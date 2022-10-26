"Мой первый фраг на видео" – приговоренный к смерти в "ДНР" герой "Азова" Фрост после плена. Часть 1. ВИДЕО

24-летний пулеметчик "Азова" с позывным "Фрост" выжил в ожесточенных боях и в плену, а теперь вернулся по обмену.

Интервью с Фростом опубликовано на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Фрост выжил в ожесточенных боях и попал в плен, где оккупанты из "ДНР" приговорили его к смертной казни. Но защитнику Украины удалось сохранить свою жизнь и вернуться домой по обмену.

Воспоминания Фроста и снятое им в Мариуполе видео – одни из самых ярких символов героической обороны города.

Больше о боевых победах Фроста смотрите на его телеграм-канале - t.me/mrfrostoviklive

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