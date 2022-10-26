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Российский священник предлагает женщинам больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию: "Не так больно и страшно будет". ВИДЕО

В РПЦ считают, что женщинам было проще переносить мобилизацию сыновей, если бы у них было несколько детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев.

"Каждой даме от природы Господь в большинстве попустил родить много детей. ... Очевидно, ребенок будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время" , – сказал священник.

Читайте: Россия вербует на войну с Украиной бывших афганских коммандос, - Foreign Policy

россия (95546) РПЦ (745)


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Топ комментарии
+24
Ось так своїм дітям і будуть казати: "Тебе я люблю, а ти в мене запасний"
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26.10.2022 13:53
+22
а що можна було чекати чогось іншого від попа цієї фсб/кгб секти ???
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26.10.2022 13:53
+22
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26.10.2022 14:06
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М'яса, нам треба більше фаршу )))))))))))
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26.10.2022 13:51 Ответить
свиноматки должны рожать!! мяса должно идти конвеером
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26.10.2022 16:44 Ответить
Нехай ще попросить господа рашистського надати мамкам добрива для новонароджених для швидкого сезонного вирощування немовлят до чмобільного стану
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26.10.2022 13:51 Ответить
И за каждого Жигули дадут...
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26.10.2022 13:52 Ответить
а що можна було чекати чогось іншого від попа цієї фсб/кгб секти ???
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26.10.2022 13:53 Ответить
А вот надо было об этом раньше озаботиться. Нарожали бы сперва впрок. А то уже теперь и рожать не от кого будет))). Только от пыни. А ведь не всем удастся в бункер пробраться. От невезуха то)))
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26.10.2022 15:10 Ответить
Ну, не знаю, як на мене, то в них і без того аж занадто багато покидьків. Б'ють їх хлопці, б'ють, а вони, як таргани, лізуть і лізуть.
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26.10.2022 17:43 Ответить
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, снчала нужно купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет" (с)
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26.10.2022 13:53 Ответить
Ось так своїм дітям і будуть казати: "Тебе я люблю, а ти в мене запасний"
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26.10.2022 13:53 Ответить
"Фперед, рагатки" - іншими словами
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26.10.2022 13:54 Ответить
Ага ,, баби єщо нарожают .. .
Питання тільки - від кого .?? .
..
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26.10.2022 13:54 Ответить
путіни, піськови, шайгі, валодіни...та інші самці раSSії....будуть "старатися"...
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26.10.2022 13:58 Ответить
Перечислені Вами - в основному старі підараси. В них вже не вийде.
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26.10.2022 14:10 Ответить
від китайців !!! на далекому сході у кацапок вже 2 чоловіка: кацап імпотент-алкоголік і китаєць для ліжка і роботи по дому !!!
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26.10.2022 14:02 Ответить
кабаєва і тіханава вже стараються...

тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 13:55 Ответить
коли до "колективного Заходу" (сіреч: цивілізованого суспільства) дійде, що касапія - це не один ***** (та навіть з його придворними); що касапія - це увесь оцей гнилий уродець, (навіть не народ)?
Справді, згоден: це "імперія зла" (Р,Рейган)
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26.10.2022 13:58 Ответить
Ансамбль Христа Спасителя давно об этом спел в песне "Рожай сыновей для войны". Цитата из песни:
Убьют нового родишь. И не жалко.
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26.10.2022 13:58 Ответить
Там еще что-то такое было:
Я б на фронт отправила человек сто. Даешь фронт!
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26.10.2022 14:05 Ответить
Убивай космонавтов: они лезут на небо, И делают, что не дозволено Богом.
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26.10.2022 14:25 Ответить
Автор песен говорил что они просто поют то что он слышит вокруг и это просто катастрофа. Это было уже лет пятнадцать назад.
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26.10.2022 14:31 Ответить
*****,до слез.Где можно слова и ноты переписать?
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26.10.2022 14:37 Ответить
Зазвичай в Гуглі.
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26.10.2022 14:56 Ответить
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26.10.2022 17:22 Ответить
Уфімскій священна_служітєль покрєстіл чмобіков в зонє спєцмогілізації в пакєтах, прєдназначєних для трупов.

