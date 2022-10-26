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Російський священник пропонує жінкам більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію: "Не так боляче та страшно буде". ВIДЕО

У РПЦ вважають, що жінкам було б простіше переносити мобілізацію синів, якби в них було кілька дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив настоятель храму великомучениці Варвари при штабі ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв.

"Кожній дамі від природи Господь в більшості попустив народити багато діток. ... Очевидно, дитинка буде не одна, а більше, в більшості випадків. А значить, їй не так боляче та страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на деякий час", - сказав священник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65191) РПЦ (513)


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Топ коментарі
+24
Ось так своїм дітям і будуть казати: "Тебе я люблю, а ти в мене запасний"
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26.10.2022 13:53
+22
а що можна було чекати чогось іншого від попа цієї фсб/кгб секти ???
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26.10.2022 13:53
+22
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26.10.2022 14:06
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М'яса, нам треба більше фаршу )))))))))))
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26.10.2022 13:51 Відповісти
свиноматки должны рожать!! мяса должно идти конвеером
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26.10.2022 16:44 Відповісти
Нехай ще попросить господа рашистського надати мамкам добрива для новонароджених для швидкого сезонного вирощування немовлят до чмобільного стану
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26.10.2022 13:51 Відповісти
И за каждого Жигули дадут...
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26.10.2022 13:52 Відповісти
а що можна було чекати чогось іншого від попа цієї фсб/кгб секти ???
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26.10.2022 13:53 Відповісти
А вот надо было об этом раньше озаботиться. Нарожали бы сперва впрок. А то уже теперь и рожать не от кого будет))). Только от пыни. А ведь не всем удастся в бункер пробраться. От невезуха то)))
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26.10.2022 15:10 Відповісти
Ну, не знаю, як на мене, то в них і без того аж занадто багато покидьків. Б'ють їх хлопці, б'ють, а вони, як таргани, лізуть і лізуть.
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26.10.2022 17:43 Відповісти
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, снчала нужно купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет" (с)
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26.10.2022 13:53 Відповісти
Ось так своїм дітям і будуть казати: "Тебе я люблю, а ти в мене запасний"
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26.10.2022 13:53 Відповісти
"Фперед, рагатки" - іншими словами
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26.10.2022 13:54 Відповісти
Ага ,, баби єщо нарожают .. .
Питання тільки - від кого .?? .
..
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26.10.2022 13:54 Відповісти
путіни, піськови, шайгі, валодіни...та інші самці раSSії....будуть "старатися"...
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26.10.2022 13:58 Відповісти
Перечислені Вами - в основному старі підараси. В них вже не вийде.
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26.10.2022 14:10 Відповісти
від китайців !!! на далекому сході у кацапок вже 2 чоловіка: кацап імпотент-алкоголік і китаєць для ліжка і роботи по дому !!!
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26.10.2022 14:02 Відповісти
кабаєва і тіханава вже стараються...

тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 13:55 Відповісти
коли до "колективного Заходу" (сіреч: цивілізованого суспільства) дійде, що касапія - це не один ***** (та навіть з його придворними); що касапія - це увесь оцей гнилий уродець, (навіть не народ)?
Справді, згоден: це "імперія зла" (Р,Рейган)
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26.10.2022 13:58 Відповісти
Ансамбль Христа Спасителя давно об этом спел в песне "Рожай сыновей для войны". Цитата из песни:
Убьют нового родишь. И не жалко.
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26.10.2022 13:58 Відповісти
Там еще что-то такое было:
Я б на фронт отправила человек сто. Даешь фронт!
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26.10.2022 14:05 Відповісти
Убивай космонавтов: они лезут на небо, И делают, что не дозволено Богом.
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26.10.2022 14:25 Відповісти
Автор песен говорил что они просто поют то что он слышит вокруг и это просто катастрофа. Это было уже лет пятнадцать назад.
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26.10.2022 14:31 Відповісти
*****,до слез.Где можно слова и ноты переписать?
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26.10.2022 14:37 Відповісти
Зазвичай в Гуглі.
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26.10.2022 14:56 Відповісти
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26.10.2022 17:22 Відповісти
Уфімскій священна_служітєль покрєстіл чмобіков в зонє спєцмогілізації в пакєтах, прєдназначєних для трупов.

