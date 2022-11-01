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Как быстро сделать и подключить внешнюю антенну для радиостанций ВСУ Motorola серии DP. ВИДЕОинструкция

Видеоинструкция по улучшению работы армейских радиостанций Motorola серии DP.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор инструкции с помощью несложных технических решений увеличил радиус действия радиостанции до 10-15 км.

"Это видео я снял полгода назад. Эту антенну повторили даже не сотни, а тысячи военных. Как из куска кабеля, без настройки сделать внешнюю антенну на Моторола ВСУ DP и подключить ее к радиостанции. Результаты работы антенны поразительны и я надеюсь это спасло жизнь многим нашим бойцам, у которых появилась связь и также не нужно бегать из подвалов и окопов наружу. Многие ребята спиннингом затягивали кабель на деревья 25 метров, чтобы была связь на дальних позициях. Можно применить даже телевизионный "кабель из дома", только нужно намотать на 3 витка кабеля больше", - пишет в комментарии автор видеоинструкции.

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армия (8496) связь (322)


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Китайський дрон, який випадково попав в ВСУ, через два дні наніс удар по авіабазі в Псковській області.
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01.11.2022 11:07 Ответить
Це реально працює!
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01.11.2022 11:11 Ответить
ппц) давай тепер ядерну бомбу
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01.11.2022 11:59 Ответить
73 авторуСергію!
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01.11.2022 11:59 Ответить
Беззаперечно, корисна ідея, там де перехід з ізоляції на внутрішню жилу було б доречним зробити гідроізоляцію, а то під ізоляцію затече вода під час дощу і працювати буде погано.

Цікаво було б побачити порівння з аналогічною антенною з телевізійного кабеля. Все ж таки телевізійний має хвильовий опір 75Ом і хоч та котушка узгоджує підключення антенни до фідера то підключення радіостанції до фідера, гадаю, лишається не узгодженним. Має працювати помітно гірше ніж з RG58.
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01.11.2022 12:18 Ответить
Різниця насправді буде невелика, тільки 75-омний кабель потрібно брати якісний. КСВ буде менше 2.
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01.11.2022 21:48 Ответить
Попробував на ТВ кабелі, працє, супер.
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13.07.2023 20:34 Ответить
 
 