Трофейный "ленд-лиз": захваченная у россиян техника поступает защитникам Украины "в промышленных масштабах". ВИДЕО
Нацгвардейцы ремонтируют и отправляют в бой многочисленные захваченные и эвакуированные танки, БМП, бронетранспортеры и тягачи российских оккупантов.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.
Подавляющее большинство техники попало в руки защитников Украины в последние месяцы. Ее эвакуировали в глубокий тыл.
После ремонта техника отправляется на участки фронта, которые удерживают гвардейцы подразделений Восточного оперативно-территориального объединения. Часть захваченной техники стала донором запчастей.
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