(https://meduza.io/live/2022/10/26/voyna джерело )

І відспівав заразом. Щоб двічі не ходити.
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26.10.2022 13:58 Відповісти
А скільки своїх спровадив на війну? А скількох - відспівав в остатню путь?
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26.10.2022 14:01 Відповісти
, блог ""
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26.10.2022 14:01 Відповісти
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26.10.2022 14:01 Відповісти
Вот и понарожали их мамочки таких уродов, как этот ̶п̶о̶ц̶ поп...
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26.10.2022 14:03 Відповісти
Можна запустити тематичне ІПсО.
Теза: "каждая баба, которая не беременна - саботажница".
Реалізація:
1. На сторінках у соцмережах, які належать привабливим російським жінкам, в коментарях масово задавати питання "почему не беременная? Нахет тебе своей красотой мужиков сманивать, если не детей делать? Может, тьі в либерастьі заделалась?"
2. У соцмережах розповсюджувати думки щодо прийнятності згвалтувань, якщо жінка одягається або поводиться "провокационно".
3. Також рекламувати рух пікаперів, мотивуючи це тим, що секс з якомога більшою кількістю жінок є засобом розбудови генофонду країни.
4. Іншими способами просувати серед кацапів тезу "Насиловать - єто патриотично".
Результатом має стати збільшення випадків згвалтувань, особливо молодих жінок.
Якщо боїтесь, що це призведе до протилежного ефекту, тобто збільшення популяції, то дарма.
Русня гвалтувала підлітків зі словами "чтоб у тебя нормальной семейной жизни никогда не бьіло". І це працює.
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26.10.2022 14:04 Відповісти
Де там християнство? Схоже на релігію ацтеків, чи інків, де жінки справді народжували дітей, наперед знаючи, що дехто з них піде на жертву комусь із богів. До того ж, навіть ще у дитячому віці. Оскільки богів бкло багато, а жінка - не друкарський верстат, конкістадори застали ці цивілвзації вже на стадії занепаду. Більшість міст зникли ще до вторгнення конкістадорів через обезлюднення. Інші були насправді врятовані конкістадорами від власних кровожерних жерців. Так що рпц - не християни, а язичники - багатобожці, які проповідують людські жертвопр ношення божкові пуцину.
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26.10.2022 14:05 Відповісти
бабы еще нарожают... даже не думал что кацапы это в открытую будут проповедовать
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26.10.2022 14:05 Відповісти
когда ватноголовые верещат "бабы еще нарожают", россия мне представляется как огромная вонючая ***** из которой лезут грязные убогие дегенераты
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26.10.2022 16:20 Відповісти
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26.10.2022 14:06 Відповісти
це зараз тройню касабских дебілів родить
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26.10.2022 14:09 Відповісти
Це попище в рясі-нормальне?Як це?Народжувати більше-щоб було не жалко ,якщо вб*ють?Хай це уйобище візьме свою руку і скаже-який палець йому не жалко відрізати.Та йому краще сразу голову відрізати...
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26.10.2022 14:22 Відповісти
Если рашен самки последуют наставлениям этого поца в мантии, то у них будет по автопарку. А у самого триединого наставника детки воюют с укр нацистами или с послушницами в церковном хоре ?
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26.10.2022 14:24 Відповісти
А кого з своїх дітей він готовий віддати на могілізацію? чи це поп-п-дор (закреслено) монах, що не розмножається і тему дітей знає тільки в теорії?
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26.10.2022 14:36 Відповісти
Говорить так, наче він народжував
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26.10.2022 15:07 Відповісти
Поп-толоконный лоб. Множтесь говорит и размножайтесь. Грит, что если "подохнет Тимошка - останется Антошка + "Лада" за Тимошку. А если и Антошка здохнет - останется Алешка + вторая машина в семью. Батюшка истину глаголит - в семьях затундренных - будет много автомобилей.
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26.10.2022 15:47 Відповісти
І кожній кацапці дєжурний поп для посилення народжуваності в ращі,
буде обходити прихожанок по домах
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26.10.2022 16:36 Відповісти
животное!
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26.10.2022 16:37 Відповісти
Зобов'язати всіх московських попів народжувати по 10-12 штук, прямо в казармах, за невиконання на Соловки!
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26.10.2022 16:57 Відповісти
А ти, гандон у рясі, готовий матеріально забезпечити дітей і матерів, які відмовились від протизаплідних засобів?
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26.10.2022 18:30 Відповісти
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26.10.2022 18:46 Відповісти
Вас бог выдает вовсю. Насчет свиньи не знаю, но собаки едят
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26.10.2022 18:58 Відповісти
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26.10.2022 19:03 Відповісти
Ну не верю--- ну капец!? С ладаном...
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26.10.2022 19:21 Відповісти
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26.10.2022 19:04 Відповісти
якщо і після цих слів ще знайдуться дебіли що росіян братами назвуть то вже не знаю як їх лікувати і чим.

ВОНИ ГЕТЬ ИНШІ І ДУМАЮТЬ ГЕТЬ ПО ИНШОМУ.
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26.10.2022 20:12 Відповісти
Оборотні в погонах під рясою. Це вже пекло, чи ні?
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27.10.2022 10:09 Відповісти
За мотивами улюбленої кацапської забави під час війни "баби іщо наражают". )
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27.10.2022 13:50 Відповісти
 
 