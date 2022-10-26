Бійці ССО встановили прапор України в Невському Луганської області. ВIДЕО

Український прапор тепер майорить у визволеному від росіян селищі Невське на Луганщині.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!" - йдеться в дописі.

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