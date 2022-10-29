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Трофейный "ленд-лиз": захваченная у россиян техника поступает защитникам Украины "в промышленных масштабах". ВИДЕО

Нацгвардейцы ремонтируют и отправляют в бой многочисленные захваченные и эвакуированные танки, БМП, бронетранспортеры и тягачи российских оккупантов.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Подавляющее большинство техники попало в руки защитников Украины в последние месяцы. Ее эвакуировали в глубокий тыл.

После ремонта техника отправляется на участки фронта, которые удерживают гвардейцы подразделений Восточного оперативно-территориального объединения. Часть захваченной техники стала донором запчастей.

Смотрите также: Разведчики затрофеили вражеский БТР-82А и взяли в плен его экипаж. ВИДЕО

Автор: 

техника (1737) Национальная гвардия (2131) трофеи (180)


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Топ комментарии
+11
В этом все Украинцы . из говна пулю сделают и по назначению отправят) Но Абрамсы все равно не помешали бы, представляете как лапти будут срать кирпичами при их только виде на фронте)
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29.10.2022 12:17
+8
с паршивой овцы хоть шерсти клок ))))
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29.10.2022 11:50
+7
я думаю, что экипаж просто всегда рядом, они не дураки сидеть в танке. недавно было видео захвата БТРа, там экипаж рядом под навесиком спал.
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29.10.2022 12:06
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с паршивой овцы хоть шерсти клок ))))
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29.10.2022 11:50 Ответить
я думаю, что экипаж просто всегда рядом, они не дураки сидеть в танке. недавно было видео захвата БТРа, там экипаж рядом под навесиком спал.
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29.10.2022 12:06 Ответить
А зачем хвостца миллионном и просить помощь в деньгах изображая инволида на паперти? Зачем сей час быть буротиноми с Вашим языком?
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29.10.2022 11:55 Ответить
Шейте себе немножко на дому, зачем афишировать перед партнёрами что мы шем, Возврощаем что имели ДО, дододн)
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29.10.2022 12:00 Ответить
Так їде, просто ми не знаємо.
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29.10.2022 12:07 Ответить
США це не рашка, там усі бюджетні витрати відкриті. Ми, здебільшого, знаємо зміст усіх пакетів допомоги та позицію США "не допускати ескалацію конфлікту".
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29.10.2022 12:23 Ответить
А почему не офешируют кузов номер на трофеях от куда?
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29.10.2022 12:08 Ответить
Оформляем заказ МО России на поставку техники для ВСУ
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29.10.2022 12:09 Ответить
Вот. И не надо за согласие с лбгт-демократами выпрашивать

Все в Божьих руках
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29.10.2022 12:16 Ответить
В этом все Украинцы . из говна пулю сделают и по назначению отправят) Но Абрамсы все равно не помешали бы, представляете как лапти будут срать кирпичами при их только виде на фронте)
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29.10.2022 12:17 Ответить
Втомто и дело для партнёров два тигра это пол армии а у нас фронт 978 км ) хоть три абромса хоть 20 хоть 50 хоть 100, подели 978000 на 100 равно +-1 единица на 100 км при условии их 100)
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29.10.2022 13:05 Ответить
Запам'ятайте, якщо демократи візьмуть більшість у палаті, буде Україні , та усьому нормальному світові "жопа". Байденюк та його свора кінчають сша
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29.10.2022 12:27 Ответить
Може не потрібно ТАК відверто все на відео показувать ???? Ну прям як діти, Цензор ‼️‼️
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29.10.2022 12:50 Ответить
Зачем сливать рем? Хвавстовство это удел моссквы.
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29.10.2022 12:56 Ответить
Ну, тай шо, шо рашисти робили багато зброї та модернізували - мудрий нарід голосував за асфальт, якого вже немає. Але їхні служки вже готуються до нової волни асфальту.
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29.10.2022 13:00 Ответить
Войну против України можно победить только одним, тем же клином, анти, им ВГТРК вторят сафари и курорт. В Нам остояться два пути. Гронины или Кремль. Они выброли второе, значеть повторим.
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29.10.2022 13:20 Ответить
 
 