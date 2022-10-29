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Допит "частково мобілізованого" росіянина: "Я не хотел, меня отправили". ВIДЕО

Мобілізований росіянин з Алтайського краю потрапив у полон до українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Частково мобілізований" скаржиться, що його відправили на війну та він не міг втекти від військкомату.

Також він каже, що у нього хвора мати. 

Також читайте: Росіяни "прибріхують" про успіхи під Бахмутом і не досягли прогресу. Мобілізація не врятує ситуації, - ISW

Автор: 

мобілізація (3071) полонені (2267)


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Топ коментарі
+28
Сльози мєшают мнє гаваріть (С)...
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29.10.2022 13:06
+25
Такие все пацифисты, прям слезы на глаза наворачиваются. Пусть свои профили в социальных сетях покажет. Не хотел он воевать, гнида сцыкливая.
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29.10.2022 13:12
+21
Взрывы в Севастополе: ликвидировано четыре военных корабля РФ.
Взорвался в том числе носитель крылатых ракет «Калибр» фрегат «Адмирал Макаров».
В Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних Украины дел Антон Геращенко.
Он добавил, что «Адмирал Макаров» является носителем крылатых ракет «Калибр». Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль», - написал Антон Геращенко.
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29.10.2022 13:45
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Сльози мєшают мнє гаваріть (С)...
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29.10.2022 13:06 Відповісти
Взрывы в Севастополе: ликвидировано четыре военных корабля РФ.
Взорвался в том числе носитель крылатых ракет «Калибр» фрегат «Адмирал Макаров».
В Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних Украины дел Антон Геращенко.
Он добавил, что «Адмирал Макаров» является носителем крылатых ракет «Калибр». Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль», - написал Антон Геращенко.
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29.10.2022 13:45 Відповісти
https://t.me/glavredinfo/51802
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29.10.2022 13:48 Відповісти
Ніх..я собі!!! Якщо це правда, то це блін офігєнна новина!
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29.10.2022 13:58 Відповісти
Нє, Ваньок, так не піде. Як ти тут опинився, якщо "нє хотєл"?
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29.10.2022 13:07 Відповісти
невинаватая яя он сам пришелллллллллл............
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29.10.2022 13:10 Відповісти
"А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты!

(Д. Бедный, "Проводы")
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29.10.2022 13:11 Відповісти
Такие все пацифисты, прям слезы на глаза наворачиваются. Пусть свои профили в социальных сетях покажет. Не хотел он воевать, гнида сцыкливая.
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29.10.2022 13:12 Відповісти
блджад, так и хочется сказать "сама пришла, сама дала"

тебя, скотина, в ютубе забанили?
или неоткуда инфу взять было?
или не знал, что вы, твари, здесь уже девятый месяц творите?

а сейчас скулить нечего
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29.10.2022 13:12 Відповісти
жоские у нас евреи на войне )))
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29.10.2022 13:13 Відповісти
Бандеровцы еврейской национальности самые красноречивые бандеровцы --,, ****о завали и лежи спокойно....
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29.10.2022 14:55 Відповісти
Якщо це добро не обміняють , то лопату у руки і на відновлення країни , поки все не відбудують за кусок хліба) , може тоді і дійде до них що вони тут роблять)
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29.10.2022 13:14 Відповісти
"**... Хлебало завали и лежи спокойно!"

