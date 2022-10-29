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Допит "частково мобілізованого" росіянина: "Я не хотел, меня отправили". ВIДЕО
Мобілізований росіянин з Алтайського краю потрапив у полон до українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Частково мобілізований" скаржиться, що його відправили на війну та він не міг втекти від військкомату.
Також він каже, що у нього хвора мати.
Топ коментарі
+28 Зэлэный_Змий
показати весь коментар29.10.2022 13:06
+25 Мобильный крематорий
показати весь коментар29.10.2022 13:12
+21 Anders Steiberg
показати весь коментар29.10.2022 13:45
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Взорвался в том числе носитель крылатых ракет «Калибр» фрегат «Адмирал Макаров».
В Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних Украины дел Антон Геращенко.
Он добавил, что «Адмирал Макаров» является носителем крылатых ракет «Калибр». Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль», - написал Антон Геращенко.
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты!
(Д. Бедный, "Проводы")
тебя, скотина, в ютубе забанили?
или неоткуда инфу взять было?
или не знал, что вы, твари, здесь уже девятый месяц творите?
а сейчас скулить нечего
"Понял!"
Уважно читайте "Закон про ОРД", "Закон по СБУ", додатково накази з нуло.
Тех, кого насильно отправили на войну, имеют десятки возможностей застрелить своих командиров, захватить технику и сдать ее нам за деньги. Не прямо 100%, по ним тут же и вертушки отправят, и мина шальная может быть, но это шансы выжить хорошие. Т.к. вас берут живыми только пока у кацапов есть наши пленные, в том числе и гражданские похищенные. Как всех обменяют, то вас тут только смерть ждет.
Ваше смешно слушать раскаявщихся вагнерят и спецназовцев, которые в случае бы победы за 3 дня как они хотели все бы до единого, подчеркиваю, до единого гордились бы своим участием и целовали бы свои награды. Все бы насиловали и грабили население и никто даже не думал в этом не участвовать. Держали бы следующие 50 лет с гордостью украденный утюг, фен или стиралку как трофей. И их дети, внуки бы этим гордились. Это просто факт, не имеющий исключений. Навальный с его бутербродом или активист, который был на Болотной и еще участвовал в митингах, а теперь воюет в нацбатах, - великолепные тому примеры. Поскреби их твиттер в 14-ом году и все станет ясно, кто такой настоящий русак.
И у меня нет башки
Мне отбили её сапогами
Ё-ё-ё комбат орёт
Разорванный рот у комбата
Потому что граната
Белая вата, красная вата
Hе лечит солдата (С)
Давняя композиция "5'NIZZA", но как актуально сегодня в РоZZии и кстати каверы этой песни часто исполняют в чат-рулетке именно русские исполнители когда попадают на мобилизованых в казармах. Те сначала застывают, пытаясь понять о чем это и веселье исчезает с их фейсов, но как говорят: «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»