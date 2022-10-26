Російський священник пропонує жінкам більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію: "Не так боляче та страшно буде". ВIДЕО

У РПЦ вважають, що жінкам було б простіше переносити мобілізацію синів, якби в них було кілька дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив настоятель храму великомучениці Варвари при штабі ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв.

"Кожній дамі від природи Господь в більшості попустив народити багато діток. ... Очевидно, дитинка буде не одна, а більше, в більшості випадків. А значить, їй не так боляче та страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на деякий час", - сказав священник.

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