"Понял!"
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29.10.2022 13:17 Відповісти
ilavaz פֿאַקט
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30.10.2022 02:06 Відповісти
Видно були борги за "комуналку" і не зміг оплатити ?
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29.10.2022 13:17 Відповісти
Врёт ! Голос дрожит неестественно, а ответы чёткие и осмысленные, нет смятения мыслей как при стрессе, артист.
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29.10.2022 13:18 Відповісти
Навіщо ці розмови з полоненим "за жисть"? Якщо не вбили його в бою, то передайте по команді, а не допитуйте публічно. Я б цьому воїну, що допитує полоненого, порадив би самому "їбло завалити", бо так і до трибуналу недалеко.
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29.10.2022 13:21 Відповісти
Ви трошки дурнуватий?
Уважно читайте "Закон про ОРД", "Закон по СБУ", додатково накази з нуло.
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29.10.2022 13:34 Відповісти
А можно я його вб'ю?
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29.10.2022 13:30 Відповісти
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29.10.2022 13:30 Відповісти
Оптимальний варіант, для перемоги, нікого не брати в полон, тільки для допитів. Росіяни, людяність, не зрозуміють. Я бачу не жертву, на відео, а вбивцю і гвалтівника який намагається вижити.
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29.10.2022 13:31 Відповісти
Хотів , не хотів, а за хутінга голосував, на протести не ходив, значить ворог
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29.10.2022 13:31 Відповісти
та тело из палатки возле бтера на видео
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29.10.2022 13:39 Відповісти
ышо 3 штуки
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29.10.2022 13:40 Відповісти
назва фото " Я з Мухтаром на границі" ))
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29.10.2022 13:50 Відповісти
Три танкіста випили по триста, а четвертий взяв усіх в полон.....
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29.10.2022 14:59 Відповісти
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29.10.2022 13:41 Відповісти
Якось же провели денацифікацію німців після Гітлера. Але росія занадто велика, її не окупуєш і щось в ній міняти ззовні -собі дорожче. росію потрібно подрібнити на сотню росій по національних ознаках. Нехай вони самі себе нищать і ділять. Може ще Китай її переполовинить, хоч ці жовті не кращі за кацапів.
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29.10.2022 16:53 Відповісти
Президент Рейган дав чітке визначення смердючій клоаці під назвою росія - імперія зла. Тому, перетасовування верхівки у цьому кримінальному угрупуванні, нічого не змінить. Доктор Геббельс, свого часу, запропонував шлях до вирішення цієї проблеми, який залишається актуальним і до сьогодня.
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29.10.2022 17:22 Відповісти
"Хто такий військовополонений? Це той, хто прийшов тебе вбити, але у нього не вийшло, і тепер він просить не вбивати його." (с) Уїнстон Черчіль.
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29.10.2022 13:42 Відповісти
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29.10.2022 13:45 Відповісти
Ага, канеш, уже верим. Все они до единого на политзанятиях отрабатывают диалог при сдаче в плен. Натаскивают так, что якобы свои мысли.

Тех, кого насильно отправили на войну, имеют десятки возможностей застрелить своих командиров, захватить технику и сдать ее нам за деньги. Не прямо 100%, по ним тут же и вертушки отправят, и мина шальная может быть, но это шансы выжить хорошие. Т.к. вас берут живыми только пока у кацапов есть наши пленные, в том числе и гражданские похищенные. Как всех обменяют, то вас тут только смерть ждет.

Ваше смешно слушать раскаявщихся вагнерят и спецназовцев, которые в случае бы победы за 3 дня как они хотели все бы до единого, подчеркиваю, до единого гордились бы своим участием и целовали бы свои награды. Все бы насиловали и грабили население и никто даже не думал в этом не участвовать. Держали бы следующие 50 лет с гордостью украденный утюг, фен или стиралку как трофей. И их дети, внуки бы этим гордились. Это просто факт, не имеющий исключений. Навальный с его бутербродом или активист, который был на Болотной и еще участвовал в митингах, а теперь воюет в нацбатах, - великолепные тому примеры. Поскреби их твиттер в 14-ом году и все станет ясно, кто такой настоящий русак.
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29.10.2022 14:34 Відповісти
Оце "нам не говорят" або "нам говорят" - свідчення, що народу там нема! Є насєлєніє, маса, стадо...
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29.10.2022 14:55 Відповісти
Оцього я в кацапах ніколи не розумів, таке враження що мозку свого нема, а ізвіліні тільки одна і то на попі.
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29.10.2022 15:44 Відповісти
"совет" нашего воина был выполнен быстро и четко
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29.10.2022 14:57 Відповісти
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29.10.2022 16:48 Відповісти
ужасы русского чмобизма
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29.10.2022 18:53 Відповісти
Ото кацапські уроди скільки начудили, а скільки ще начудять. Біля, уроди, сміття, непотріб! Всіх треба знищити, і світ може заживе нормально.
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29.10.2022 19:13 Відповісти
Я солдат
И у меня нет башки
Мне отбили её сапогами
Ё-ё-ё комбат орёт
Разорванный рот у комбата
Потому что граната
Белая вата, красная вата
Hе лечит солдата (С)
Давняя композиция "5'NIZZA", но как актуально сегодня в РоZZии и кстати каверы этой песни часто исполняют в чат-рулетке именно русские исполнители когда попадают на мобилизованых в казармах. Те сначала застывают, пытаясь понять о чем это и веселье исчезает с их фейсов, но как говорят: «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
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29.10.2022 21:38 Відповісти
*Не хотел воевать, заставили, мама больная, в Украине нет фашистов...*и т.д. Вот за одно вранье такое расстрелять. В тюрьму оно не хочет, переходить на сторону Украины не желает, а украинцев убивать заставили. Не попади в плен, продолжал бы и мама им гордилась бы. Так голову его отправьте ей. Есть телефон. Пусть идет военкомат взрывает с военкомом.
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30.10.2022 00:24 Відповісти
Вот пленный татарин один на вопрос: зачем приперся в Украину, ответил честно: ******* я, *******. Такого на обмен,а этого повесить за враньё.
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30.10.2022 00:28 Відповісти
 
 