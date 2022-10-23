Нацгвардейцы сбили российский разведывательный беспилотник на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

"Нацгвардейцы приземлили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине. Бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно "приземляли" разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях. Шутят, что враги научились снабжать металлолом небом", - говорится в сообщении.

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