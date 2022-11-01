Как быстро сделать и подключить внешнюю антенну для радиостанций ВСУ Motorola серии DP. ВИДЕОинструкция

Видеоинструкция по улучшению работы армейских радиостанций Motorola серии DP.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор инструкции с помощью несложных технических решений увеличил радиус действия радиостанции до 10-15 км.

"Это видео я снял полгода назад. Эту антенну повторили даже не сотни, а тысячи военных. Как из куска кабеля, без настройки сделать внешнюю антенну на Моторола ВСУ DP и подключить ее к радиостанции. Результаты работы антенны поразительны и я надеюсь это спасло жизнь многим нашим бойцам, у которых появилась связь и также не нужно бегать из подвалов и окопов наружу. Многие ребята спиннингом затягивали кабель на деревья 25 метров, чтобы была связь на дальних позициях. Можно применить даже телевизионный "кабель из дома", только нужно намотать на 3 витка кабеля больше", - пишет в комментарии автор видеоинструкции.

Читайте: США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для улучшения связи на поле боя, - Пентагон