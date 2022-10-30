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Немытая ядерная бомба и ДЕСАТАНИЗАЦИЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

А вы уже помыли ядерную бомбу? Если нет, тогда мы идем к вам!

Шутим, ведь сегодня вечер воскресенья, а значит – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ идут к вам в любом случае. И сегодня Наталья Соколенко и Богдан Буткевич будут шутить о грязной бомбе, эпическом маразме... ой, то есть о выступлении Владимира Путина и еще немного – о декоммуникации руками самих же россиян!

Читайте также: В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel

Автор: 

ядерное оружие (1337) Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+12
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30.10.2022 21:04
+10
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30.10.2022 21:21
+9
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30.10.2022 22:30
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легенда про брудну бомбу
https://www.youtube.com/watch?v=TXz7rriBVHE
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30.10.2022 21:03 Ответить
Наступним кроком після десатанизації буде *************
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31.10.2022 01:20 Ответить
ПЗРК для збиття іранських дронів!
https://www.youtube.com/watch?v=_H3sE3VpI74
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30.10.2022 21:04 Ответить
- Куме! А як саме українські бойові комарі будуть відрізнять українців од кацапів?

- Та дуже просто - по запаху! Українці пахнуть салом,а кацапи - кислою капустою!
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30.10.2022 21:20 Ответить
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30.10.2022 21:04 Ответить
Це повинно бути смішно? Хто тоді клоун?
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30.10.2022 21:56 Ответить
Нет, это очень печально, на самом деле.
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30.10.2022 22:48 Ответить
Шамано-собачник шойгу,
Обосцал свою ногу.
В бубне много силы чаяло,
Но говно весной растаяло.
Мягкий бубен из говна,
Не дал силы нихрена!
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30.10.2022 21:19 Ответить
Наша пчілка!.
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30.10.2022 21:20 Ответить
глазам не верю...в самом деле??? )))
итить каптить)))
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30.10.2022 21:23 Ответить
Смотришь на ее каблуки и вспоминаешь классику « они не имеют хлеба , так почему не едят пирожных?»
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30.10.2022 22:32 Ответить
Без коляски?
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30.10.2022 22:38 Ответить
...коса й каблучища - в бойовому положенні, й спина не болить
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30.10.2022 23:39 Ответить
И всё-таки она - дура . Я про каблуки в таких ситуациях
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31.10.2022 00:32 Ответить
On the frontline in high heels? Hmm.
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31.10.2022 05:33 Ответить
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30.10.2022 21:21 Ответить
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30.10.2022 21:35 Ответить
Військові-аноніми????😀😀
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30.10.2022 23:00 Ответить
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30.10.2022 22:30 Ответить
 
 