Жесткие бои продолжаются на Бахмутском направлении и возле Авдеевки, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 245-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Жесткие бои продолжаются в Донецкой области - Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.

Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз обьявлялась на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250-ти. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится. Я благодарю всех наших бойцов за такую ​​постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - сказал Зеленский.

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