуков и гнал на убой.
тож зараз екіпіювання відповідає потужностям "другої армії третього світу"
Я лучше промолчу...