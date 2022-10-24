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Бійці 95-ї ОДШБ спалили дві ворожі бронемашини поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили дві ворожі бронемашини на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеорзапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

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Автор: 

знищення (7313) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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🙏❤️💙💛Слава ЗСУ‼️🍀🍀🍀
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24.10.2022 10:20 Відповісти
Наша славна 95-ка Житомирська.
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24.10.2022 10:31 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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24.10.2022 11:12 Відповісти
 
 