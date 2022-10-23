Нацгвардейцы сбили российский разведывательный беспилотник на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО
Бойцы Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.
"Нацгвардейцы приземлили вражеский разведывательный беспилотник на Донетчине. Бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно "приземляли" разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях. Шутят, что враги научились снабжать металлолом небом", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий23.10.2022 20:18
+11 irenka ko
показать весь комментарий23.10.2022 20:23
+6 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий23.10.2022 20:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, знаю! То літак з собою віз додаткові поверхи, але через перегруз впав. Зате додаткові поверхи встали на місце!