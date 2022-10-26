Бойцы ССО установили флаг Украины в Невском Луганской области. ВИДЕО

Украинский флаг теперь развевается в освобожденном от россиян поселке Невское на Луганщине.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на руинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" - говорится в сообщении.

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