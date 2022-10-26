Російський священник пропонує жінкам більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію: "Не так боляче та страшно буде". ВIДЕО
У РПЦ вважають, що жінкам було б простіше переносити мобілізацію синів, якби в них було кілька дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив настоятель храму великомучениці Варвари при штабі ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв.
"Кожній дамі від природи Господь в більшості попустив народити багато діток. ... Очевидно, дитинка буде не одна, а більше, в більшості випадків. А значить, їй не так боляче та страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на деякий час", - сказав священник.
Топ коментарі
+24 Александр Юр
показати весь коментар26.10.2022 13:53
+22 vuiko dobrui
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+22 MausMike
показати весь коментар26.10.2022 14:06
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Питання тільки - від кого .?? .
..
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Справді, згоден: це "імперія зла" (Р,Рейган)
Убьют нового родишь. И не жалко.
Я б на фронт отправила человек сто. Даешь фронт!
(https://meduza.io/live/2022/10/26/voyna джерело )
І відспівав заразом. Щоб двічі не ходити.
Теза: "каждая баба, которая не беременна - саботажница".
Реалізація:
1. На сторінках у соцмережах, які належать привабливим російським жінкам, в коментарях масово задавати питання "почему не беременная? Нахет тебе своей красотой мужиков сманивать, если не детей делать? Может, тьі в либерастьі заделалась?"
2. У соцмережах розповсюджувати думки щодо прийнятності згвалтувань, якщо жінка одягається або поводиться "провокационно".
3. Також рекламувати рух пікаперів, мотивуючи це тим, що секс з якомога більшою кількістю жінок є засобом розбудови генофонду країни.
4. Іншими способами просувати серед кацапів тезу "Насиловать - єто патриотично".
Результатом має стати збільшення випадків згвалтувань, особливо молодих жінок.
Якщо боїтесь, що це призведе до протилежного ефекту, тобто збільшення популяції, то дарма.
Русня гвалтувала підлітків зі словами "чтоб у тебя нормальной семейной жизни никогда не бьіло". І це працює.
буде обходити прихожанок по домах
ВОНИ ГЕТЬ ИНШІ І ДУМАЮТЬ ГЕТЬ ПО ИНШОМУ.