Контрразведчики СБУ уничтожили новейшую российскую систему борьбы с дронами. ВИДЕО
Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Селок-01".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.
Сообщается, что "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.
"Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - говорится в сообщении.
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