Российский священник предлагает женщинам больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию: "Не так больно и страшно будет". ВИДЕО
В РПЦ считают, что женщинам было проще переносить мобилизацию сыновей, если бы у них было несколько детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев.
"Каждой даме от природы Господь в большинстве попустил родить много детей. ... Очевидно, ребенок будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время" , – сказал священник.
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+24 Александр Юр
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+22 vuiko dobrui
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Питання тільки - від кого .?? .
..
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Справді, згоден: це "імперія зла" (Р,Рейган)
Убьют нового родишь. И не жалко.
Я б на фронт отправила человек сто. Даешь фронт!
(https://meduza.io/live/2022/10/26/voyna джерело )
І відспівав заразом. Щоб двічі не ходити.
Теза: "каждая баба, которая не беременна - саботажница".
Реалізація:
1. На сторінках у соцмережах, які належать привабливим російським жінкам, в коментарях масово задавати питання "почему не беременная? Нахет тебе своей красотой мужиков сманивать, если не детей делать? Может, тьі в либерастьі заделалась?"
2. У соцмережах розповсюджувати думки щодо прийнятності згвалтувань, якщо жінка одягається або поводиться "провокационно".
3. Також рекламувати рух пікаперів, мотивуючи це тим, що секс з якомога більшою кількістю жінок є засобом розбудови генофонду країни.
4. Іншими способами просувати серед кацапів тезу "Насиловать - єто патриотично".
Результатом має стати збільшення випадків згвалтувань, особливо молодих жінок.
Якщо боїтесь, що це призведе до протилежного ефекту, тобто збільшення популяції, то дарма.
Русня гвалтувала підлітків зі словами "чтоб у тебя нормальной семейной жизни никогда не бьіло". І це працює.
буде обходити прихожанок по домах
ВОНИ ГЕТЬ ИНШІ І ДУМАЮТЬ ГЕТЬ ПО ИНШОМУ.