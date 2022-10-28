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США вперше нададуть Україні супутникові антени для покращення зв’язку на полі бою, - Пентагон

пентагон

У новому пакеті оборонної допомоги США нададуть Україні системи супутникового зв’язку.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Сінгх оголосила, що новий пакет допомогивключає додаткові ракети до HIMARS, 2000 протитанкових та 500 високоточних снарядів до артилерії 155-мм калібру, 1300 протитанкових систем, 125 бронемашин Humvee, стрілецьку зброю, набої та антени для супутникових комунікацій.

Пакет надано в рамках повноважень президента США. Це дозволяє Пентагону швидко відправляти Україні зброю із власних запасів.

Пентагон вперше надає Україні чотири антени супутникового зв'язку, що діють поза системою Starlink, підтвердила посадовиця. Вона, однак, заперечила зв'язок поставок із заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України, і вказала, що ці антени будуть надані із запасів Пентагону.

"Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку", - сказала Сінгх. Вона пояснила, що ці антени можуть взаємодіяти з будь-якими системами, не лише Starlink. Вони допомагають покращити можливості зв'язку на полі бою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон

Необхідність надання таких антен викликана потребами підтримувати зв'язок на полі бою в умовах руйнування енергооб'єктів в Україні, додала посадовиця.

"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України і ці антени надають додаткові можливості на місці в критичо важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони не мають на меті слугувати заміною таким послугам, як Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою", - додала представник Пентагону.

Сінгх також заявила, що навчання український військових управлінню систем NASAM завершиться незабаром, що зробить можливим передачу Україні цих систем наступного місяця.

Також читайте: Україна отримає перші системи NASAMS на початку листопада, – Пентагон

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Топ коментарі
+18
пришли свои антенны, и побольше
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28.10.2022 20:16
+8
Трасса Сватого- Кременная практически перерезана и под контролем ВСУ - ОВА. Освобежденные населенные пункты пока не называются
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28.10.2022 20:36
+8
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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28.10.2022 20:39
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На девятом месяце войны...
Спасибо, чо...
Вспоминается обещание хозяина бассейна, что в случае успешных прыжков с вышки, в бассейн будет налита вода.
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28.10.2022 20:09 Відповісти
може в Кончі просто зникає тирнет
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28.10.2022 20:16 Відповісти
А ви не помітили, що військова допомога нам з самого початку йде за принципом, аби (недайбі!) надто не зашкодити пітуну?
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28.10.2022 20:20 Відповісти
тю..то таке..а ось всіляка фігня - типу - опача!!! у всьому громадському транспорті можна сплачувати й будь якими картками!!! все працює!! світла немає. інету не має, а воно з трамваями працює..ото трешак..

і то не Клічко накосячів..у нас на районі пілотний маршрут нормас до суперактивних дій так був..а потім зник..

ща..нам знову казку зачитають у зеленому гундосику..
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28.10.2022 20:27 Відповісти
- Містіфікасьон! (с)
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28.10.2022 20:31 Відповісти
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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28.10.2022 20:39 Відповісти
Помнится ты еще недавно волал на весь цензор, что у американцев нету военного интернета и нету альтернативы Маску.
... а в Ираке и Афганистане они воевали без интернета, потомушто там на ослах есздют моджахеды.
Помнишь?
А я помню.
Вот тебе и Маску ответка - Пентагон решил проблему - это только начало.
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28.10.2022 21:17 Відповісти
Боялись шо відберут .
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28.10.2022 20:11 Відповісти
пришли свои антенны, и побольше
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28.10.2022 20:16 Відповісти
бляха! країна-"гарант" з військовим бюджетом в ТРІЛЬЙОН долларів, для стримування кацапів, які можуть своїми йадрьоними бімбами розфігачити фашингтон, надсилає країні, яка ледь з останніх сил випихує кацапів зі своєї территорії 500 снарядів і ЧОТИРИ антени?! бляха, це хохма
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28.10.2022 23:50 Відповісти
Скоріше за все у них якесь специфічне призначення. Можливо для органігації захищеного зв'язку між штабами. Можливо для тестування
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28.10.2022 20:17 Відповісти
цим УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК займається..
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28.10.2022 20:31 Відповісти
Необхідність надання таких антен викликана потребами підтримувати зв'язок на полі бою в умовах руйнування енергооб'єктів в Україні, додала посадовиця. Джерело:
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28.10.2022 21:16 Відповісти
Це все передвиборча бородьба демонів. Оце і доказ - "Пакет надано в рамках повноважень президента США." А про лендліз ні гу-гу.
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28.10.2022 20:33 Відповісти
Це і є ленд ліз. Закон про лендліз, дає президенту США такі повноваження
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28.10.2022 20:40 Відповісти
Какие ваши докозателства?
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28.10.2022 21:11 Відповісти
Могу погуглить за тебя. Дорого
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28.10.2022 22:29 Відповісти
Мову вивчи, ГУглист дорогий.
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29.10.2022 01:38 Відповісти
Мову я чудово знаю. Сам пише пости російською, а потім дорікає)))
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29.10.2022 16:51 Відповісти
Якщо не знаєш на що відповідаєш, то мовчи. Написано українськими літера фраза з фільму, а якщо вважається, то хрестись.
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29.10.2022 17:40 Відповісти
не оскудеет рука дающего
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28.10.2022 20:31 Відповісти
Трасса Сватого- Кременная практически перерезана и под контролем ВСУ - ОВА. Освобежденные населенные пункты пока не называются
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28.10.2022 20:36 Відповісти
Это уже давно подключено..и работает в онлайн режиме...
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28.10.2022 20:47 Відповісти
Гарно так завуалювали - "супутникові антени"! Нехай шамани на бубнах розгадують що ж то таке
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28.10.2022 21:13 Відповісти
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28.10.2022 21:21 Відповісти
Сенсація BRKING !!! 111
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28.10.2022 21:22 Відповісти
Сумніваюсь, що це звичайні системи зв'язку!
Можливо якийсь новий прикол!
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28.10.2022 21:37 Відповісти
парасольки?
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28.10.2022 23:48 Відповісти
Чотири антени. Дивно, чому не три з половиною. Або п'ять, проте з програмно обмеженою шириною частот і каналів прийому
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29.10.2022 09:04 Відповісти
И опять находится группа довпойопив, которым все не так - мало, поздно, кисло (((.
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29.10.2022 15:55 Відповісти
 
 