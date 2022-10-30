Немытая ядерная бомба и ДЕСАТАНИЗАЦИЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

А вы уже помыли ядерную бомбу? Если нет, тогда мы идем к вам!

Шутим, ведь сегодня вечер воскресенья, а значит – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ идут к вам в любом случае. И сегодня Наталья Соколенко и Богдан Буткевич будут шутить о грязной бомбе, эпическом маразме... ой, то есть о выступлении Владимира Путина и еще немного – о декоммуникации руками самих же россиян!

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