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Як швидко зробити та підключити зовнішню антену для радіостанцій ЗСУ Motorola серії DP. ВIДЕОінструкція

Відеоінструкція для покращення роботи армійських радіостанцій Motorola серії DP.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор інструкції за допомогою нескладних технічних рішень збільшив радіус дії радіостанції до 10-15 кілометрів.

"Це відео я зняв півроку тому. Цю антену повторили навіть не сотні, а тисячі військових. Як зі шматка кабелю, без налаштування, зробити зовнішню антену на Моторола ЗСУ DP та підключити її до радіостанції. Результати роботи антени разючі і я сподіваюся це врятувало життя багатьом нашим бійцям, у яких з'явився зв'язок і яким також не потрібно бігати з підвалів та окопів назовні. Багато хлопців спінінгом затягували кабель на дерева 25 метрів, щоб був зв'язок на далеких позиціях. Можна застосувати навіть телевізійний "кабель з хати", тільки потрібно намотати на 3 витка кабелю більше", - пише в коментарі автор відеоінструкції.

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Автор: 

армія (3771) зв’язок (396)


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Китайський дрон, який випадково попав в ВСУ, через два дні наніс удар по авіабазі в Псковській області.
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01.11.2022 11:07 Відповісти
Це реально працює!
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01.11.2022 11:11 Відповісти
ппц) давай тепер ядерну бомбу
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01.11.2022 11:59 Відповісти
73 авторуСергію!
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01.11.2022 11:59 Відповісти
Беззаперечно, корисна ідея, там де перехід з ізоляції на внутрішню жилу було б доречним зробити гідроізоляцію, а то під ізоляцію затече вода під час дощу і працювати буде погано.

Цікаво було б побачити порівння з аналогічною антенною з телевізійного кабеля. Все ж таки телевізійний має хвильовий опір 75Ом і хоч та котушка узгоджує підключення антенни до фідера то підключення радіостанції до фідера, гадаю, лишається не узгодженним. Має працювати помітно гірше ніж з RG58.
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01.11.2022 12:18 Відповісти
Різниця насправді буде невелика, тільки 75-омний кабель потрібно брати якісний. КСВ буде менше 2.
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01.11.2022 21:48 Відповісти
Попробував на ТВ кабелі, працє, супер.
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13.07.2023 20:34 Відповісти
 
 