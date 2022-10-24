Бойцы 95-й ОДШБ сожгли две вражеские бронемашины вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили две вражеские бронемашины на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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