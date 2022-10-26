Российский священник предлагает женщинам больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию: "Не так больно и страшно будет". ВИДЕО

В РПЦ считают, что женщинам было проще переносить мобилизацию сыновей, если бы у них было несколько детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев.

"Каждой даме от природы Господь в большинстве попустил родить много детей. ... Очевидно, ребенок будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время" , – сказал священник.

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