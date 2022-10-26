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Бійці ССО встановили прапор України в Невському Луганської області. ВIДЕО

Український прапор тепер майорить у визволеному від росіян селищі Невське на Луганщині.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!" - йдеться в дописі.

Також дивіться: ЗСУ визволили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь". ВIДЕО

Автор: 

визволення (564) ССО (519) ЗСУ (7545) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+53
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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26.10.2022 19:35
+52
Дуже важливий населений пункт. По суті - це вогневий контроль за трасою Сватове - Кремінна.
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26.10.2022 19:36
+42
так тримати! бийте касабів! і завжди будьте обережні-всі поверніться додому-вас чекають!!!
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26.10.2022 19:36
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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26.10.2022 19:35 Відповісти
так тримати! бийте касабів! і завжди будьте обережні-всі поверніться додому-вас чекають!!!
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26.10.2022 19:36 Відповісти
Дуже важливий населений пункт. По суті - це вогневий контроль за трасою Сватове - Кремінна.
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26.10.2022 19:36 Відповісти
Браво, ССО!
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26.10.2022 19:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.10.2022 19:39 Відповісти
Скоро ху.ло поменяет суровикина на какого-то ***********.
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26.10.2022 19:40 Відповісти
Злодій прихожин та майбутній презедент якогось куска раZZії Дибіл Дон кадиров рвуться в бій...
щоб показати свою "корисність" лохторату....
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26.10.2022 22:51 Відповісти
Анатолий Владимирович ********** напрягся...
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27.10.2022 11:57 Відповісти
Moloci
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26.10.2022 19:40 Відповісти
Не ждали суки -- вже помітили як свою територію .
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26.10.2022 19:40 Відповісти
По немецкому ТВ говорят,что главное наступление возможно как на Херсоне,так и на Луганске.Все может измениться за одну ночь.
Херсон кацы укрепили слишком хорошо.
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26.10.2022 19:45 Відповісти
ИМХО конечно но лучше освободить в начале запорожскую область чем луганду,херсон на 2 месте ИМХО
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26.10.2022 19:51 Відповісти
Надо освобождать в первую очередь то, что «хорошо лежит», Луганская область как раз по этому показателю очень удобная
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26.10.2022 20:10 Відповісти
Mozet i Zaporozskoj oblosti?Tut ugadat trudno.No fakt pojdut tuda gde mense vsego zdut
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26.10.2022 19:53 Відповісти
ты обычный московит Yuriy Smith если так пишешь! человек верит во что считает нужным. и не тебе хамить людям за выбранную им веру. в глаза такое ты в жизни не кажешь потому что трус!
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26.10.2022 20:02 Відповісти
Ja kristianen s alaxam nicego neimeju obcego.Eto ne mne xoteli napisat.Kogda po vasemu Litva byla pod islamom?
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26.10.2022 20:09 Відповісти
Litva eto bolsinstvo rimskije katoliki po vere.90% takix tut jesli ne bolse
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26.10.2022 20:14 Відповісти
Він просто хворий на голову,не звертай уваги.Дякую братам-литовцям за допомогу.
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26.10.2022 20:23 Відповісти
Нехорошо так визжать.
За Украину воюют очень много мусульман.
Мне все те боги похеру,но ипать я их не собираюсь.
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26.10.2022 20:04 Відповісти
Відмовляючись від допомоги Бога,залишається наодинці з дияволом.
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26.10.2022 20:26 Відповісти
Давно бухаешь?
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26.10.2022 20:29 Відповісти
Похоже ещё один с поехавшей кукухой.
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26.10.2022 21:15 Відповісти
Без мостів та вантажів Херсон неможливо перетворити в фортецю. Один тільки фактор є: на правому березі Дніпра - 20 тис. орків. Тому ЗСУ ніяких жуковських атак на Зєєлівські холми робити не буде. Буде довбити артилерією, а орки в відповідь довбити не взмозі, бо голод снарядів є, а буде ще сильнішим.
А згодом ЗСУ знайдуть спосіб баржі топити. Тоді орки залишаться без харчів і почнеться зовсім цікаве.
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26.10.2022 23:45 Відповісти
Или Ху.ло предложит договорняк.
А у нас кое кто любит договорняки.
Ответ на удары иранско-китайскими дронами был какой? Отож.
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26.10.2022 23:56 Відповісти
і так буде всюди!
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26.10.2022 19:46 Відповісти
Дякуємо вам, наші рідненькі!
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26.10.2022 19:50 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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26.10.2022 19:55 Відповісти
Смерть люта ворогам!
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26.10.2022 20:12 Відповісти
Велика подяка Вам, Героям України.
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26.10.2022 20:11 Відповісти
Вірим в вас, хлопці! ЗСУ наше все
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26.10.2022 21:05 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.10.2022 21:15 Відповісти
 
 