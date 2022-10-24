Бойцы 95-й ОДШБ сожгли две вражеские бронемашины вблизи Бахмута. ВИДЕО
Украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили две вражеские бронемашины на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vika Lysenko
показать весь комментарий24.10.2022 10:20 Ответить Мне нравится 16
krot_lub
показать весь комментарий24.10.2022 10:31 Ответить Мне нравится 10
Чайка Київ
показать весь комментарий24.10.2022 11:12 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль