Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МВС України.

"Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник на Донеччині. Бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово "приземляли" розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках. Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом", - йдеться у повідомленні.

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