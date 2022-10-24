Бійці 95-ї ОДШБ спалили дві ворожі бронемашини поблизу Бахмута. ВIДЕО
Українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили дві ворожі бронемашини на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеорзапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
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Vika Lysenko
показати весь коментар24.10.2022 10:20 Відповісти Мені подобається 16
krot_lub
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Чайка Київ
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