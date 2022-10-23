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Нацгвардейцы сбили российский разведывательный беспилотник на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

"Нацгвардейцы приземлили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине. Бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно "приземляли" разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях. Шутят, что враги научились снабжать металлолом небом", - говорится в сообщении.

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Нацгвардейцы сбили российский разведывательный беспилотник на Донетчине 01

Автор: 

армия РФ (19350) беспилотник (3637) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2130)


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Топ комментарии
+28
Незнаю як вам,а мені такий Іркутск подобається
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23.10.2022 20:18
+11
Красівоє
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23.10.2022 20:23
+6
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23.10.2022 20:35
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Незнаю як вам,а мені такий Іркутск подобається
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23.10.2022 20:18 Ответить
Красівоє
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23.10.2022 20:23 Ответить
Неправильно впав, краще було б носом в стіну...
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23.10.2022 20:23 Ответить
Маловато буде.
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23.10.2022 20:24 Ответить
згоден
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23.10.2022 20:24 Ответить
Він же ж вилетів з заводу, без б/к. Там хтось добре потрудився.
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23.10.2022 20:29 Ответить
Так кацапи ж казали про двоповерхову будівлю! Чи вони й рахувать вже не вміють?
А, знаю! То літак з собою віз додаткові поверхи, але через перегруз впав. Зате додаткові поверхи встали на місце!
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23.10.2022 20:57 Ответить
Це аварія ще з АН 124 ,минулих років.
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23.10.2022 21:22 Ответить
Це коли впав Руслан.
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23.10.2022 21:35 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-124_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5 Катастрофа Ан-124 в Иркутске .
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24.10.2022 00:54 Ответить
наши , СМАЙЛИКИ , берегите себя !!!
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23.10.2022 20:32 Ответить
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23.10.2022 20:35 Ответить
рождений мерзостью літіти не може.
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23.10.2022 20:56 Ответить
Чтобы пустить его вместе змея, надо было быстрее тащить.
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24.10.2022 00:55 Ответить
 
 