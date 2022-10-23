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Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МВС України.

"Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник на Донеччині. Бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово "приземляли" розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках. Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом", - йдеться у повідомленні.

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Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник на Донеччині 01

Автор: 

армія рф (17502) безпілотник (4201) знищення (7313) Національна гвардія (1541)


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Топ коментарі
+28
Незнаю як вам,а мені такий Іркутск подобається
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23.10.2022 20:18
+11
Красівоє
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23.10.2022 20:23
+6
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23.10.2022 20:35
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Незнаю як вам,а мені такий Іркутск подобається
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23.10.2022 20:18 Відповісти
Красівоє
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23.10.2022 20:23 Відповісти
Неправильно впав, краще було б носом в стіну...
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23.10.2022 20:23 Відповісти
Маловато буде.
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23.10.2022 20:24 Відповісти
згоден
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23.10.2022 20:24 Відповісти
Він же ж вилетів з заводу, без б/к. Там хтось добре потрудився.
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23.10.2022 20:29 Відповісти
Так кацапи ж казали про двоповерхову будівлю! Чи вони й рахувать вже не вміють?
А, знаю! То літак з собою віз додаткові поверхи, але через перегруз впав. Зате додаткові поверхи встали на місце!
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23.10.2022 20:57 Відповісти
Це аварія ще з АН 124 ,минулих років.
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23.10.2022 21:22 Відповісти
Це коли впав Руслан.
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23.10.2022 21:35 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-124_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5 Катастрофа Ан-124 в Иркутске .
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24.10.2022 00:54 Відповісти
наши , СМАЙЛИКИ , берегите себя !!!
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23.10.2022 20:32 Відповісти
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23.10.2022 20:35 Відповісти
рождений мерзостью літіти не може.
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23.10.2022 20:56 Відповісти
Чтобы пустить его вместе змея, надо было быстрее тащить.
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24.10.2022 00:55 Відповісти
 
 