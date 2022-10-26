Бійці ССО встановили прапор України в Невському Луганської області. ВIДЕО
Український прапор тепер майорить у визволеному від росіян селищі Невське на Луганщині.
Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!" - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2022 19:35
+52 Харьков Сумской
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+42 Alex Sav #513490
показати весь коментар26.10.2022 19:36
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Херсон кацы укрепили слишком хорошо.
За Украину воюют очень много мусульман.
Мне все те боги похеру,но ипать я их не собираюсь.
А згодом ЗСУ знайдуть спосіб баржі топити. Тоді орки залишаться без харчів і почнеться зовсім цікаве.
А у нас кое кто любит договорняки.
Ответ на удары иранско-китайскими дронами был какой? Отож.
Героям слава!!!