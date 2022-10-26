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Бойцы ССО установили флаг Украины в Невском Луганской области. ВИДЕО

Украинский флаг теперь развевается в освобожденном от россиян поселке Невское на Луганщине.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на руинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" - говорится в сообщении.

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освобождение (565) ССО (526) ВСУ (6587) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+53
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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26.10.2022 19:35
+52
Дуже важливий населений пункт. По суті - це вогневий контроль за трасою Сватове - Кремінна.
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26.10.2022 19:36
+42
так тримати! бийте касабів! і завжди будьте обережні-всі поверніться додому-вас чекають!!!
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26.10.2022 19:36
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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26.10.2022 19:35 Ответить
так тримати! бийте касабів! і завжди будьте обережні-всі поверніться додому-вас чекають!!!
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26.10.2022 19:36 Ответить
Дуже важливий населений пункт. По суті - це вогневий контроль за трасою Сватове - Кремінна.
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26.10.2022 19:36 Ответить
Браво, ССО!
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26.10.2022 19:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.10.2022 19:39 Ответить
Скоро ху.ло поменяет суровикина на какого-то ***********.
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26.10.2022 19:40 Ответить
Злодій прихожин та майбутній презедент якогось куска раZZії Дибіл Дон кадиров рвуться в бій...
щоб показати свою "корисність" лохторату....
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26.10.2022 22:51 Ответить
Анатолий Владимирович ********** напрягся...
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27.10.2022 11:57 Ответить
Moloci
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26.10.2022 19:40 Ответить
Не ждали суки -- вже помітили як свою територію .
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26.10.2022 19:40 Ответить
По немецкому ТВ говорят,что главное наступление возможно как на Херсоне,так и на Луганске.Все может измениться за одну ночь.
Херсон кацы укрепили слишком хорошо.
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26.10.2022 19:45 Ответить
ИМХО конечно но лучше освободить в начале запорожскую область чем луганду,херсон на 2 месте ИМХО
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26.10.2022 19:51 Ответить
Надо освобождать в первую очередь то, что «хорошо лежит», Луганская область как раз по этому показателю очень удобная
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26.10.2022 20:10 Ответить
Mozet i Zaporozskoj oblosti?Tut ugadat trudno.No fakt pojdut tuda gde mense vsego zdut
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26.10.2022 19:53 Ответить
ты обычный московит Yuriy Smith если так пишешь! человек верит во что считает нужным. и не тебе хамить людям за выбранную им веру. в глаза такое ты в жизни не кажешь потому что трус!
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26.10.2022 20:02 Ответить
Ja kristianen s alaxam nicego neimeju obcego.Eto ne mne xoteli napisat.Kogda po vasemu Litva byla pod islamom?
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26.10.2022 20:09 Ответить
Litva eto bolsinstvo rimskije katoliki po vere.90% takix tut jesli ne bolse
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26.10.2022 20:14 Ответить
Він просто хворий на голову,не звертай уваги.Дякую братам-литовцям за допомогу.
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26.10.2022 20:23 Ответить
Нехорошо так визжать.
За Украину воюют очень много мусульман.
Мне все те боги похеру,но ипать я их не собираюсь.
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26.10.2022 20:04 Ответить
Відмовляючись від допомоги Бога,залишається наодинці з дияволом.
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26.10.2022 20:26 Ответить
Давно бухаешь?
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26.10.2022 20:29 Ответить
Похоже ещё один с поехавшей кукухой.
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26.10.2022 21:15 Ответить
Без мостів та вантажів Херсон неможливо перетворити в фортецю. Один тільки фактор є: на правому березі Дніпра - 20 тис. орків. Тому ЗСУ ніяких жуковських атак на Зєєлівські холми робити не буде. Буде довбити артилерією, а орки в відповідь довбити не взмозі, бо голод снарядів є, а буде ще сильнішим.
А згодом ЗСУ знайдуть спосіб баржі топити. Тоді орки залишаться без харчів і почнеться зовсім цікаве.
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26.10.2022 23:45 Ответить
Или Ху.ло предложит договорняк.
А у нас кое кто любит договорняки.
Ответ на удары иранско-китайскими дронами был какой? Отож.
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26.10.2022 23:56 Ответить
і так буде всюди!
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26.10.2022 19:46 Ответить
Дякуємо вам, наші рідненькі!
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26.10.2022 19:50 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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26.10.2022 19:55 Ответить
Смерть люта ворогам!
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26.10.2022 20:12 Ответить
Велика подяка Вам, Героям України.
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26.10.2022 20:11 Ответить
Вірим в вас, хлопці! ЗСУ наше все
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26.10.2022 21:05 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.10.2022 21:15 Ответить
 
 