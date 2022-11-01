Як швидко зробити та підключити зовнішню антену для радіостанцій ЗСУ Motorola серії DP. ВIДЕОінструкція
Відеоінструкція для покращення роботи армійських радіостанцій Motorola серії DP.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор інструкції за допомогою нескладних технічних рішень збільшив радіус дії радіостанції до 10-15 кілометрів.
"Це відео я зняв півроку тому. Цю антену повторили навіть не сотні, а тисячі військових. Як зі шматка кабелю, без налаштування, зробити зовнішню антену на Моторола ЗСУ DP та підключити її до радіостанції. Результати роботи антени разючі і я сподіваюся це врятувало життя багатьом нашим бійцям, у яких з'явився зв'язок і яким також не потрібно бігати з підвалів та окопів назовні. Багато хлопців спінінгом затягували кабель на дерева 25 метрів, щоб був зв'язок на далеких позиціях. Можна застосувати навіть телевізійний "кабель з хати", тільки потрібно намотати на 3 витка кабелю більше", - пише в коментарі автор відеоінструкції.
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Цікаво було б побачити порівння з аналогічною антенною з телевізійного кабеля. Все ж таки телевізійний має хвильовий опір 75Ом і хоч та котушка узгоджує підключення антенни до фідера то підключення радіостанції до фідера, гадаю, лишається не узгодженним. Має працювати помітно гірше ніж з RG58.