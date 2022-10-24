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Бойцы 95-й ОДШБ сожгли две вражеские бронемашины вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили две вражеские бронемашины на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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уничтожение (7001) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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🙏❤️💙💛Слава ЗСУ‼️🍀🍀🍀
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24.10.2022 10:20 Ответить
Наша славна 95-ка Житомирська.
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24.10.2022 10:31 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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24.10.2022 11:12 Ответить
 
 