Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО
Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МВС України.
"Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник на Донеччині. Бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово "приземляли" розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках. Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ #398010
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+11 irenka ko
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+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.10.2022 20:35
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А, знаю! То літак з собою віз додаткові поверхи, але через перегруз впав. Зате додаткові поверхи встали на місце!