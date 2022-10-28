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Контрразведчики СБУ уничтожили новейшую российскую систему борьбы с дронами. ВИДЕО

Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Селок-01".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

Сообщается, что "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.

"Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - говорится в сообщении.

Смотрите: Артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ. ВИДЕО беспилотника

СБУ (19924) уничтожение (7010) станция (20) дроны (3974)


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Топ комментарии
+66
Дрон уничтожил комплекс по борьбе с дронами.... Вдумайтесь просто в это!
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28.10.2022 17:20
+35
1:0 на користь дронів
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28.10.2022 17:18
+16
И в борьбе с кацапским РЭБом
Побеждает дрон
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28.10.2022 17:27
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Правила форума Совет форумчан
1:0 на користь дронів
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28.10.2022 17:18 Ответить
Дрон уничтожил комплекс по борьбе с дронами.... Вдумайтесь просто в это!
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28.10.2022 17:20 Ответить
ну это как антирадарные ракеты уничтожают пво русни
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28.10.2022 19:09 Ответить
У нас пол страны дебилов ,кому ты пишешь???
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29.10.2022 04:39 Ответить
А им-то такая система зачем, что, они будут со своими дронами бороться? )
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28.10.2022 17:22 Ответить
Они борются с нашими дронами. Или вы думаете, что ВСУ не использует дроны?? Конечно используют, постоянно, только не для террактов, как РФ, а для разведки и ударов по военным целям.
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28.10.2022 17:24 Ответить
От дроном її і завалили.
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28.10.2022 17:53 Ответить
Так, засіб ППО теж можна завалити літаком, а ПРО - ракетою.
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28.10.2022 18:32 Ответить
Мабуть, дуже "ефективний" анало-говнет...
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28.10.2022 17:24 Ответить
И в борьбе с кацапским РЭБом
Побеждает дрон
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28.10.2022 17:27 Ответить
Слабенько. Шось потіжніше треб
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28.10.2022 17:27 Ответить
аналоговнетное устройство против настоящих дронов оказалось настолько бессильно, шо сдохло ))
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28.10.2022 17:31 Ответить
Это же не фотошоп?....


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28.10.2022 17:43 Ответить
2 шматки кцпського майна? )
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28.10.2022 17:49 Ответить
Вечірній відосік -Я дрони нарубав руками!
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28.10.2022 17:51 Ответить
для тих, хто в танку - сміюся і плачу)
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28.10.2022 17:53 Ответить
Руками? Тим чим воно грає на фано - стрілець, мать рими, його.
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28.10.2022 18:35 Ответить
это он лично сбил - видосиком...\есть свидетели...)\
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28.10.2022 17:51 Ответить
Люська Арестович?
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28.10.2022 17:58 Ответить
і Люська і Арестович, обидвоє є свідками!
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28.10.2022 18:04 Ответить
🤣🤣🤣
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28.10.2022 18:15 Ответить
Нє, спеціально для відосика притягнули.
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28.10.2022 17:55 Ответить
ага, отє хрипате
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29.10.2022 18:12 Ответить
завалив силою думки
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28.10.2022 18:03 Ответить
Да какой фотошоп, вы что))) Разве вы не знаете что Кличко нашему лидеру в пупок дышет)))
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28.10.2022 21:28 Ответить
*****, чого він не вибухнув????
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29.10.2022 18:11 Ответить
Надеюсь, повреждения значительные.
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28.10.2022 18:02 Ответить
ось трохи дивує спосіб знищення. вистежили з дрона та кидають на бронетехніку бомбочки-пукалки. є GPS, багато дронів мають лазери, не можна навести на таку мету щось потужніше і точніше?
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28.10.2022 23:36 Ответить
Вопрос в том - антенна стоит на самой кабине или вынесена?
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29.10.2022 10:19 Ответить
Профессионалы и специалисты с контрразведки СБУ еще с Хаймарсов стреляют, на самолетах летают, окопы копают, помогают беременным и старушкам переходить дорогу. Не ну молодцы что делают всю работу пока тероборона занята поиском и обезвреживанием вражеских российских агентов в тылу, особенно в правительстве Зеленского типа Татарова, Ермака. Мне как раз огород вскопать нужно, не буду отвлекать тероборону, сверхважным делом ребята заняты. Позвоню ка лучше в контрразведку СБУ.
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28.10.2022 23:44 Ответить
 
 