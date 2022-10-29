Допрос "частично мобилизованного" россиянина: "Я не хотел, меня отправили". ВИДЕО

Мобилизованный россиянин из Алтайского края попал в плен к украинским защитникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Частно мобилизованный" жалуется, что его отправили на войну и он не мог уйти от военкомата.

Также он говорит, что у него больная мать.

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