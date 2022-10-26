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Новости Видео Война
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Жесткие бои продолжаются на Бахмутском направлении и возле Авдеевки, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 245-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Жесткие бои продолжаются в Донецкой области - Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.

Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз обьявлялась на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250-ти. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится. Я благодарю всех наших бойцов за такую ​​постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние удары России по гражданской инфраструктуре Украины повысили стоимость восстановления страны, - МВФ

Зеленский Владимир (20365) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+13
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!!
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26.10.2022 23:05
+10
Уточнення: горить не нафтобаза, а понад десяток цистерн...
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26.10.2022 22:51
+6
Всім багаио бавовни на ніч!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля нафтобаза
https://t.me/D7_channel/20903?single https://t.me/D7_channel/20903?single

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26.10.2022 22:46
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Всім багаио бавовни на ніч!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля нафтобаза
https://t.me/D7_channel/20903?single https://t.me/D7_channel/20903?single

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26.10.2022 22:46 Ответить
Уточнення: горить не нафтобаза, а понад десяток цистерн...
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26.10.2022 22:51 Ответить
Какая прелесть,так красиво и погреться на халяву можно.
Суп сварить,картошку испечь в уголках.Романтика.
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26.10.2022 23:13 Ответить
Невжеж кацапи підвлаштувалися під Хаймерси та 155-арту?
Був же момент, коли наші по контуру лінії фронту на глибину пройшлися, та все стало тихо, усі наступати передумали... Можливо зіграв той фактор, що на Полісся віттягнули значну кількість ресурсів...
Тоді в такі скрутні моменти нам залишається лише одне - вірити в ЗСУ та донатити туди.
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26.10.2022 22:49 Ответить
Тиші не має,наступ триває, ЗСУ ідуть вперед
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26.10.2022 22:54 Ответить
Спасиба. Наш херой
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26.10.2022 23:01 Ответить
Анал итик.
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26.10.2022 23:02 Ответить
Как там? Правнукам уже хватит? Не?
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26.10.2022 23:03 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!!
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26.10.2022 23:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.10.2022 23:15 Ответить
Бутусов говорив що там ситуація дуже складна.У наших захисників немає підтримки артилерії,бо вона знаходиться на інших важливих напрямках.
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26.10.2022 23:21 Ответить
Німці обіцяли на днях пару МАРСів підігнати та арту.
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26.10.2022 23:42 Ответить
Суть доповіді про те, що Африка стає ближче до нас.

І це дуже добре і дуже серйозно. Бо досі расєя була впевнена, що безліч країн Африки - це їхні раби, такі як пострадянські народи.

"Хевам а не Херсон", як кажуть в народі. І народів цих більшає з кожним днем.
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26.10.2022 23:50 Ответить
Всюди свою небриту пику виставляє і брудну футболку. Здохни, мерзотник!
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27.10.2022 05:47 Ответить
Батальйон "Квартал" попереду всіх!
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27.10.2022 10:00 Ответить
Зачем ЧВК «Вагнера» Бахмут?
https://www.youtube.com/watch?v=EVi7QURGso4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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27.10.2022 10:03 Ответить
 
 