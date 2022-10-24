Бійці 95-ї ОДШБ спалили дві ворожі бронемашини поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили дві ворожі бронемашини на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеорзапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий трофейний Т-72 захоплений 1-м батальйоном 95-ї бригади. ВIДЕО