(https://meduza.io/live/2022/10/26/voyna джерело )

І відспівав заразом. Щоб двічі не ходити.
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26.10.2022 13:58 Ответить
А скільки своїх спровадив на війну? А скількох - відспівав в остатню путь?
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26.10.2022 14:01 Ответить
, блог ""
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26.10.2022 14:01 Ответить
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26.10.2022 14:01 Ответить
Вот и понарожали их мамочки таких уродов, как этот ̶п̶о̶ц̶ поп...
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26.10.2022 14:03 Ответить
Можна запустити тематичне ІПсО.
Теза: "каждая баба, которая не беременна - саботажница".
Реалізація:
1. На сторінках у соцмережах, які належать привабливим російським жінкам, в коментарях масово задавати питання "почему не беременная? Нахет тебе своей красотой мужиков сманивать, если не детей делать? Может, тьі в либерастьі заделалась?"
2. У соцмережах розповсюджувати думки щодо прийнятності згвалтувань, якщо жінка одягається або поводиться "провокационно".
3. Також рекламувати рух пікаперів, мотивуючи це тим, що секс з якомога більшою кількістю жінок є засобом розбудови генофонду країни.
4. Іншими способами просувати серед кацапів тезу "Насиловать - єто патриотично".
Результатом має стати збільшення випадків згвалтувань, особливо молодих жінок.
Якщо боїтесь, що це призведе до протилежного ефекту, тобто збільшення популяції, то дарма.
Русня гвалтувала підлітків зі словами "чтоб у тебя нормальной семейной жизни никогда не бьіло". І це працює.
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26.10.2022 14:04 Ответить
Де там християнство? Схоже на релігію ацтеків, чи інків, де жінки справді народжували дітей, наперед знаючи, що дехто з них піде на жертву комусь із богів. До того ж, навіть ще у дитячому віці. Оскільки богів бкло багато, а жінка - не друкарський верстат, конкістадори застали ці цивілвзації вже на стадії занепаду. Більшість міст зникли ще до вторгнення конкістадорів через обезлюднення. Інші були насправді врятовані конкістадорами від власних кровожерних жерців. Так що рпц - не християни, а язичники - багатобожці, які проповідують людські жертвопр ношення божкові пуцину.
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26.10.2022 14:05 Ответить
бабы еще нарожают... даже не думал что кацапы это в открытую будут проповедовать
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26.10.2022 14:05 Ответить
когда ватноголовые верещат "бабы еще нарожают", россия мне представляется как огромная вонючая ***** из которой лезут грязные убогие дегенераты
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26.10.2022 16:20 Ответить
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26.10.2022 14:06 Ответить
це зараз тройню касабских дебілів родить
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26.10.2022 14:09 Ответить
Це попище в рясі-нормальне?Як це?Народжувати більше-щоб було не жалко ,якщо вб*ють?Хай це уйобище візьме свою руку і скаже-який палець йому не жалко відрізати.Та йому краще сразу голову відрізати...
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26.10.2022 14:22 Ответить
Если рашен самки последуют наставлениям этого поца в мантии, то у них будет по автопарку. А у самого триединого наставника детки воюют с укр нацистами или с послушницами в церковном хоре ?
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26.10.2022 14:24 Ответить
А кого з своїх дітей він готовий віддати на могілізацію? чи це поп-п-дор (закреслено) монах, що не розмножається і тему дітей знає тільки в теорії?
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26.10.2022 14:36 Ответить
Говорить так, наче він народжував
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26.10.2022 15:07 Ответить
Поп-толоконный лоб. Множтесь говорит и размножайтесь. Грит, что если "подохнет Тимошка - останется Антошка + "Лада" за Тимошку. А если и Антошка здохнет - останется Алешка + вторая машина в семью. Батюшка истину глаголит - в семьях затундренных - будет много автомобилей.
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26.10.2022 15:47 Ответить
І кожній кацапці дєжурний поп для посилення народжуваності в ращі,
буде обходити прихожанок по домах
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26.10.2022 16:36 Ответить
животное!
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26.10.2022 16:37 Ответить
Зобов'язати всіх московських попів народжувати по 10-12 штук, прямо в казармах, за невиконання на Соловки!
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26.10.2022 16:57 Ответить
А ти, гандон у рясі, готовий матеріально забезпечити дітей і матерів, які відмовились від протизаплідних засобів?
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26.10.2022 18:30 Ответить
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26.10.2022 18:46 Ответить
Вас бог выдает вовсю. Насчет свиньи не знаю, но собаки едят
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26.10.2022 18:58 Ответить
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26.10.2022 19:03 Ответить
Ну не верю--- ну капец!? С ладаном...
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26.10.2022 19:21 Ответить
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26.10.2022 19:04 Ответить
якщо і після цих слів ще знайдуться дебіли що росіян братами назвуть то вже не знаю як їх лікувати і чим.

ВОНИ ГЕТЬ ИНШІ І ДУМАЮТЬ ГЕТЬ ПО ИНШОМУ.
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26.10.2022 20:12 Ответить
Оборотні в погонах під рясою. Це вже пекло, чи ні?
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27.10.2022 10:09 Ответить
За мотивами улюбленої кацапської забави під час війни "баби іщо наражают". )
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27.10.2022 13:50 Ответить
 
 