Жесткие бои продолжаются на Бахмутском направлении и возле Авдеевки, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 245-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Жесткие бои продолжаются в Донецкой области - Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.
Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз обьявлялась на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250-ти. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - сказал Зеленский.
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Суп сварить,картошку испечь в уголках.Романтика.
Був же момент, коли наші по контуру лінії фронту на глибину пройшлися, та все стало тихо, усі наступати передумали... Можливо зіграв той фактор, що на Полісся віттягнули значну кількість ресурсів...
Тоді в такі скрутні моменти нам залишається лише одне - вірити в ЗСУ та донатити туди.
І це дуже добре і дуже серйозно. Бо досі расєя була впевнена, що безліч країн Африки - це їхні раби, такі як пострадянські народи.
"Хевам а не Херсон", як кажуть в народі. І народів цих більшає з кожним днем.
https://www.youtube.com/watch?v=EVi7QURGso4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0