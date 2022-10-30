Немытая ядерная бомба и ДЕСАТАНИЗАЦИЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
А вы уже помыли ядерную бомбу? Если нет, тогда мы идем к вам!
Шутим, ведь сегодня вечер воскресенья, а значит – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ идут к вам в любом случае. И сегодня Наталья Соколенко и Богдан Буткевич будут шутить о грязной бомбе, эпическом маразме... ой, то есть о выступлении Владимира Путина и еще немного – о декоммуникации руками самих же россиян!
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+12 ПравдаЛюбка
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+9 Sophia-Maria Duglass
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https://www.youtube.com/watch?v=TXz7rriBVHE
https://www.youtube.com/watch?v=_H3sE3VpI74
- Та дуже просто - по запаху! Українці пахнуть салом,а кацапи - кислою капустою!
Обосцал свою ногу.
В бубне много силы чаяло,
Но говно весной растаяло.
Мягкий бубен из говна,
Не дал силы нихрена!
итить каптить)))