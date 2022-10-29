Трофейный "ленд-лиз": захваченная у россиян техника поступает защитникам Украины "в промышленных масштабах". ВИДЕО

Нацгвардейцы ремонтируют и отправляют в бой многочисленные захваченные и эвакуированные танки, БМП, бронетранспортеры и тягачи российских оккупантов.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Подавляющее большинство техники попало в руки защитников Украины в последние месяцы. Ее эвакуировали в глубокий тыл.

После ремонта техника отправляется на участки фронта, которые удерживают гвардейцы подразделений Восточного оперативно-территориального объединения. Часть захваченной техники стала донором запчастей.

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