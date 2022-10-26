Бойцы ССО установили флаг Украины в Невском Луганской области. ВИДЕО
Украинский флаг теперь развевается в освобожденном от россиян поселке Невское на Луганщине.
Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на руинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" - говорится в сообщении.
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+53 Александр Чуднивец #474549
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+52 Харьков Сумской
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+42 Alex Sav #513490
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щоб показати свою "корисність" лохторату....
Херсон кацы укрепили слишком хорошо.
За Украину воюют очень много мусульман.
Мне все те боги похеру,но ипать я их не собираюсь.
А згодом ЗСУ знайдуть спосіб баржі топити. Тоді орки залишаться без харчів і почнеться зовсім цікаве.
А у нас кое кто любит договорняки.
Ответ на удары иранско-китайскими дронами был какой? Отож.
Героям слава!!!